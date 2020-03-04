Общество
Российская газетаПутин назвал отличие стабильности от застоя
На реплику журналиста, что с 2008-го года начался "общеукрепляющий бег на месте", Владимир Путин заметил, что он действительно укрепляющий.
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Биатлон
Васнецова стала десятой в спринте на этапе Кубка IBU в Раубичах
Шведка Элизабет Хогберг выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Раубичах.
Энергетика
«Белнефтехим» в марте ожидает прибытие в Клайпеду российской нефти
Белорусская сторона в первой декаде марта ожидает прибытие в порт литовской Клайпеды первого из двух танкеров российской нефти, купленной у трейдеров по цене без премии, сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
Общество
Блогер Диденко заявила о мистике в смерти мужа
Футбол
«Спартак» — ЦСКА: Ларссон вывел красно-белых вперёд в счёте
В дополнительное время встречи нападающий «Спартака» Джордан Ларссон остался один на один с голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым и вывел красно-белых вперёд в счёте.
Спорт
Большунов стал пятым в спринте свободным стилем на этапе КМ
Нашему земляку, лидеру российской сборной Александру Большунову категорически не везет в дисциплине под названием "спринт".
Политика
Рада проголосовала за допуск иностранных военных на Украину для учений
Верховная Рада по итогам голосования дала президенту разрешение на допуск подразделений вооруженных сил (ВС) других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях.
Общество
BMW обновила свой фирменный логотип
BMW обновила свой фирменный логотип, который сохранил круглую форму, но при этом в нем нет заливки внешнего круга и отличается шрифтовое начертание букв.
Политика
Рада проведет заседание для вынесения недоверия генпрокурору Рябошапке
Верховная рада Украины 5 марта проведет внеочередное заседание для вынесения недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке.
Политика
Верховная рада утвердила новый состав правительства Украины
Верховная рада Украины в среду утвердила новый состав правительства Украины во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем.
Энергетика
Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+
Министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ в Вене.
Политика
Турция не признает апрельские выборы в парламент Сирии
Турция не признает выборы в парламент Сирии, которые пройдут в апреле текущего года, сообщил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын.
Кино
Жены звезд «Сверхъестественного» встретятся в новом эпизоде сериала
Создатели сериала «Сверхъестественное» анонсировали возвращение к своим гостевым ролям жен исполнителей главных ролей Женевьев Падалеки и Дэннил Эклс.
Происшествия
В России четыре самолета совершили экстренную посадку
Другой самолет — Airbus A320 авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Москву, — совершил экстренную посадку в Перми.
Общество
В РПЦ заявили о ненужности школьного образования для девочек
Известный своими неоднозначными высказываниями глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что девочкам не нужно ходить в школу, они должны учиться быть мамами.
Политика
В Кремле рассказали о защите Путина от коронавируса
Президент России Владимир Путин достаточно защищен от заражения китайским коронавирусом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Технологии
Microsoft показала новое меню «Пуск» для Windows 10
Происшествия
Суд арестовал ректора технического университета в Воронеже
Происшествия
Следствие по делу историка Соколова завершено
Футбол
Болельщики подрались во время матча «Ахмат»—«Зенит»
Болельщики «Ахмата» и «Зенита» подрались на стадионе в Грозном в конце матча Кубка России.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева обижена, что ее не предупредили по-дружески о замене
Негодование телеведущей вызвало то, что Давлетяров не предупредил ее по-дружески о замене на Ольгу Бузову на предстоящей церемонии премии Муз-ТВ.
Игры
Новую студию Google возглавит бывшая глава Santa Monica Studio
Политика
Блумберг выходит из президентской гонки в США
Бизнесмен Майкл Блумберг решил прекратить участвовать в предвыборной гонке в США от Демократической партии.
Биатлон
МОК предоставил CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова
Международный Олимпийский комитет (МОК) предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) нотариально заверенное заявление бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в котором подтверждается подлинность всех его подписей по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, сообщили РИА Новости в МОК.
Кино
Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса
Премьера 25-го фильма киносаги об агенте 007 Джеймсе Бонде перенесена с апреля на ноябрь из-за угрозы коронавируса.
Футбол
В Беларуси матчем за Суперкубок сегодня откроется футбольный сезон
4 марта в Минске состоится первая официальная игра футбольного сезона-2020 в Беларуси — матч за Суперкубок между действующим чемпионом страны брестским «Динамо» и солигорским «Шахтером» (3-е место в прошлом чемпионате).