Политика
РИА НовостиПутин назвал переход республике части пакета «Башнефти» справедливым
Президент РФ Владимир Путин назвал справедливым переход части пакета "Башнефти" Башкирии.
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Политика
Путина назвали настоящим хозяином на форуме ВТБ
Глава ВТБ Андрей Костин в ходе пленарного заседания инвестиционного форума «Россия зовет!» назвал президента РФ «настоящим хозяином».
Общество
РЖД показали новый плацкартный вагон
Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк возмущена возвращением Софии Ротару в Россию
Политика
На Украине обвинили Россию «в краже унитазов» с задержанных кораблей
Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко пожаловался на отсутствие унитазов в кораблях, задержанных Россией в результате провокации в Керченском проливе.
Политика
Украинский МИД хочет «вжарить» по России в международном суде ООН
Украина будет добиваться от России компенсаций, если Международный суд ООН вынесет решение в пользу Киева, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль украинским СМИ.
Наука
На плато Наска нашли 143 геоглифа
Японские исследователи нашли на плато Наска 143 ранее неизвестных геоглифа, сообщается в пресс-релизе университета Ямагата.
Футбол
Стала известна реакция Дзюбы на нецензурные оскорбления фанатов
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал о реакции нападающего команды и сборной России Артема Дзюбы на нецензурные оскорбления от болельщиков во время последнего матча отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.
Политика
Путин сравнил отказ от газовой энергетики с возвращением в пещеры
Гидроэнергетика, атомная энергетика и газовая генерация составляют его значительную часть.
Здоровье
Терапевт объяснила, как нормализовать давление без лекарств
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему при повышенном давлении незаменима фасоль.
Политика
Песков отреагировал на призыв Таллина вернуть территории Эстонии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории".
Армия и оружие
Армия Израиля подтвердила ракетный удар по Сирии
Наука
В Эквадоре обнаружили захоронения детей в «шлемах» из черепов
По оценкам исследователей, черепа, из которых изготовили шлема, принадлежали детям от 2 до 12 лет.
Политика
Путин допустил «мысли» о выходе из ЕС у стран Восточной Европы
Примерно к 2028 году некоторые страны Восточной Европы перестанут получать поддержку и должны будут платить в общий бюджет, отметил Путин.
Армия и оружие
Российские танки Т-80БВМ на Севере озаботили норвежских военных
Норвежская армия нуждается в новых танках ввиду размещения Россией модернизированных Т-80БВМ на границе с Норвегией и Финляндией.
Общество
ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда
Медицинские справки в электронном виде могут полностью заменить бумажные при получении или обмене водительских прав, говорится на сайте МВД России.
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро
Отмечается, что по данным на 10.30 (мск), курс доллара достиг 63,9 рубля. При этом курс евро составил 70,64 рубля.
Происшествия
Пропавшую на Кубани девятилетнюю девочку нашли живой в выгребной яме
Пропавшую девятилетнюю жительницу кубанского хутора Родниковский нашли живой, сообщило местное издание "Кубанские новости".
Общество
Медсправка для получения водительских прав станет «золотой»
Уже с этой пятницы, 22 ноября, вступает в силу приказ Минздрава РФ от 10.09.2019 года № 731н "О внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)".
Космос
Американский энтомолог нашел на Марсе змей и пчел
Шоу-бизнес
Алла Пугачева появилась на концерте группы «Цветы» в неопрятном виде
Алла Пугачева появилась на концерте группы «Цветы» Стаса Намина. Многие отметили, что певица выглядела неопрятно и растеряно.
Экономика
Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа
Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
Футбол
СМИ: «Спартак» усилится бывшим форвардом «Баварии»
Нападающий «Фрайбурга» Нильс Петерсен попал в сферу интересов московского «Спартака».
Армия и оружие
Шойгу: На закупку нового оружия в 2020 году выделено две трети средств
Общество
В Гидрометцентре рассказали о регионах с теплой погодой в декабре
Ранее в Росгидромете рассказали, что в январе температура будет соответствовать норме во всех регионах, кроме Якутии.
Политика
Зеленский прибыл на КПП у Станицы Луганской
Украинский президент Владимир Зеленский прибыл на пункт пропуска «Станица Луганская» между подконтрольной Киеву частью Донбасса и самопровозглашённой Луганской народной республикой.
Политика
Депутат Госдумы нашел в России «лагеря» по подготовке протестов
Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства, единоросс Адальби Шхагошев заявил, что в ряде российских регионов функционируют центры по подготовке организаторов протестных акций.
Общество