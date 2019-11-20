Политика
РИА НовостиПутин назвал переход республике части пакета «Башнефти» справедливым
Президент РФ Владимир Путин назвал справедливым переход части пакета "Башнефти" Башкирии.
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Путин назвал справедливым переход пакета акций «Башнефти» в собственность Башкирии
Комсомольская правда11:18
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Политика
Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины
Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Авто
Власти Калифорнии запретили закупать автомобили почти всех марок
Калифорнийские власти перестанут закупать для собственных нужд автомобили General Motors, Fiat Chrysler, Toyota, Nissan и других марок.
Кино
Фильм «Джокер» может получить продолжение
Здоровье
Ученые предупредили о начале глобальной эпидемии суперинфекции
Американские ученые заявили о начале эпидемии суперинфекции. Угрозу для человека представляют устойчивые к антибиотикам бактерии.
Политика
Путин рассказал о тревоге после введения первых санкций против России
Президент России Владимир Путин сообщил, что после введения первых санкций в отношении Москвы у него была тревога, но в итоге Россия достигла очень серьёзных и положительных результатов в импортозамещении.
Общество
Гидрометцентр назвал регионы России с теплой погодой в декабре
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что россиян ждет «розовая» зима — зимние месяцы в целом будут около и выше нормы по температуре.
Политика
В Латвии запретили трансляцию девяти российских телеканалов
Национальный совет по электронным СМИ Латвии в среду принял решение остановить трансляцию девяти русскоязычных каналов на территории республики, поскольку их конечным бенефициаром является Юрий Ковальчук, в отношении которого действуют санкции ЕС.
Армия и оружие
ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в городе Аксае Ростовской области российского военного, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ЦОС ФСБ.
Происшествия
Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию
Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
Экономика
Новак допустил запуск «Северного потока-2» до конца года
Поставки российского газа в Европу через «Северный поток-2» могут начаться в ближайшие месяцы, возможно до конца 2019 года, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
Политика
Киев назвал условия контракта с Газпромом, которые его устраивают
"Украину устраивает долгосрочный контракт, который будет обеспечивать, с одной стороны, полноценное использование украинской ГТС, а с другой — энергетическую безопасность Украины и Европы".
Шоу-бизнес
Изменившаяся 57-летняя Жанна Агузарова появилась на публике
57-летняя певица приехала в Кремль на большой юбилейный концерт группы «Цветы» Стаса Намина.
Футбол
Уткин высказался о превосходстве сборной России над Украиной
Спортивный журналист Василий Уткин на своем YouTube-канале высказался о превосходстве сборной России по футболу над командой Украины.
Происшествия
Капитана спецназа ФСБ избили в центре столицы
Капитан спецназа ФСБ был жестоко избит неизвестными в центре Москвы. Офицера госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.
Происшествия
Дело бывшего доцента Соколова решили передать в Москву
Дело историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, передали в центральный аппарат Следственного комитета в Москве, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Происшествия
Челябинец весь день сидит в больнице с дочкой-инвалидом, настаивая на госпитализации
Михаил Кокаев сегодня весь день сидит в больнице с ребенком и намерен оставаться там до тех пор, пока им не начнут оказывать помощь.
Космос
Американский энтомолог нашел на Марсе жуков и змей
Шоу-бизнес
У беременной Оксаны Самойловой обнаружили «букет» серьезных осложнений
Сама Самойлова называет их «адскими» осложнениями, и из-за них Оксане пришлось немало времени провести в больницах.
Религия
Аксенов поздравил патриарха Кирилла с днем рождения
По мнению Аксенова, деятельность патриарха Кирилла "способствует укреплению православной веры и единства, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, возрождению и развитию традиций милосердия и благотворительности" Глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил патриарха Московского и Всея Руси Кирилла с днем рождения.
Политика
Зеленский заявил о планах обсудить проведение выборов в Донбассе
Украинский президент Владимир Зеленский, говоря о своих ожиданиях от саммита в нормандском формате, который должен пройти 9 декабря в Париже, заявил, что одним из вопросов является проведение выборов в Донбассе.
Происшествия
Сына экс-президента Германии убили во время лекции
Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (занимал пост главы государства с 1984 по 1994 год) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Политика
Горбачев прокомментировал слова Путина о причинах распада СССР
Ранее 20 ноября Путин заявил, что распад СССР не связан с ростом национализма в Прибалтике, его причиной стала неэффективная экономическая политика.
Происшествия
Расстрел в воинской части в Забайкалье привел к новому уголовному делу
Военные следователи возбудили уголовное дело о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где рядовой Рамиль Шамсутдинов убил восьмерых сослуживцев.
Армия и оружие
В России появилось видео испытаний одной из мощнейших пушек в мире
Общество
МВД предложило новые способы проверки здоровья российских водителей
Прохождение водительских медкомиссий может быть ужесточено в рамках предложенного МВД России законопроекта.
Политика
Украина потребует от России компенсацию из-за имущества в портах Крыма
Администрация морских портов Украины (АМПУ) готовит требование к российскому правительству о выплате компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.