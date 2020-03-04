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Политика Песков призвал внимательно прочитать поправки в Конституцию о детях Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал внимательно прочитать предложенные поправки в Конституцию о закреплении в ней положения, что "дети - это важнейшее достояние России".

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Космос Ученые НАСА обнаружили на Марсе странную дыру Анализируя снимки, полученные в 2011 году аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter, ученые обнаружили необычное отверстие в поверхности Марса.

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