Политика
РИА НовостиПутин назвал перенос железной дороги от побережья Сочи стратегическим
Президент Владимир Путин заявил о необходимости отодвинуть железную дорогу от побережья Черного моря в районе Сочи. Российский лидер назвал это стратегической задачей и поручил Минтрансу рассчитать стоимость проекта.
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Мы каждый год фиксируем увеличение турпотока на наши курорты. Перенос железнодорожных путей позволит расширить пляжи, курортам - развиваться и в целом сделает их логистику гораздо более удобной.
— Вениамин Кондратьев, российский политикРЕН ТВ вчера в 18:25
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Вениамин Кондратьев: «Перенос железнодорожных путей позволит расширить пляжи, курортам – развиваться и в целом сделает их логистику гораздо более удобной»
Администрация Краснодарского краявчера в 13:01
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Общество
В Венеции в преддверии Рождества вновь затопило улицы
12 ноября уровень воды в городе поднялся на 187 см выше нормы. За историю наблюдений выше вода в городе поднималась только в 1966 году.
Общество
Истребитель Су-57 потерпел первую аварию
Истребитель пятого поколения Су-57 потерпел первую аварию в своей истории.
Общество
Супруги удочерили двух сирот и оказались должны два миллиона
Неожиданный бонус получили супруги в Самарской области вместе с удочерением двух девочек-сирот.
Происшествия
Фигурант «болотного дела» Бученков получил 2,5 года колонии заочно
Замоскворецкий суд Москвы заочно приговорил к двум с половиной годам колонии общего режима фигуранта «болотного дела» Дмитрия Бученкова, объявленного в международный розыск.
Экономика
Тюменский губернатор объяснил, почему не закрыли Антипинский НПЗ
Губернатор Тюменской области Александр Моор подтвердил, что кредиторы Антипинского НПЗ рассматривали вопрос о его закрытии.
Общество
Матвиенко положительно оценила идею отмены НДФЛ для малоимущих
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает возможным освобождать от налога на доходы для физических лиц (НДФЛ) тех, кто получает зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Общество
Васильева призвала родителей говорить с детьми о сексе
Министр просвещения Ольга Васильева заявила, что родители в первую очередь, а не учителя, должны заниматься сексуальным просвещением детей.
Политика
Россия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту
Общество
Сбербанк подключил «Тинькофф» к своей системе оплаты по QR-коду
Банк подключился к соответствующей системе Сбербанка «Плати QR», рассказал «Ведомостям» представитель группы «Тинькофф» и подтвердил представитель Сбербанка.
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Здоровье
Минздрав изменит правила посещения пациентов в больницах
Минздрав вынес на общественное обсуждение новые правила посещения пациентов в стационарах.
Общество
Мосгорсуд отклонил апелляцию сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова на решение призывной комиссии
Мосгорсуд отклонил апелляцию сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова на решение призывной комиссии, которая признала его годным к военной службе, - сообщает МБХ-Медиа со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
Политика
В ОСК рассказали, за какое время могут построить судно-трубоукладчик
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) может за 1,5-2 года спроектировать и еще за 3-4 года построить российское судно-трубоукладчик, способное осуществлять такие работы, как прокладка газопровода "Северный поток — 2", заявил глава корпорации Алексей Рахманов.
Политика
Лукашенко предупредил Россию о войне с НАТО из-за Белоруссии
Политик предупредил, что любое посягательство России на территории соседнего государства втянет мировое сообщество в войну.
Финансы
Курс доллара опустился ниже 62 рублей
В последний раз курс доллара находился ниже отметки в 62 рубля 12 июля 2018 года. Курс евро снизился на 0,6% - до 68,65 рубля.
Шоу-бизнес
Певица Нюша объяснила странное имя дочери
Певица Нюша объяснила странный выбор имени для ребенка.
Армия и оружие
Путин назвал долю современного оружия в ядерной триаде России
Доля современного оружия в ядерной триаде России достигла 82%.
Общество
Новогодняя вечеринка в Красноярске прошла без зрителей
В городском парке Универсиады трое аниматоров в костюмах ростовых кукол танцевали на сцене, но перед ними не было ни одного зрителя, сообщает Life.
Политика
На границе России и Азербайджана открыли новый мост
Сегодня, 24 декабря, в Магарамкентском районе торжественно открыли мост через реку Самур на границе России и Азербайджана.
Общество
Архангельск назван худшим по качеству управления городом
В рейтинге городов по эффективности управления, составленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), Архангельск занял последнее место.
Политика
Путин признался, что не пьет чай
Политика
Джабаров оценил заявление «Нафтогаза» по «Северному потоку — 2»
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление «Нафтогаза» о том, что Россия могла согласиться на продолжение транзита газа через Украину, чтобы продолжить строительство «Северного потока — 2».
Общество
Россияне назвали нежелательные подарки на Новый год
Гаджеты
Умные часы Xiaomi Youpin за $17 поступили в продажу
Как пишет источник, в Китае стартовали продажи умных часов Xiaomi Youpin.
Энергетика
В Раде рассказали, как «Нафтогаз» потратит почти $3 млрд от «Газпрома»
Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус рассказал, как компания «Нафтогаз» потратит почти $3 млрд от «Газпрома».
Общество
Утверждены новые правила экзамена на водительские права
Правительство утвердило новые правила проведения экзамена на водительские права.
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