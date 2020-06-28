Коронавирус

Народные новостиНародные новостиПутин назвал пандемию коронавируса испытанием для человечества

Глава России Владимир Путин рассказал о значимости коронавируса для взглядов людей. Пандемия коронавируса стала испытанием, посланным людям, которые считают себя властителями мира.
Читать в источнике
Комментировать33
Владимир Путин
Все так сложилось: кто-то чем-то управляет, кто-то считает, что управляет всем миром, а оказалось, что это не так! И вот осознание вот этого обстоятельства, на мой взгляд, чрезвычайно важно.
— Владимир ПутинГазета.Ru 06:59

Подробнее о событии

Путин посчитал невозможным управление всем миром

Известия09:03

Путин назвал коронавирус испытанием для управляющих миром

Lenta.ru07:55

Путин оценил идею об управлении всем миром

News.ru07:17

Путин: пандемия расставила всех по местам

Комсомольская правда07:46

Путин оценил идею об управлении всем миром

Газета.Ru06:59

Путин назвал пандемию коронавируса испытанием для человечества

Народные новости06:47

Путин прокомментировал идею об управлении всем миром

Вести.Ru06:13
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 11:42, Ашберн
Наука

Ученые из США обнаружили у вируса SARS-CoV-2 «зловещие щупальца»

РИА Новости 00:17
660
Политика

В Совфеде осудили слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу

РИА Новости 07:47
1,3K
Игры

Стала известна возможная дата выпуска новой Call of Duty

В интернете появилась информация о вероятной дате выпуска на рынок новой части популярной серии игр Call of Duty.
Дни24 08:11
Происшествия

Владелец базы отдыха в Мурманской области открыл огонь по полицейским

Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении владельца одной из баз отдыха, который подозревается в том, что в ходе конфликта с отдыхающими, вызвавшими правоохранителей, устроил стрельбу по полицейским, никто не пострадал, сообщили в региональном СУ СК России.
РИА Новости 09:23
35
Происшествия

Полицейский ранен в ходе обстрела автомобиля в Ингушетии

Российская газета 08:46
3
Шоу-бизнес

Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике

Пользователей восхитил результат пройденного продюсером курса похудения. Сам Фадеев уточнил, что похудел на сто килограмм.
Московский Комсомолец 06:22
141
Происшествия

На Талнахской фабрике прекращен слив оборотной воды

Угрозы утечки отходов с Талнахской обогатительной фабрики нет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Норникеля", которому принадлежит предприятие.
Российская газета 06:22
359
Шоу-бизнес

Шнуров написал стих об избиении Собчак в монастыре

Музыкант Сергей Шнуров написал юмористический стих о нападении на телеведущую Ксению Собчак и ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре.
Газета.Ru 11:21
13
Общество

У северных границ России нашли повышенную радиацию

Lenta.ru вчера в 14:38
158
Шоу-бизнес

Наташа Королева примерила длинную челку

«Настроение челка!» - подписала она снимок. Скорее всего, Наташе Королевой освежили образ без помощи ножниц.
Lisa.ru 26 июня в 10:45
32
Армия и оружие

В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей

В России был осуществлен эксперимент по применению "роя" истребителей Су-35 под управлением истребителя Су-57.
Газета.Ru вчера в 23:37
1,5K
Общество

В Китае назвали три недостатка россиянок

Lenta.ru 09:51
165
Общество

Пенсионерам в РФ, получающим выплаты на карту, готовят нововведение

Нововведение в отношении банковских карт может затронуть и российских пенсионеров, которым выплаты идут «на пластик».
ФАН 08:42
2
Кино

Цветных персонажей в «Симпсонах» перестанут озвучивать белые актеры

Например, персонаж Апу, уроженец Индии, разговаривал в мультфильме с довольно серьезным акцентом.
Evo-rus.com вчера в 02:31
204
Общество

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 10 млн человек

Во всем мире коронавирусом заразились 10 млн 1 тыс. 527 человек, следует из актуальных данных Университета Джонса Хопкинса.
РБК 07:56
2
Единоборства

Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе

Американец Дастин Порье обошел соперника из Новозеландии Дэна Хукера и выиграл турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас-4.
РБК 03:07
2
Общество

Граждане РФ могут получить обещанные выплаты 1 июля

В ходе совещания ПФР обсуждались выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребенка 16 лет.
Финансовая газета 06:30
51
Космос

Эксперт: Кремль готовится к параду планет

Какие последствия принес последний парад планет, а также как готовится к нему Кремль, рассказал политолог Илья Гращенков, сообщает ИА DEITA.RU.
Deita.ru вчера в 21:00
Общество

В Москве выявили создателя фейка о голосовании по поправкам

В Москве установили личность мужчины, который записал и распространял фейковое видео о нарушениях при голосовании по поправкам в Конституцию.
Известия 11:33
Происшествия

Спасатели нашли под Анапой пропавших в море на матрасе двух человек

РБК вчера в 21:25
225
Политика

Путин: нет оснований говорить, что коронавирус был кем-то вброшен

Президент России Владимир Путин не видит оснований для утверждений об искусственном происхождении коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 07:29
936
Происшествия

В Москве задержали участников пикетов в поддержку Юлии Цветковой

В Москве у памятника Крупской на Сретенском бульваре задержали участников одиночных пикетов в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой, сообщает «ОВД-Инфо».
Коммерсантъ вчера в 10:56
861
Политика

В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»

В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru вчера в 06:22
605
Наука

Доказана связь между размером ноги и продолжительностью жизни

Gazeta.SPb 10:15
26
Политика

ДНР вновь закрыла пункт пропуска на границе с Украиной

Единственный открытый на границе с Украиной и самопровозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР) контрольно-пропускной пункт въезда и выезда (КПВВ) временно закрыт.
Коммерсантъ 01:34
570
Происшествия

В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»

Гендиректора крупной строительной компании "Пионер" Андрея Грудина обнаружили мертвым в его офисе в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru вчера в 08:00
838
Политика

Глава Крыма отказался просить у Зеленского возобновить подачу воды

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти не будут просить президента Украины Владимира Зеленского возобновить подачу воды на полуостров.
РБК 08:51
352
Происшествия

Под Челябинском задержан гражданин, убивший хаски на глазах у хозяйки

REGNUM вчера в 10:03
532
Общество

Голикова рассказала о страшном периоде эпидемии коронавируса в России

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что самыми страшными были первые полтора месяца эпидемии коронавируса в стране.
Газета.Ru 10:13
545
Футбол

Дубль Бикфалви принес «Уралу» победу над «Тамбовом» в матче РПЛ

Екатеринбургский "Урал" переиграл "Тамбов" в матче 24-го тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости 11:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное