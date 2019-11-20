Политика

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Президент РФ Владимир Путин назвал справедливым переход части пакета "Башнефти" Башкирии.
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Путин назвал справедливым переход пакета акций «Башнефти» в собственность Башкирии

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Путин назвал справедливой передачу Башкирии пакета «Башнефти» после ее деприватизации

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