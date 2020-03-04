Экономическая ситуация в России не идеальна, признает президент России Владимир Путин.

с чего всё началось

Золотовалютные резервы были 12,5 миллиарда долларов, а долги государства - 145 миллиардов. "Не видно было конца и края, было непонятно, как мы с этим разберемся", - вспомнил Путин.

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Происшествия В Подмосковье сбежал пациент с подозрением на коронавирус В Подмосковье из больницы сбежал пациент с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.