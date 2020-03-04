Общество
Российская газетаПутин назвал отличие стабильности от застоя
Золотовалютные резервы были 12,5 миллиарда долларов, а долги государства - 145 миллиардов. "Не видно было конца и края, было непонятно, как мы с этим разберемся", - вспомнил Путин.
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Происшествия
СК возбудил дело после получения ожогов глаз учениками школы в Москве
Политика
Кремль не комментирует предстоящий суд по крушению MH17
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком.
Политика
Песков прокомментировал поправку о народе к Конституции
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поправка к Конституции России, которая вводит понятие «государствообразующий народ», не ущемляет прав национальных меньшинств.
Политика
Путин оценил свое обещание не допустить повторения кризиса 1998 года
Президент России Владимир Путин в очередной части интервью ТАСС оценил свое обещание не допустить повторение кризиса 1998 года, которое он дал в 2008 году.
Общество
Сергей Краевой освобожден от должности замглавы Минздрава России
Сергей Краевой освобожден от должности заместителя главы Министерства здравоохранения России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Космос
В России запатентовали заклеивание дырок в кораблях «Союз» салфетками
Ракетно-космическая корпорация «Энергия» запатентовала способ устранения дырок в обшивке космического корабля с помощью «затычки» из салфеток и герметика, сообщают РИА Новости.
Политика
«Нафтогаз» обсудил с США меры против «Северного потока – 2»
Глава правления украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев, выступая во вторник в вашингтонском Атлантическом совете, заявил об обсуждении с представителями властей США дополнительных мер, которые направлены на срыв строительства газопровода «Северный поток – 2».
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Политика
Песков призвал внимательно прочитать поправки в Конституцию о детях
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал внимательно прочитать предложенные поправки в Конституцию о закреплении в ней положения, что "дети - это важнейшее достояние России".
Общество
Песков опроверг осложнение ситуации с коронавирусом в Москве
Ситуация с коронавирусом в Москве не осложнялась, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков 4 марта в ходе общения с журналистами.
Общество
Поправки в Конституцию о закреплении пенсионного возраста отклонили
Депутаты от партии «Справедливая Россия» хотели внести поправку в Конституцию, по которой на пенсию мужчинам можно было бы выходить в 60 лет, а женщинам в 55 лет.
Здоровье
Цукерберг рассказал, как Facebook регулирует информацию о коронавирусе
Facebook безвозмездно помогает Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) размещать бесплатные рекламные объявления о ситуации с коронавирусом и удаляет ложную информацию о заболевании, заявил глава компании Марк Цукерберг.
Космос
Ученые НАСА обнаружили на Марсе странную дыру
Анализируя снимки, полученные в 2011 году аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter, ученые обнаружили необычное отверстие в поверхности Марса.
Армия и оружие
Минобороны заявило о слиянии постов Турции и террористов в Идлибе
По словам генерал-майора, за время действия сочинских соглашений между Россией и Турцией о создании зоны деэскалации Идлиб все официальные запросы Москвы в ООН и западные страны остались без ответа.
Здоровье
«Газпром» отменяет все заграничные командировки из-за коронавируса
Все зарубежные деловые поездки сотрудников «Газпрома» будут отменены до момента стабилизации ситуации с коронавирусом в мире.
Энергетика
Минфин предложил новую схему льгот для нефтяников на 600 млрд руб
Ведомство по-прежнему считает, что вычет из НДПИ для этого месторождения можно давать только при цене на нефть выше базовой, заложенной в бюджете ($42 за баррель), но теперь готово дать не плавающий, а фиксированный вычет в 60 млрд руб. в год, объяснили собеседники РБК.
Кино
Съемки сериала «Сваты 7» покинули актеры Кравченко и Железняк
Из Минска, где проходят съемки, уехали актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Общество
Экс-министр Михаил Абызов женится в СИЗО «Лефортово»
Экономика
Чемезов попросил Мишустина разрешить госзакупки у ОПК без торгов
В письме Чемезов просит правительство также одобрить законопроекты об установлении обязательной доли закупок гражданской продукции у предприятий ОПК госорганами и госкомпаниями.
Политика
Президент Абхазии потребовал возбудить дело об отравлении Бжании
Возбудить уголовное дело в связи с отравлением в России кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжании потребовал премьер-министр республики, временно исполняющий обязанности президента, Валерий Бганба.
Кино
В сети появился первый трейлер фильма «Артемис Фаул»
Студия Disney опубликовала на своем YouTube-канале трейлер нового приключенческого фильма "Артемис Фаул".
Гаджеты
Яндекс.Маркет определил самые популярные смартфоны 2020 года
Яндекс.Маркет провел собственное исследование, в котором были определены самые популярные смартфоны с начала 2020 года.
Армия и оружие
Нидерланды планировали отправить армию на Украину после крушения MH17
По данным источников, отправку войск власти начали готовить через два дня после авиакатастрофы.
Политика
МИД России не исключает размещения космического оружия США
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре директор американского Агентства по противоракетной обороне вице-адмирала Джон Хилл заявил, что США планирует создать систему космических датчиков для обнаружения пусков гиперзвуковых и баллистических ракет.
Здоровье
Жители района в Алтайском крае пожаловались на «больничный беспредел»
Почти 600 жителей Табунского района в Алтайском крае пожаловались на новую схему вызова скорой помощи и время ее ожидания.
Кино
Назван актерский состав новой «Сплетницы»
Стало известно, что в HBO Max заключили контракты с актерами, которые примут участие в съемках ребута «Сплетницы».