Оппозиция России нужна, но в парламенте не должно быть "бардака и шоу", считает президент РФ Владимир Путин.

с чего всё началось

В предыдущем фрагменте интервью, который вышел 16 марта, Владимир Путин заявил, что Россия смогла компенсировать убытки от санкций Запада.

Общество На Кубани в школах и детсадах вводится свободное посещение В Краснодарском крае с 18 по 20 марта учащимся разрешено не посещать школы, а каникулы продлятся с 21 марта по 11 апреля, сообщила администрация края.

Здоровье ВОЗ рекомендовала при самолечении от коронавируса пить парацетамол Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует не использовать ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения от нового коронавируса, а пить парацетамол, заявил на брифинге во вторник пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер.

Экономика Китайская экономика небывало упала Китайская экономика показала небывало плохие результаты по итогам первых двух месяцев 2020 года, сообщает Reuters со ссылкой на статистические данные властей этой страны.

Шоу-бизнес Жена рэпера ST раскрыла имя новорожденной дочери В публикации молодая мама раскрыла имя новорожденной дочери. Она написала, что малышку назвали Эстель. Не все поклонники оценили выбор пары.

Политика Конституционный суд одобрил поправки к Конституции России Санкт-Петербург, 16 марта 2020, 16:46 — REGNUM Конституционный суд признал закон о поправке к Конституции Российской Федерации соответствующим Основному закону страны.

Общество В Самарской области обнаружен коронавирус В Самарской области обнаружены три случая заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 16 марта, официально заявили в Роспотребнадзоре РФ.

Политика Лукашенко отказался закрывать границы Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не будет закрывать границы страны из-за коронавируса.

Транспорт Киевское метро закроют до 3 апреля из-за коронавируса Метрополитен в Киеве закроется во вторник в 23.00 (24.00 мск) и не будет работать предварительно до 3 апреля из-за пандемии коронавируса, заявил во вторник мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Происшествия Врачи подтвердили коронавирус у красноярского повара В пресс-службе краевого управления ведомства Тайге.инфо сказали, что не располагают окончательными результатами анализов.16 марта красноярские власти подтвердили, что экспресс-тест на коронавирус дал положительный результат у жителя Красноярска.

Общество «Инвитро» начнет делать тесты на коронавирус В течение 30 дней специализирующаяся на лабораторных исследованиях компания «Инвитро» начнет проводить тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Общество Сбежавших из больницы в Коммунарке пациентов нашли Заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что сбежавшие ранее из медицинского комплекса в Коммунарке пациенты найдены и доставлены обратно в медицинское учреждение.

Футбол РПЛ приостановлена до 10 апреля Сообщается, что на сегодняшнем собрании клубы РПЛ приняли решение приостановить проведение игр как минимум до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.

Политика Тимошенко пришла в Раду в черной маске Лидер украинской оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко пришла 17 марта на внеочередное заседание Верховной Рады Украины в черной маске.