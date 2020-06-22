Политика
Московский КомсомолецПутин назвал память о Великой Отечественной войне абсолютно священной
Президент России Владимир Путин в ходе выступления на территории главного храма Вооруженных сил РФ - собора Воскресения Христова, - заявил, что память о Великой Отечественной войне священна.
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Для нас, граждан России, память о Великой Отечественной войне, обо всех, кто сражался и погибал, кто всеми силами приближал Победу, абсолютно священна. Она всегда с нами. Она даёт силы, силы служить нашей стране по нравственным заветам, от которых мы не имеем права отступить и никогда не отступим.
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Путин констатировал неизменность священной памяти о Великой Отечественной войне
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