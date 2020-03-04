Общество

Российская газетаРоссийская газетаПутин назвал отличие стабильности от застоя

Золотовалютные резервы были 12,5 миллиарда долларов, а долги государства - 145 миллиардов. "Не видно было конца и края, было непонятно, как мы с этим разберемся", - вспомнил Путин.
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с чего всё началось

Путин: ситуация в экономике России не идеальна, но стабильность создает базу для развития

Экономическая ситуация в России не идеальна, признает президент России Владимир Путин.
ТАСС01:32

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Путин: ситуация в экономике России не идеальна, но стабильность создает базу для развития

ТАСС01:32

Путин назвал отличие стабильности от застоя

Российская газета02:19

Путин назвал отличия экономической стабильности от застоя

Известия01:38

Путин: Ситуация в экономике РФ не идеальна, но есть база для развития

РЕН ТВ01:39

«Люди начнут сомневаться, но это факт»: Путин раскрыл реальные цифры экономики России сегодня

Царьград02:12

Путин оценил экономическое развитие России за 20 лет

News.ru02:10

Путин объяснил, почему россияне разочарованы текущей экономической ситуацией

Вечерняя Москва02:18
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Общество

Правительство запретило вывозить медицинские маски из России

Правительство ввело временный запрет на вывоз медицинских масок из России.
Газета.Ru 02:03
Армия и оружие

Минобороны сообщило о слиянии постов Турции и террористов в Идлибе

Посты военных Турции и укрепрайоны террористов слились в сирийском Идлибе в одно целое, заявил 4 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Известия вчера в 23:23
Политика

Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения в Конституцию России понятия «государствообразующий народ».
РБК вчера в 10:20
Биатлон

Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
RT на русском 02 марта в 06:25
Происшествия

«Ъ»: Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем

31 октября 2015 года, на севере Синайского полуострова в Египте потерпел крушение пассажирский лайнер A321 российской авиакомпании "Когалымавиа", погибли все 224 человека, находившихся на борту.
Газета.Ru вчера в 23:15
Политика

Евросоюз выделит Греции до €700 млн для борьбы с миграционным кризисом

Европейский союз готов оказать финансовую поддержку Греции на общую сумму €700 млн, из которых €350 млн уже доступны, а еще €350 млн могут быть выделены дополнительно.
РБК вчера в 10:16
Происшествия

В Теннесси не менее 25 человек погибли от торнадо

В американском штате Теннесси не менее 25 человек погибли в результате торнадо, сообщает телеканал NBC со ссылкой на власти.
RT на русском вчера в 21:13
Происшествия

В Петербурге провели обыск в отделе полиции по делу об азартных играх

В одном из районных отделов полиции на юге Петербурга силовики провели обыск по уголовному делу об организации незаконных азартных игр в районе.
Газета.Ru вчера в 14:17
Происшествия

Рынок загорелся в Адлере на площади 500 кв. м

На территории рынка в Адлере произошло возгорание, огнем охвачено 500 кв. м. Об этом сообщили ГУ МЧС по Краснодарскому краю в среду, 4 марта.
Известия 01:00
Общество

Парк «Остров мечты» изменил часы работы

Ранее "Остров мечты" работал до полуночи в пятницу и по выходным. В то же время время начала работы парка останется без изменений.
Москва 24 вчера в 03:15
Шоу-бизнес

Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ

Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
REGNUM вчера в 17:58
Армия и оружие

Стало известно о планах Нидерландов отправить войска в Донбасс

Власти Нидерландов планировали отправить в Донбасс войска после падения малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году.
Lenta.ru вчера в 10:03
Политика

Байден побеждает на праймериз демократов в «супервторник»

Джо Байден уверенно побеждает в 8 из 14 штатов на праймериз в "супервторник", обгоняя лидера национальных опросов Берни Сандерса.
Газета.Ru 02:24
Общество

Роспотребнадзор: в РФ зафиксировано уже шесть случаев коронавируса

В РФ зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом к настоящему времени.
Аргументы и Факты вчера в 02:03
Политика

РБК: Путин утвердит поправки в Конституцию в день присоединения Крыма

Президент России Владимир Путин подпишет поправки в Конституцию в день присоединения Крыма к России — 18 марта.
БИЗНЕС Online 02:28
Общество

Роскачество предупредило об уловках продавцов в преддверии 8 Марта

Роскачество провело опрос среди мужчин и выяснило, что большинство респондентов при выборе подарка женщинам на 8 Марта ведутся на уловки ритейлеров.
Известия 00:52
Экономика

В России усомнились в реализации плана по снижению бедности

В Счетной палате сомневаются, что план по снижению бедности в России будет реализован.
Lenta.ru 01:27
Теннис

Потапова вышла во второй круг турнира в Монтеррее

Спорт-Экспресс вчера в 23:59
Экономика

ФРС США неожиданно снизила ставку из-за коронавируса

Федеральная резервная система (ФРС) США на внеочередном экстренном заседании неожиданно снизила ключевую ставку на половину процентного пункта — с 1,5–1,75% до 1–1,25%.
DP.RU вчера в 10:14
Игры

Пользователям PS4 стала доступна игра Final Fantasy 7 Remake

NewInform 02 марта в 05:27
Армия и оружие

В сирийский Саракиб вошла российская военная полиция

Численность введённого контингента не раскрывается. Город Саракиб находится возле пересечения двух важнейших автотрасс Сирии.
Говорит Москва 02 марта в 10:45
Футбол

Федун: все билеты на дерби между «Спартаком» и ЦСКА проданы

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун сообщил, что все билеты на московское дерби между «Спартаком» и ЦСКА уже проданы.
Чемпионат вчера в 20:46
Шоу-бизнес

Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью

Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Летидор вчера в 01:26
Происшествия

В Белоруссии предъявили обвинение россиянам по делу о взрыве на салюте

СК Белоруссии предъявил обвинение двум сотрудникам российской фирмы и белорусскому военному по делу о взрыве салютных установок во время празднования в Минске Дня независимости.
RT на русском 02:08
Шоу-бизнес

Боню развеселил странный аксессуар Рудковской

Правда, фото Рудковской пока в зарубежных СМИ не появились. А российских подписчиков идея Яны развеселила.
Wday.ru вчера в 22:46
Происшествия

Ректор воронежского вуза задержан по подозрению в получении взятки

Известия 02 марта в 11:42
Общество

В Госдуме доработали ограничения на продажу алкоголя в жилых домах

В Госдуме доработали проект об ограничении продажи алкоголя в некоторых заведениях, подготовленный депутатами "Единой России", передает принадлежащая Демьяну Кудрявцеву газета "Ведомости".
Газета.Ru 01:52
Происшествия

В Подмосковье сбежал пациент с подозрением на коронавирус

В Подмосковье из больницы сбежал пациент с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.
Российская газета 02:25
Здоровье

Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей

Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 19:59
Гаджеты

Apple выплатит до $500 млн за замедление работы старых смартфонов

Компания согласилась выплатить от $310 до $500 миллионов владельцам iPhone с целью урегулировать судебный иск об умышленном замедлении работы старых моделей смартфонов.
Век вчера в 05:39
Как работают Яндекс.Новости?
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