Общество

РБКРБКПутин назвал отличие экономической стабильности от застоя

Президент России Владимир Путин в интервью агентству ТАСС сообщил, чем экономическая стабильность отличатся от застоя.
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Путин в студии, а жизнь - на улице

Московский Комсомолец11:29

Путин назвал отличие экономической стабильности от застоя

РБК03:52

Путин: ситуация в экономике России не идеальна, но стабильность создает базу для развития

ТАСС01:32

Путин: Ситуация в экономике РФ не идеальна, но есть база для развития

РЕН ТВ01:39

Путин назвал отличия экономической стабильности от застоя

Известия01:38

«Люди начнут сомневаться, но это факт»: Путин раскрыл реальные цифры экономики России сегодня

Царьград02:12

Путин назвал отличие стабильности от застоя

Российская газета02:19
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Политика

Денис Шмыгаль назначен новым премьер-министром Украины

Бывший вице-премьер Денис Шмыгаль возглавит новое правительство Украины. Такое решение на внеочередном заседании приняла Верховная рада.
Российская газета 11:35
Кино

Актеры Кравченко и Железняк покинули съемки «Сватов-7»

Как сообщает ToDay News Ufa, стало известно, что со съемок уехали Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
ToDay News Ufa вчера в 02:38
Шоу-бизнес

Кайли Дженнер показала главный изъян своего тела

Находящаяся в отпуске Кайли Дженнер показала в Instagram главный недостаток собственного тела.
Дни24 08:30
Политика

Рада утвердила новый состав кабинета министров Украины

Верховная рада Украины по представлению нового премьера Дениса Шмыгаля утвердила министров правительства Украины.
Интерфакс 12:39
Армия и оружие

СМИ сообщили о попытке Сирии сбить турецкий F-16 с помощью С-200

Сирийская армия предприняла попытку сбить истребитель F-16 Военно-воздушных сил Турции с помощью зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает Al Masdar News.
РБК 12:53
Происшествия

Издевавшегося над Шамсутдиновым срочника отправят в колонию

Газета.Ru вчера в 04:09
Кино

Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде отложили из-за коронавируса

Ранее фанаты фильмов об "агенте 007" опубликовали на своем сайте MI6-hq.com обращение к продюсерским компаниям с просьбой отложить премьеру новой ленты в Великобритании из-за вспышки коронавируса.
РИА Новости 12:47
Происшествия

Найдены возможные останки знакомой фигурантов дела «Сети»

Газета.Ru 11:53
Футбол

Спартак — ЦСКА 2:2 (2-й тайм)

На 17-й минуте поединка Игорь Дивеев, оказавшись в одиночестве в штрафной "Спартака", забил ответный мяч, сделав счет 2:1. В добавленное к первому тайму время ЦСКА смог отыграть и второй мяч - его забил Ильзат Ахметов.
Комсомольская правда 12:22
Хоккей

Россия может провести чемпионат мира по хоккею в случае его переноса

Россия обратилась в Международную федерацию хоккея (IIHF) с предложением провести чемпионат мира 2020 года в том случае, если турнир будет перенесен из Швейцарии из-за распространения нового коронавируса, и может в случае необходимости принять соревнования, заявил РИА Новости президент IIHF Рене Фазель.
РИА Новости 11:54
Футбол

Фанаты «Зенита» и «Ахмата» столкнулись на стадионе. Их успокаивали футболисты

Матч приостановили, а конфликт удалось уладить после того, как фанатов пошли успокаивать игроки обеих команд. pic.twitter.com/v2pRQ3nU9U — SPORT24.ru (@sport24_ru) March 4, 2020 Главный арбитр матча остановил встречу.
Вести.Ru 12:59
Общество

Компанию Puma обвинили в создании кроссовок с портретом Гитлера

Кроссовки Storm Adrenaline Puma были представлены осенью 2019 года. Модель предлагается по стоимости 4990 рублей.
ToDay News Ufa 12:45
Политика

В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР

Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
REGNUM 02 марта в 22:55
Шоу-бизнес

Алсу призналась в любви к платьям с одним рукавом

Певица Алсу призналась в любви к платьям с одним рукавом.
Дни24 09:03
Гаджеты

Финансовый директор Intel раскритиковал 10-нанометровый техпроцесс

Финансовый директор компании Джордж Дэвис оценил перспективы 10-нанометровой продукции.
NewInform вчера в 17:53
Политика

Муфтий Татарстана выступил против поправки о народе к Конституции

RT на русском вчера в 11:43
Общество

В РПЦ заявили о ненужности школьного образования для девочек

Газета.Ru 12:12
Происшествия

Уволен директор московской школы, где дети получили ожоги глаз

Коммерсантъ 11:50
Культура

Юлия Самойлова обвинила Первый канал в своем провале на Евровидении

Российская певица Юлия Самойлова заявила, что Первый канал не предоставил ей достаточно времени для подготовки к Евровидению-2018.
ФАН 07:09
Авто

Российский завод Volkswagen сократит объемы выпуска Skoda Rapid

Завод Volkswagen в Калуге временно сократить производство автомобилей Skoda Rapid, передает «Интерфакс».
Компания вчера в 12:17
Технологии

Microsoft показала новое меню «Пуск» для Windows 10

Моя Москва.онлайн 08:52
Наука

У коронавируса выделили два подтипа

Китайские учёные обнаружили два подтипа нового коронавируса, один из которых заразнее другого.
Парламентская газета 07:27
Биатлон

Адвокат биатлонисток: МОК не признал поддельными подписи Родченкова

Адвокат отечественных биатлонисток Алексей Панич заявил о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) не признал поддельными подписи бывшего главы московской лаборатории Григория Родченкова в заключениях, представленных по допинговому делу.
Газета.Ru 06:24
Спорт

Большунов стал пятым в спринте на этапе Кубка мира в Норвегии

На очередном этапе Кубка мира, который проходит в норвежском Драммене, завершилась спринтерская гонка свободным стилем у мужчин.
Вести.Ru 11:23
Авто

Названы ошибки водителей, провоцирующие поломку двигателей

Tvoe-avto.com вчера в 05:05
Энергетика

Новак покинул мониторинговый комитет ОПЕК+ до его завершения

Министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ до его официального завершения.
ТАСС 11:25
Шоу-бизнес

Надежда Мейхер-Грановская: «Мало ли чего хотел Константин Меладзе»

Ведущий спросил, общается ли Надежда с продюсером «ВИА Гры» Константином Меладзе.
StarHit.ru вчера в 08:00
Хоккей

В Екатеринбурге «Автомобилист» второй раз проиграл «Сибири»

4 марта в Екатеринбурге прошла вторая игра серии плей-офф с участием пары «Автомобилист»-«Сибирь».
Вечерние Ведомости 11:55
Общество

Депутат Госдумы отчитался о посещении несуществующего роддома

Депутат Госдумы от Архангельской области Дмитрий Юрков в своих соцсетях отчитался о посещении роддома, который в действительности был закрыт два года назад, сообщает «Новая газета».
Lenta.ru 06:59
Автоспорт

Семь команд Формулы-1 угрожают подать в суд по поводу тайной сделки ФИА и «Феррари»

Команды Формулы-1, которые не используют двигатели «Феррари», выступили с совместным заявлением по поводу сделки ФИА и «Феррари».
Чемпионат 05:16
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