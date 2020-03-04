Общество

Российская газетаРоссийская газетаПутин назвал отличие стабильности от застоя

На реплику журналиста, что с 2008-го года начался "общеукрепляющий бег на месте", Владимир Путин заметил, что он действительно укрепляющий.
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Путин: Ситуация в экономике РФ не идеальна, но есть база для развития

РЕН ТВ01:39

Путин назвал отличие экономической стабильности от застоя

РБК03:52

«Люди начнут сомневаться, но это факт»: Путин раскрыл реальные цифры экономики России сегодня

Царьград02:12

Путин в студии, а жизнь - на улице

Московский Комсомолец11:29

Путин назвал отличия экономической стабильности от застоя

Известия01:38

Путин: ситуация в экономике России не идеальна, но стабильность создает базу для развития

ТАСС01:32

Путин назвал отличие стабильности от застоя

Российская газета02:19
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Энергетика

Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+

Министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ в Вене.
Известия 12:20
Общество

В РПЦ заявили о ненужности школьного образования для девочек

Известный своими неоднозначными высказываниями глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что девочкам не нужно ходить в школу, они должны учиться быть мамами.
Газета.Ru 12:12
Хоккей

Кубок Гагарина. «Динамо» обыграл «Спартак», ЦСКА – «Торпедо»

ЦСКА в Москве проводил свой второй матч с нижегородским "Торпедо", в "Динамо" – со "Спартаком". В каждой из встреч победили хозяева.
Вести.Ru 14:03
Спорт

Большунов стал пятым в спринте на этапе Кубка мира в Норвегии

На очередном этапе Кубка мира, который проходит в норвежском Драммене, завершилась спринтерская гонка свободным стилем у мужчин.
Вести.Ru 11:23
Футбол

«Спартак» выбил ЦСКА из Кубка России

В полуфинале Кубка России "Спартак" встретится с "Зенитом", который обыграл в гостях "Ахмат" - 2:1.
Российская газета 14:33
Игры

Кодзима показал фоторежим Death Stranding на ПК

CyberSport.ru 04:12
Биатлон

МОК предоставил CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова

Международный Олимпийский комитет (МОК) предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) нотариально заверенное заявление бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в котором подтверждается подлинность всех его подписей по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, сообщили РИА Новости в МОК.
РИА Новости 13:28
Экономика

Количество сверхбогатых людей в мире превысило полмиллиона человек

Коммерсантъ 06:53
Общество

Сергей Краевой освобожден от должности замглавы Минздрава России

Сергей Краевой освобожден от должности заместителя главы Министерства здравоохранения России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:25
Кино

Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса

Премьера 25-го фильма киносаги об агенте 007 Джеймсе Бонде перенесена с апреля на ноябрь из-за угрозы коронавируса.
ТАСС 13:45
Армия и оружие

Асад заявил об отсутствии враждебных действий Сирии против Турции

Сирия не совершала никаких враждебных действий в отношении Турции, заявил президент Арабской Республики Башар Асад.
РИА Новости 08:34
Общество

Адвокат фигуранта дела «Сети» ответила на обвинения его в убийстве

Адвокат фигуранта дела «Сети» Дмитрия Пчелинцева Оксана Маркеева заявила, что слова его знакомого Алексея Полтавца не соответствуют действительности.
РБК 08:57
Экономика

Бизнес-омбудсмен предложил Мишустину откорректировать Налоговый кодекс

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил председателю правительства Михаилу Мишустину предложения по внесению поправок в Налоговый кодекс РФ.
Российская газета 01 марта в 16:01
Политика

Денис Шмыгаль назначен новым премьер-министром Украины

Бывший вице-премьер Денис Шмыгаль возглавит новое правительство Украины. Такое решение на внеочередном заседании приняла Верховная рада.
Российская газета 11:35
Футбол

Калиниченко о судействе на матче «Спартак» – ЦСКА: «##### этот ваш судья»

Экс-полузащитник "Спартака" Максим Калиниченко поделился мнением относительно судейства в матче 1/4 Олимп Кубка России с ЦСКА (3:2, дополнительное время).
Sports.ru 14:31
Шоу-бизнес

Госпитализирована актриса Инна Макарова

Народная артистка Советского Союза Инна Макарова попала в больницу. Известно, что она находится в тяжелом состоянии.
КМВ Новости 09:03
Здоровье

Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей

Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 19:59
Политика

В турецком парламенте подрались депутаты

Из-за обострения ситуации в сирийском Идлибе турецкие депутаты устроили драку в парламенте. Об этом в среду, 4 марта, сообщает РЕН ТВ.
Известия 13:37
Шоу-бизнес

Данила Козловский опубликовал первое фото с новорожденной дочерью

Как уже писала storinka.com.ua, на днях Ольга Зуева родила дочь, которая стала первенцем для актрисы и ее возлюбленного Данилы Козловского.
Srnsk 03:05
Происшествия

Бывшую киберспортсменку осудили на 116 лет за мошенничество

Игромания.ру 13:00
Футбол

«Интер» продаст Лаутаро в обмен на трех игроков «Барселоны»

LiveSport.ru 14:30
Политика

Зеленский поговорил с Порошенко в президиуме Верховной рады

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с бывшим главой государства Петром Порошенко в президиуме Верховной рады, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:20
Футбол

Болельщики подрались во время матча «Ахмат»—«Зенит»

Болельщики «Ахмата» и «Зенита» подрались на стадионе в Грозном в конце матча Кубка России.
Коммерсантъ 13:46
Авто

Представили обновленный Mercedes-Benz E-Class

Уже в стартовой комплектации нового E-Class предусмотрен продвинутый информационно-развлекательный комплекс MBUX с двумя экранами на 10,25 дюйма каждый, объединенными в единую панель.
Новые автомобили вчера в 09:37
Политика

Кремль не считает термин «государствообразующий народ» ущемлением прав

Песков назвал опасения подобного толка «безосновательными».
REGNUM 04:37
Общество

Блогер Екатерина Диденко назвала смерть мужа 29 февраля его «подарком»

В ночь на 29 февраля в столице произошла трагедия: на банной вечеринке в честь дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко в бассейне оказался сухой лед.
Вечерняя Москва 00:23
Общество

СМИ узнали о плане «Б» мэрии Москвы на случай коронавируса

Мэрия Москвы разработала программу профилактики коронавируса в столице, утверждает «Би-би-си», называя документ «планом Б».
РБК 14:29
Происшествия

В Твери госпитализирован мужчина с подозрением на коронавирус

В Твери в мельцеровский бокс Калининской центральной районной больницы положили мужчину с подозрением на коронавирус, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Интерфакс 08:36
Шоу-бизнес

Как родившая сына Понаровская сдала приемную дочь в детдом

НТВ вчера в 09:00
Армия и оружие

США нанесли авиаудар по талибам в Афганистане

Известия 06:23
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