Общество

Российская газетаРоссийская газетаПутин назвал отличие стабильности от застоя

На реплику журналиста, что с 2008-го года начался "общеукрепляющий бег на месте", Владимир Путин заметил, что он действительно укрепляющий.
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Путин в студии, а жизнь - на улице

Московский Комсомолец11:29

Путин назвал отличие стабильности от застоя

Российская газета02:19

«Люди начнут сомневаться, но это факт»: Путин раскрыл реальные цифры экономики России сегодня

Царьград02:12

Путин: Ситуация в экономике РФ не идеальна, но есть база для развития

РЕН ТВ01:39

Путин назвал отличия экономической стабильности от застоя

Известия01:38

Путин: ситуация в экономике России не идеальна, но стабильность создает базу для развития

ТАСС01:32

Путин назвал отличие экономической стабильности от застоя

РБК03:52
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Биатлон

Васнецова стала десятой в спринте на этапе Кубка IBU в Раубичах

Шведка Элизабет Хогберг выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Раубичах.
Pravda.Ru 05:59
Энергетика

«Белнефтехим» в марте ожидает прибытие в Клайпеду российской нефти

Белорусская сторона в первой декаде марта ожидает прибытие в порт литовской Клайпеды первого из двух танкеров российской нефти, купленной у трейдеров по цене без премии, сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
РИА Новости 02 марта в 06:15
Общество

Блогер Диденко заявила о мистике в смерти мужа

Московский Комсомолец 11:45
Происшествия

Власти Египта отказались признавать крушение А321 над Синаем терактом

REGNUM 01:31
Футбол

«Спартак» — ЦСКА: Ларссон вывел красно-белых вперёд в счёте

В дополнительное время встречи нападающий «Спартака» Джордан Ларссон остался один на один с голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым и вывел красно-белых вперёд в счёте.
Чемпионат 13:54
Спорт

Большунов стал пятым в спринте свободным стилем на этапе КМ

Нашему земляку, лидеру российской сборной Александру Большунову категорически не везет в дисциплине под названием "спринт".
Новости Брянска 11:09
Политика

Рада проголосовала за допуск иностранных военных на Украину для учений

Верховная Рада по итогам голосования дала президенту разрешение на допуск подразделений вооруженных сил (ВС) других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях.
Интерфакс 14:29
Общество

BMW обновила свой фирменный логотип

BMW обновила свой фирменный логотип, который сохранил круглую форму, но при этом в нем нет заливки внешнего круга и отличается шрифтовое начертание букв.
Tvoe-avto.com 03:09
Политика

Рада проведет заседание для вынесения недоверия генпрокурору Рябошапке

Верховная рада Украины 5 марта проведет внеочередное заседание для вынесения недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке.
ФАН 15:59
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Известия 11:27
Футбол

Футболисты «Шахтера» разгромили «Днепр-1» в матче чемпионата Украины

РИА Новости 14:00
Политика

Верховная рада утвердила новый состав правительства Украины

Верховная рада Украины в среду утвердила новый состав правительства Украины во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем.
ТАСС 13:52
Энергетика

Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+

Министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ в Вене.
Известия 12:20
Политика

Турция не признает апрельские выборы в парламент Сирии

Турция не признает выборы в парламент Сирии, которые пройдут в апреле текущего года, сообщил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын.
Коммерсантъ 14:27
Экономика

Количество сверхбогатых людей в мире превысило полмиллиона человек

Коммерсантъ 06:53
Кино

Жены звезд «Сверхъестественного» встретятся в новом эпизоде сериала

Создатели сериала «Сверхъестественное» анонсировали возвращение к своим гостевым ролям жен исполнителей главных ролей Женевьев Падалеки и Дэннил Эклс.
iReactor 11:47
Происшествия

В России четыре самолета совершили экстренную посадку

Другой самолет — Airbus A320 авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Москву, — совершил экстренную посадку в Перми.
BFM.ru вчера в 05:22
Общество

В РПЦ заявили о ненужности школьного образования для девочек

Известный своими неоднозначными высказываниями глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что девочкам не нужно ходить в школу, они должны учиться быть мамами.
Газета.Ru 12:12
Политика

В Кремле рассказали о защите Путина от коронавируса

Президент России Владимир Путин достаточно защищен от заражения китайским коронавирусом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Rambler News Service 05:26
Технологии

Microsoft показала новое меню «Пуск» для Windows 10

Моя Москва.онлайн 08:52
Происшествия

Суд арестовал ректора технического университета в Воронеже

Российская газета 06:52
Происшествия

Следствие по делу историка Соколова завершено

RT на русском вчера в 09:35
Футбол

Болельщики подрались во время матча «Ахмат»—«Зенит»

Болельщики «Ахмата» и «Зенита» подрались на стадионе в Грозном в конце матча Кубка России.
Коммерсантъ 13:46
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева обижена, что ее не предупредили по-дружески о замене

Негодование телеведущей вызвало то, что Давлетяров не предупредил ее по-дружески о замене на Ольгу Бузову на предстоящей церемонии премии Муз-ТВ.
REGNUM 15:52
Происшествия

В Мексике сбежавший с ранчо лев загрыз человека

Вести.Ru 15:36
Игры

Новую студию Google возглавит бывшая глава Santa Monica Studio

Культуромания 14:46
Политика

Блумберг выходит из президентской гонки в США

Бизнесмен Майкл Блумберг решил прекратить участвовать в предвыборной гонке в США от Демократической партии.
Газета.Ru 10:34
Биатлон

МОК предоставил CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова

Международный Олимпийский комитет (МОК) предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) нотариально заверенное заявление бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в котором подтверждается подлинность всех его подписей по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, сообщили РИА Новости в МОК.
РИА Новости 13:28
Кино

Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса

Премьера 25-го фильма киносаги об агенте 007 Джеймсе Бонде перенесена с апреля на ноябрь из-за угрозы коронавируса.
ТАСС 13:45
Футбол

В Беларуси матчем за Суперкубок сегодня откроется футбольный сезон

4 марта в Минске состоится первая официальная игра футбольного сезона-2020 в Беларуси — матч за Суперкубок между действующим чемпионом страны брестским «Динамо» и солигорским «Шахтером» (3-е место в прошлом чемпионате).
BetOn 05:57
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