Общество

Российская газетаРоссийская газетаПутин назвал отличие стабильности от застоя

Золотовалютные резервы были 12,5 миллиарда долларов, а долги государства - 145 миллиардов. "Не видно было конца и края, было непонятно, как мы с этим разберемся", - вспомнил Путин.
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Путин назвал отличия экономической стабильности от застоя

Известия01:38

«Люди начнут сомневаться, но это факт»: Путин раскрыл реальные цифры экономики России сегодня

Царьград02:12

Путин оценил экономическое развитие России за 20 лет

News.ru02:10

Путин: Ситуация в экономике РФ не идеальна, но есть база для развития

РЕН ТВ01:39

Путин рассказал о неидеальной экономике в России и базе для её развития

Life.ru02:32

Путин: ситуация в экономике России не идеальна, но стабильность создает базу для развития

ТАСС01:32

Путин назвал отличие стабильности от застоя

Российская газета02:19
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Армия и оружие

Минобороны заявило о слиянии постов Турции и террористов в Идлибе

По словам генерал-майора, за время действия сочинских соглашений между Россией и Турцией о создании зоны деэскалации Идлиб все официальные запросы Москвы в ООН и западные страны остались без ответа.
РИА Новости вчера в 23:33
Экономика

Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян

Осенью 2019 года Путин отмечал, что зарплаты россиян растут, однако реальные доходы стоят на месте. Он призвал менять такую ситуацию.
RT на русском 01:34
Экономика

ФРС США экстренно снизила ключевую ставку

Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 1–1,25% с 1,5–1,75%.
Коммерсантъ вчера в 10:23
Общество

В Белоруссии подтверждено шесть случаев коронавируса

В Белоруссии подтверждено шесть случаев заболевания смертельным китайским коронавирусом.
Lenta.ru 03:28
Политика

Поправки в Конституцию утвердят к дню присоединения Крыма

Власти определились с датами голосования по законопроекту о поправках в Конституцию.
РБК 02:00
Происшествия

Жену заболевшего коронавирусом украинца потребовали изолировать

В украинском городе Черновцы местные жители требуют изолировать в больницу жену заболевшего коронавирусом земляка.
РЕН ТВ вчера в 14:44
Армия и оружие

Россия призвала США договориться о продлении договора СНВ-3

Россия призывает Соединенные Штаты договориться о продлении договора СНВ-3, возможность достижения договоренности по данному вопросу сохраняется, заявил в среду директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
РИА Новости 03:43
Наука

Испания завершила испытания собственной анаэробной установки для ДЭПЛ

Военное обозрение вчера в 10:05
Общество

Депутат отчитался о посещении роддома, который закрыли два года назад

Daily 01:47
Шоу-бизнес

Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ

Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
REGNUM вчера в 17:58
Биатлон

МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Известия вчера в 09:04
Происшествия

«Ъ»: Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем

31 октября 2015 года, на севере Синайского полуострова в Египте потерпел крушение пассажирский лайнер A321 российской авиакомпании "Когалымавиа", погибли все 224 человека, находившихся на борту.
Газета.Ru вчера в 23:15
Футбол

Сегодня «Спартак» сыграет против ЦСКА в Кубке России

В рамках четвертьфинальной стадии Кубка России «Спартак» примет своих главных соперников ЦСКА.
ГЛАС.RU 00:59
Шоу-бизнес

Александр Овечкин и Анастасия Шубская раскрыли пол будущего ребенка

У Овечкина и Шубской родится мальчик.
Passion.ru вчера в 19:16
Политика

Заместитель главы Минздрава Краевой освобожден от должности

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра здравоохранения РФ Сергея Краевого.
Интерфакс 03:59
Космос

Ученые НАСА обнаружили на Марсе странную дыру

Странную дыру в поверхности Марса обнаружили ученые, анализируя снимки, полученные в 2011 году.
РИА Новости 04:02
Шоу-бизнес

Надежда Мейхер-Грановская: «Мало ли чего хотел Константин Меладзе»

Ведущий спросил, общается ли Надежда с продюсером «ВИА Гры» Константином Меладзе.
StarHit.ru вчера в 08:00
Музыка

Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big

Российская газета 02 марта в 14:05
Энергетика

Минфин предложил новую схему льгот для нефтяников на 600 млрд руб

Нефтяники называли эту схему «троллингом»: льгота появлялась в хорошие времена при высоких ценах на нефть и пропадала при низких — как раз когда компании могла бы понадобиться поддержка, сказал РБК источник, близкий к одной из компаний.
РБК 03:00
Шоу-бизнес

Кристина Асмус села на диету по набору веса

Склонная от природы к набору лишнего веса Кристина Асмус тоже всегда вела серьезную борьбу за стройность, за что она часто получала критику от фанатов.
Pravda.Ru 03:32
Политика

«Нафтогаз» обсудил с США меры против «Северного потока – 2»

Глава правления украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев, выступая во вторник в вашингтонском Атлантическом совете, заявил об обсуждении с представителями властей США дополнительных мер, которые направлены на срыв строительства газопровода «Северный поток – 2».
Известия 02:49
Экономика

Экономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей

Пенсионная реформа позволила бюджету сэкономить на выплатах 21,5 млрд рублей за 2019 год, сообщают "Известия" со ссылкой на специальную оценку Национального рейтингового агентства (НРА).
Газета.Ru 02 марта в 21:17
Политика

Профильный комитет Верховной Рады поддержал отставку премьера

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства рекомендовал парламентариям принять отставку премьер-министра Алексея Гончарука.
Lenta.ru 03:17
Общество

Радаев объявил выговоры Наумову и Седовой

Сегодня, 4 марта, губернатор Валерий Радаев объявил выговоры зампреду Сергею Наумову и главе минобраза Ирине Седовой за срыв аукционов по строительству школы в микрорайоне «Авиатор».
АиФ Саратов 03:05
Происшествия

Торнадо в американском штате Теннесси унес жизни 25 человек

В результате торнадо, обрушившегося на американский штат Теннесси, погибли по меньшей мере 25 человек.
РБК вчера в 20:10
Экономика

Bloomberg: «Роснефть» заплатила $250 млн консультанту по Курдистану

Торговое подразделение «Роснефти» Rosneft Trading заплатило $250 млн неназванному консультанту, который помог ей заключить сделку по добыче нефти в Иракском Курдистане, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчетность сингапурского подразделения «Роснефти».
Ведомости 02 марта в 10:35
Авто

Dacia показала первый электрический кроссовер

Если для Dacia концепт Spring – первый электромобиль, то в арсенале Renault уже имеются семь электрических моделей.
Motor вчера в 03:38
Общество

Арестованный экс-министр Абызов решил жениться

Бывший министр по делам «открытого правительства» Михаил Абызов, арестованный по обвинению в создании преступного сообщества, подал заявление о заключении брака со своей невестой Валентиной Григорьевой.
РБК вчера в 08:12
Происшествия

Сторонники Навального обратились в ЕСПЧ из-за обысков

Сотрудники Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального направили первые 30 жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Коммерсантъ 01:52
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели в Дублин и посетили Музей пива

Вчера Кейт Миддлтон и принц Уильям начали трехдневный тур по Ирландии — герцог и герцогиня Кембриджские прилетели в Дублин утром, а уже днем посетили первые официальные мероприятия.
Salt Mag 03:01
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