Для нас, граждан России, память о Великой Отечественной войне, обо всех, кто сражался и погибал, кто всеми силами приближал Победу, абсолютно священна. Она всегда с нами. Она даёт силы, силы служить нашей стране по нравственным заветам, от которых мы не имеем права отступить и никогда не отступим.

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на территории главного храма Вооруженных сил РФ - собора Воскресения Христова, - заявил, что память о Великой Отечественной войне священна.

Политика Нарышкин: Москва не доверяет позиции Лондона по событиям в Солсбери Россия не доверяет заявлениям о причастности русских к событиям в Солсбери, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью «Би-би-си», которое записали в штаб-квартире СВР. 10

Общество Парад Победы отменен в Краснодаре Торжество в честь 75-летия Победы пройдет только в Новороссийске В городе-герое Новороссийске 24 июня 2020 года пройдет парад в честь 75-летия Победы, а также будет дан праздничный салют. 21

Происшествия Наркотическая лаборатория ликвидирована во Владимирской области «Сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из Владимирской области и представителями ФСБ России пресечена незаконная деятельность нарколаборатории», — цитирует ТАСС официального представителя МВД России Ирину Волк. 1

Шоу-бизнес Еще одна девочка родится в семье Аллы Пугачевой Уже известно, что супруга Влада носит девочку, об этом сообщил сын Евгения, младшего брата Пугачевой в эфире шоу «Ты не поверишь!». 10

Спорт 30-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после родов Участница сборной Сербии по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович умерла в возрасте 30 лет в больнице.

Транспорт РЖД возвращают на маршруты свыше 70 поездов С ростом спроса РЖД возвращают в расписание более 70 поездов дальнего следования, включая 12 поездов "Сапсан" и 59 поездов дальнего следования. 1

Общество Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года. 528

Экономика «Ведомости» раскрыли детали налогового маневра для IT-отрасли Премьер-министр Михаил Мишустин планирует снизить для российских IT-компаний страховые взносы с 14 до 7,6 процента, а налог на прибыль с 20 до трех процентов, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников. 107

Политика Путин потребовал от чиновников не выпячивать свое благосостояние Президент России Владимир Путин в интервью «России 1» заявил, что чиновники не должны выпячивать свое благосостояние, когда сотни тысяч людей живут очень скромно. 4,5K

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