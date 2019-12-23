Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин назвал перенос железной дороги от побережья Сочи стратегическим

Президент Владимир Путин заявил о необходимости отодвинуть железную дорогу от побережья Черного моря в районе Сочи. Российский лидер назвал это стратегической задачей и поручил Минтрансу рассчитать стоимость проекта.
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Вениамин Кондратьев
Мы каждый год фиксируем увеличение турпотока на наши курорты. Перенос железнодорожных путей позволит расширить пляжи, курортам - развиваться и в целом сделает их логистику гораздо более удобной.
— Вениамин Кондратьев, российский политикРЕН ТВ вчера в 18:25
с чего всё началось

Путин назвал стратегической задачей отодвинуть железную дорогу от побережья Сочи

Президент РФ Владимир Путин заявил, что отодвинуть железную дорогу от побережья Черного моря в районе Сочи - это стратегическая задача, и поручил Минтрансу просчитать стоимость проекта.
ТАССвчера в 07:43

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На Кубани поддерживают идею переноса железной дороги от побережья

REGNUM02:24

Перенос железной дороги от побережья в Краснодарском крае позволит расширить пляжи

Кубанские новостивчера в 11:30

Вениамин Кондратьев: «Перенос железнодорожных путей позволит расширить пляжи, курортам – развиваться и в целом сделает их логистику гораздо более удобной»

Администрация Краснодарского краявчера в 13:01

Кондратьев: перенос ж/д путей от побережья позволит развиваться курортам

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Что произошло за день: понедельник, 23 декабря

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Кондратьев: перенос железной дороги от побережья на Кубани позволит расширить пляжи

ТАССвчера в 11:04

Путин назвал перенос железной дороги от побережья Сочи стратегическим

РИА Новостивчера в 09:04
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Общество

Медведев утвердил новые правила экзамена на водительские права

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, касающееся правил проведения экзамена для получения водительских прав.
Известия 03:21
Происшествия

Названы предварительные версии крушения Т-50 в Хабаровском крае

Появились версии крушения истребителя пятого поколения Т-50 "Су-57" в Хабаровском крае, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя силовых структур.
Газета.Ru 03:24
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Адвокат Трампа считает четырех послов США в Киеве ставленниками Сороса

Американский финансист Джордж Сорос стоял за назначением четырех послов США на Украине, включая Мари Йованович, которая в мае 2019 года покинула свой пост по личному требованию президента Дональда Трампа, обвинившего ее в нелояльности.
ТАСС вчера в 17:49
Происшествия

Дело о нападении на полицейских в Апатитах признали законным

Прокуратура города Апатиты Мурманской области признала законным возбуждение уголовного дела после нападения подростков на сотрудников полиции.
RT на русском 02:40
Происшествия

Пропавшую 16 лет назад девушку из Томска нашли в Красноярске

Евразия Daily 22 декабря в 23:54
Происшествия

Дагестанец наехал на пешехода и открыл стрельбу

Буйный водитель начал стрелять на пешехода за замечание в Красносельском районе.
МР7.ру 00:59
Единоборства

Кадыров не сомневается в победе над Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров намерен выиграть бой у бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:43
Происшествия

Главу МВД Татарстана наказали за привлечение детей на учения полиции

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев после скандала с полицейскими учениями, на которые привлекли школьников, решил дисциплинарно наказать министра внутренних дел Татарстана Артема Хохорина, а непосредственных организаторов мероприятия – уволить.
РИА Новости 03:25
Политика

Путин признался, что не пьет чай

Газета.Ru вчера в 10:21
Общество

Народная артистка СССР Галина Волчек попала в больницу

Художественный руководитель театра "Современник", народная артистка СССР Галина Волчек госпитализирована, сообщила "Интерфаксу" ее помощник по литературной части Евгения Кузнецова.
Интерфакс 01:42
Происшествия

Прокуратура запросила 3,5 года для фигуранта «дела 27 июля» Раджабова

Интерфакс вчера в 11:24
Футбол

«Краснодар» продаст Игнатьева за 8 млн евро

Как сообщает «championat.com», футбольный клуб Краснодар готов расстаться с Иваном Игнатьевым за 8 млн евро.
ГЛАС.RU 03:02
Экономика

Бизнесу не снизили налоговые ставки, но смягчили условия для льгот

Депутаты заксо приняли во втором и третьем чтениях законопроект о налоге на имущество организаций на основе кадастровой стоимости.
Новый День 02:02
Здоровье

Врачи объяснили, почему нужно мыть куриные яйца

Врачи рассказали телеканалу НТВ об опасности сальмонеллеза и объяснили, зачем нужно мыть куриные яйца перед едой.
РИА Новости вчера в 10:39
Кино

Россиянам впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»

Телеканал "Россия" отреставрировал фильм режиссера Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" и впервые покажет новую версию киноленты в Full HD качестве.
РИА Новости вчера в 16:48
Общество

В торговых центрах продали подделок на 25 миллиардов рублей

Общий оборот нелегальных товаров в "островках" торговых центров превышает 25 миллиардов рублей в год, а большинство продавцов свободно признаются в работе с незаконной продукцией.
Российская газета 02:49
Общество

Власти Петербурга отказались от парада в годовщину снятия блокады

Власти Петербурга отказались от проведения парада в 76-ю годовщину освобождения Ленинграда от блокады, сообщил губернатор Александр Беглов.
Lenta.ru 03:13
Авто

Автомобили марки Lexus признаны самыми надежными

МедиаПоток 22 декабря в 08:17
Политика

На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
REGNUM вчера в 10:33
Общество

СБУ прокомментировала сообщение о расстреле офицеров в Закарпатье

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская опровергла информацию о расстреле оперативной группы в Закарпатье.
Lenta.ru вчера в 18:40
Общество

В США начали расследование в отношении BMW

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование в отношении немецкого автопроизводителя BMW, пишут Bloomberg и The Wall Street Journal со ссылкой на представителя компании.
РБК 03:12
Общество

Метеоспутник «Метеор-М» 2-2 столкнулся с микрометеоритом

РИА Новости вчера в 23:48
Энергетика

В Раде рассказали, как «Нафтогаз» потратит почти $3 млрд от «Газпрома»

Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус рассказал, как компания «Нафтогаз» потратит почти $3 млрд от «Газпрома».
RT на русском 02:30
Политика

Глава «Нафтогаза» допустил невыполнение обещаний России по транзиту

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко допустил невыполнение обещаний России по транзиту газа после отзыва исков против «Газпрома».
Lenta.ru вчера в 14:46
Финансы

Курс доллара снизился до 62,23 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на четыре копейки и составил 62,23 рубля.
ТАСС 02:04
Политика

МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым

Пресс-служба МИД Украины сообщила о выраженном дипломатическим ведомством протесте в связи с визитом президента России Владимира Путина в Крым с целью открытия движения по железнодорожной части Керчинского моста.
Военное дело вчера в 13:32
Происшествия

В Крыму арестован россиянин по делу о госизмене

В Симферополе задержан гражданин России Иван Яцкин по обвинению в государственной измене.
BFM.ru 03:19
Политика

Глава СПЧ отчитал члена совета из-за вопроса Владимиру Путину

Винокурова сказала, что в нынешнем виде СПЧ не эффективен и что Фадеев, ставший главой совета в октябре, не подходит на эту роль, так как «не понимает, что такое права человека и гражданское общество».
Эхо Москвы вчера в 19:03
Технологии

Huawei создаст замену YouTube и другим сервисам Google

Китайской компании помогут индийские разработчики. Huawei планирует создать равноценную замену YouTube, Gmail и другим сервисам Google.
Piter.tv 02:42
Политика

В Совфеде ответили на призыв Порошенко ввести санкции за газ из России

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление лидера партии «Европейская солидарность», экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что его партия потребует срочного созыва Совета национальной безопасности и обороны и введения санкций против прямых поставок газа из России.
RT на русском вчера в 01:58
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