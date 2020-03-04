Общество
Российская газетаПутин назвал отличие стабильности от застоя
Золотовалютные резервы были 12,5 миллиарда долларов, а долги государства - 145 миллиардов. "Не видно было конца и края, было непонятно, как мы с этим разберемся", - вспомнил Путин.
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Экономическая ситуация в России не идеальна, признает президент России Владимир Путин.ТАСС01:32
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Общество
Правительство запретило вывозить медицинские маски из России
Правительство ввело временный запрет на вывоз медицинских масок из России.
Армия и оружие
Минобороны сообщило о слиянии постов Турции и террористов в Идлибе
Посты военных Турции и укрепрайоны террористов слились в сирийском Идлибе в одно целое, заявил 4 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения в Конституцию России понятия «государствообразующий народ».
Биатлон
Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова
Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
Происшествия
«Ъ»: Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем
31 октября 2015 года, на севере Синайского полуострова в Египте потерпел крушение пассажирский лайнер A321 российской авиакомпании "Когалымавиа", погибли все 224 человека, находившихся на борту.
Политика
Евросоюз выделит Греции до €700 млн для борьбы с миграционным кризисом
Европейский союз готов оказать финансовую поддержку Греции на общую сумму €700 млн, из которых €350 млн уже доступны, а еще €350 млн могут быть выделены дополнительно.
Происшествия
В Теннесси не менее 25 человек погибли от торнадо
В американском штате Теннесси не менее 25 человек погибли в результате торнадо, сообщает телеканал NBC со ссылкой на власти.
Происшествия
В Петербурге провели обыск в отделе полиции по делу об азартных играх
В одном из районных отделов полиции на юге Петербурга силовики провели обыск по уголовному делу об организации незаконных азартных игр в районе.
Происшествия
Рынок загорелся в Адлере на площади 500 кв. м
На территории рынка в Адлере произошло возгорание, огнем охвачено 500 кв. м. Об этом сообщили ГУ МЧС по Краснодарскому краю в среду, 4 марта.
Общество
Парк «Остров мечты» изменил часы работы
Ранее "Остров мечты" работал до полуночи в пятницу и по выходным. В то же время время начала работы парка останется без изменений.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ
Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
Армия и оружие
Стало известно о планах Нидерландов отправить войска в Донбасс
Власти Нидерландов планировали отправить в Донбасс войска после падения малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году.
Политика
Байден побеждает на праймериз демократов в «супервторник»
Джо Байден уверенно побеждает в 8 из 14 штатов на праймериз в "супервторник", обгоняя лидера национальных опросов Берни Сандерса.
Общество
Роспотребнадзор: в РФ зафиксировано уже шесть случаев коронавируса
В РФ зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом к настоящему времени.
Политика
РБК: Путин утвердит поправки в Конституцию в день присоединения Крыма
Президент России Владимир Путин подпишет поправки в Конституцию в день присоединения Крыма к России — 18 марта.
Общество
Роскачество предупредило об уловках продавцов в преддверии 8 Марта
Роскачество провело опрос среди мужчин и выяснило, что большинство респондентов при выборе подарка женщинам на 8 Марта ведутся на уловки ритейлеров.
Экономика
В России усомнились в реализации плана по снижению бедности
В Счетной палате сомневаются, что план по снижению бедности в России будет реализован.
Теннис
Потапова вышла во второй круг турнира в Монтеррее
Экономика
ФРС США неожиданно снизила ставку из-за коронавируса
Федеральная резервная система (ФРС) США на внеочередном экстренном заседании неожиданно снизила ключевую ставку на половину процентного пункта — с 1,5–1,75% до 1–1,25%.
Игры
Пользователям PS4 стала доступна игра Final Fantasy 7 Remake
Армия и оружие
В сирийский Саракиб вошла российская военная полиция
Численность введённого контингента не раскрывается. Город Саракиб находится возле пересечения двух важнейших автотрасс Сирии.
Футбол
Федун: все билеты на дерби между «Спартаком» и ЦСКА проданы
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун сообщил, что все билеты на московское дерби между «Спартаком» и ЦСКА уже проданы.
Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью
Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Происшествия
В Белоруссии предъявили обвинение россиянам по делу о взрыве на салюте
СК Белоруссии предъявил обвинение двум сотрудникам российской фирмы и белорусскому военному по делу о взрыве салютных установок во время празднования в Минске Дня независимости.
Шоу-бизнес
Боню развеселил странный аксессуар Рудковской
Правда, фото Рудковской пока в зарубежных СМИ не появились. А российских подписчиков идея Яны развеселила.
Происшествия
Ректор воронежского вуза задержан по подозрению в получении взятки
Общество
В Госдуме доработали ограничения на продажу алкоголя в жилых домах
В Госдуме доработали проект об ограничении продажи алкоголя в некоторых заведениях, подготовленный депутатами "Единой России", передает принадлежащая Демьяну Кудрявцеву газета "Ведомости".
Происшествия
В Подмосковье сбежал пациент с подозрением на коронавирус
В Подмосковье из больницы сбежал пациент с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.
Здоровье
Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
Гаджеты
Apple выплатит до $500 млн за замедление работы старых смартфонов
Компания согласилась выплатить от $310 до $500 миллионов владельцам iPhone с целью урегулировать судебный иск об умышленном замедлении работы старых моделей смартфонов.