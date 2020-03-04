Общество

Российская газетаРоссийская газетаПутин назвал отличие стабильности от застоя

Золотовалютные резервы были 12,5 миллиарда долларов, а долги государства - 145 миллиардов. "Не видно было конца и края, было непонятно, как мы с этим разберемся", - вспомнил Путин.
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Путин: Ситуация в экономике РФ не идеальна, но есть база для развития

РЕН ТВ01:39

Путин рассказал о неидеальной экономике в России и базе для её развития

Life.ru02:32

«Люди начнут сомневаться, но это факт»: Путин раскрыл реальные цифры экономики России сегодня

Царьград02:12

Путин назвал отличие экономической стабильности от застоя

РБК03:52

Путин назвал отличия экономической стабильности от застоя

Известия01:38

Путин: ситуация в экономике России не идеальна, но стабильность создает базу для развития

ТАСС01:32

Путин назвал отличие стабильности от застоя

Российская газета02:19
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Происшествия

Власти Египта отказались признавать крушение А321 над Синаем терактом

REGNUM 01:31
Происшествия

СК возбудил дело после получения ожогов глаз учениками школы в Москве

RT на русском 03:40
Кино

Максим Болдри сыграет главную роль в новом «Властелине колец»

Газета.Ru 03:19
Политика

Кремль не комментирует предстоящий суд по крушению MH17

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком.
РИА Новости 04:24
Политика

Песков прокомментировал поправку о народе к Конституции

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поправка к Конституции России, которая вводит понятие «государствообразующий народ», не ущемляет прав национальных меньшинств.
RT на русском 04:46
Политика

Путин оценил свое обещание не допустить повторения кризиса 1998 года

Президент России Владимир Путин в очередной части интервью ТАСС оценил свое обещание не допустить повторение кризиса 1998 года, которое он дал в 2008 году.
Известия 02:00
Общество

Сергей Краевой освобожден от должности замглавы Минздрава России

Сергей Краевой освобожден от должности заместителя главы Министерства здравоохранения России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:25
Космос

В России запатентовали заклеивание дырок в кораблях «Союз» салфетками

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» запатентовала способ устранения дырок в обшивке космического корабля с помощью «затычки» из салфеток и герметика, сообщают РИА Новости.
ForPost вчера в 01:25
Политика

«Нафтогаз» обсудил с США меры против «Северного потока – 2»

Глава правления украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев, выступая во вторник в вашингтонском Атлантическом совете, заявил об обсуждении с представителями властей США дополнительных мер, которые направлены на срыв строительства газопровода «Северный поток – 2».
Известия 02:49
Биатлон

МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Известия вчера в 09:04
Политика

Песков призвал внимательно прочитать поправки в Конституцию о детях

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал внимательно прочитать предложенные поправки в Конституцию о закреплении в ней положения, что "дети - это важнейшее достояние России".
РИА Новости 04:59
Общество

Песков опроверг осложнение ситуации с коронавирусом в Москве

Ситуация с коронавирусом в Москве не осложнялась, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков 4 марта в ходе общения с журналистами.
Красная весна 05:06
Общество

Поправки в Конституцию о закреплении пенсионного возраста отклонили

Депутаты от партии «Справедливая Россия» хотели внести поправку в Конституцию, по которой на пенсию мужчинам можно было бы выходить в 60 лет, а женщинам в 55 лет.
RuNews24.ru 02:13
Здоровье

Цукерберг рассказал, как Facebook регулирует информацию о коронавирусе

Facebook безвозмездно помогает Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) размещать бесплатные рекламные объявления о ситуации с коронавирусом и удаляет ложную информацию о заболевании, заявил глава компании Марк Цукерберг.
РИА Новости 01:47
Космос

Ученые НАСА обнаружили на Марсе странную дыру

Анализируя снимки, полученные в 2011 году аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter, ученые обнаружили необычное отверстие в поверхности Марса.
РИА Новости 04:02
Армия и оружие

Минобороны заявило о слиянии постов Турции и террористов в Идлибе

По словам генерал-майора, за время действия сочинских соглашений между Россией и Турцией о создании зоны деэскалации Идлиб все официальные запросы Москвы в ООН и западные страны остались без ответа.
РИА Новости вчера в 23:33
Здоровье

«Газпром» отменяет все заграничные командировки из-за коронавируса

Все зарубежные деловые поездки сотрудников «Газпрома» будут отменены до момента стабилизации ситуации с коронавирусом в мире.
ФедералПресс вчера в 08:27
Энергетика

Минфин предложил новую схему льгот для нефтяников на 600 млрд руб

Ведомство по-прежнему считает, что вычет из НДПИ для этого месторождения можно давать только при цене на нефть выше базовой, заложенной в бюджете ($42 за баррель), но теперь готово дать не плавающий, а фиксированный вычет в 60 млрд руб. в год, объяснили собеседники РБК.
РБК 03:00
Кино

Съемки сериала «Сваты 7» покинули актеры Кравченко и Железняк

Из Минска, где проходят съемки, уехали актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Live24 вчера в 03:29
Кино

Киану Ривз может вернуться к роли Константина в киновселенной DC

HotGeo 00:22
Общество

Экс-министр Михаил Абызов женится в СИЗО «Лефортово»

Российская газета 04:42
Политика

В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Эрдогана

РИА Новости 04:21
Экономика

Чемезов попросил Мишустина разрешить госзакупки у ОПК без торгов

В письме Чемезов просит правительство также одобрить законопроекты об установлении обязательной доли закупок гражданской продукции у предприятий ОПК госорганами и госкомпаниями.
Ведомости 03:05
Политика

Президент Абхазии потребовал возбудить дело об отравлении Бжании

Возбудить уголовное дело в связи с отравлением в России кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжании потребовал премьер-министр республики, временно исполняющий обязанности президента, Валерий Бганба.
REGNUM 04:08
Кино

В сети появился первый трейлер фильма «Артемис Фаул»

Студия Disney опубликовала на своем YouTube-канале трейлер нового приключенческого фильма "Артемис Фаул".
Piter.tv 02 марта в 07:02
Гаджеты

Яндекс.Маркет определил самые популярные смартфоны 2020 года

Яндекс.Маркет провел собственное исследование, в котором были определены самые популярные смартфоны с начала 2020 года.
Astera 03:23
Армия и оружие

Нидерланды планировали отправить армию на Украину после крушения MH17

По данным источников, отправку войск власти начали готовить через два дня после авиакатастрофы.
Новые Ведомости 05:14
Политика

МИД России не исключает размещения космического оружия США

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре директор американского Агентства по противоракетной обороне вице-адмирала Джон Хилл заявил, что США планирует создать систему космических датчиков для обнаружения пусков гиперзвуковых и баллистических ракет.
REGNUM 04:38
Здоровье

Жители района в Алтайском крае пожаловались на «больничный беспредел»

Почти 600 жителей Табунского района в Алтайском крае пожаловались на новую схему вызова скорой помощи и время ее ожидания.
Алтапресс 04:06
Кино

Назван актерский состав новой «Сплетницы»

Стало известно, что в HBO Max заключили контракты с актерами, которые примут участие в съемках ребута «Сплетницы».
HotGeo 03:07
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