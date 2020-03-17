Политика
РБКПутин назвал парламент местом для дискуссий
В предыдущем фрагменте интервью, который вышел 16 марта, Владимир Путин заявил, что Россия смогла компенсировать убытки от санкций Запада.
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с чего всё началось
Оппозиция России нужна, но в парламенте не должно быть "бардака и шоу", считает президент РФ Владимир Путин.ТАСС02:35
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Общество
На Кубани в школах и детсадах вводится свободное посещение
В Краснодарском крае с 18 по 20 марта учащимся разрешено не посещать школы, а каникулы продлятся с 21 марта по 11 апреля, сообщила администрация края.
Общество
Институт Роберта Коха предсказал два года пандемии COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года, вирус будет распространяться волнами, завил президент Института Роберта Коха Лотар Вилер.
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» российское судно сменило курс
Президент Владимир Путин заявил в январе 2020, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.
Кино
Мюзикл «Кошки» получил премию «Золотая малина» как худший фильм
В номинации "Худшая актриса" победила Хилари Дафф за роль в фильме "Призраки Шэрон Тейт".
Религия
РПЦ ужесточит санитарные правила при проведении богослужений
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил новые правила проведения богослужений и совершения таинств.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала при самолечении от коронавируса пить парацетамол
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует не использовать ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения от нового коронавируса, а пить парацетамол, заявил на брифинге во вторник пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер.
Экономика
Китайская экономика небывало упала
Китайская экономика показала небывало плохие результаты по итогам первых двух месяцев 2020 года, сообщает Reuters со ссылкой на статистические данные властей этой страны.
Наука
Таяние антарктического льда связали с изменением тропической погоды
В последние несколько лет появляется все больше исследований, посвященных таянию антарктического льда.
Политика
Бизнесмен Пригожин готовит иск к властям США на $50 млрд
Группа компаний «Конкорд» российского предпринимателя Евгения Пригожина подаст иск к властям США за незаконное преследование.
Шоу-бизнес
Жена рэпера ST раскрыла имя новорожденной дочери
В публикации молодая мама раскрыла имя новорожденной дочери. Она написала, что малышку назвали Эстель. Не все поклонники оценили выбор пары.
Общество
Волгоградцам пособия на детей от трёх до семи лет назначат без справок
Напомним, пособие над детей будут выплачивать семьям, доход которых не превышает одного прожиточного минимума на человека.
Политика
Конституционный суд одобрил поправки к Конституции России
Санкт-Петербург, 16 марта 2020, 16:46 — REGNUM Конституционный суд признал закон о поправке к Конституции Российской Федерации соответствующим Основному закону страны.
Политика
Путин призвал бороться с коррупцией на всех направлениях
Бороться с коррупцией надо всегда и на всех направлениях, заявил президент России Владимир Путин.
Шоу-бизнес
Виторган и Нинидзе впервые подробно рассказали о своих отношениях
Ранее 5-tv.ru сообщал, как Нино Нинидзе изменила отношение ко Дню всех влюбленных после встречи с Максимом Виторганом.
Общество
В московских детсадах и младших классах школ откроют дежурные группы
Занятия в московских школах будут отменены с 21 марта по 12 апреля включительно.
Здоровье
Закрывать уже поздно: ВОЗ похвалила Белоруссию за открытые границы
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался закрывать границы республики в ответ на действия российской стороны.
Общество
В Самарской области обнаружен коронавирус
В Самарской области обнаружены три случая заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 16 марта, официально заявили в Роспотребнадзоре РФ.
Политика
Лукашенко отказался закрывать границы Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не будет закрывать границы страны из-за коронавируса.
Транспорт
Киевское метро закроют до 3 апреля из-за коронавируса
Метрополитен в Киеве закроется во вторник в 23.00 (24.00 мск) и не будет работать предварительно до 3 апреля из-за пандемии коронавируса, заявил во вторник мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Происшествия
Врачи подтвердили коронавирус у красноярского повара
В пресс-службе краевого управления ведомства Тайге.инфо сказали, что не располагают окончательными результатами анализов.16 марта красноярские власти подтвердили, что экспресс-тест на коронавирус дал положительный результат у жителя Красноярска.
Единоборства
Бой Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова перенесен на июль
Боец ММА Александр Емельяненко сообщил, что его бой с Магомедом Исмаиловым перенесен на июль.
Политика
Путин напомнил работодателям о санкциях при нарушении прав сотрудников
Президент России Владимир Путин напомнил российским работодателям о санкциях в случае нарушения прав сотрудников.
Общество
«Инвитро» начнет делать тесты на коронавирус
В течение 30 дней специализирующаяся на лабораторных исследованиях компания «Инвитро» начнет проводить тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Театры
В Москве вручили театральную премию «Гвоздь сезона»
В театральном центре «На Страстном» вручили премию «Гвоздь сезона» за самые успешные театральные премьеры.
Общество
Сбежавших из больницы в Коммунарке пациентов нашли
Заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что сбежавшие ранее из медицинского комплекса в Коммунарке пациенты найдены и доставлены обратно в медицинское учреждение.
Футбол
РПЛ приостановлена до 10 апреля
Сообщается, что на сегодняшнем собрании клубы РПЛ приняли решение приостановить проведение игр как минимум до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.
Политика
Тимошенко пришла в Раду в черной маске
Лидер украинской оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко пришла 17 марта на внеочередное заседание Верховной Рады Украины в черной маске.
Происшествия
Бывшего банкира сдали полиции вкладчики
Как рассказал "Ъ" знакомый с ситуацией источник, местонахождение 59-летнего Игоря Бойкова установили вкладчики Межтрастбанка, которым признанное в марте 2016 года банкротом кредитное учреждение задолжало в общей сложности почти 4 млрд руб. В начале марта экс-банкир неожиданно появился в одной из трех принадлежащих ему квартир, в доме 62 на улице Усачева в столичном районе Хамовники.