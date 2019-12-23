Политика
РИА НовостиПутин назвал перенос железной дороги от побережья Сочи стратегическим
Президент Владимир Путин заявил о необходимости отодвинуть железную дорогу от побережья Черного моря в районе Сочи. Российский лидер назвал это стратегической задачей и поручил Минтрансу рассчитать стоимость проекта.
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Мы каждый год фиксируем увеличение турпотока на наши курорты. Перенос железнодорожных путей позволит расширить пляжи, курортам - развиваться и в целом сделает их логистику гораздо более удобной.
— Вениамин Кондратьев, российский политикРЕН ТВ вчера в 18:25
с чего всё началось
Президент РФ Владимир Путин заявил, что отодвинуть железную дорогу от побережья Черного моря в районе Сочи - это стратегическая задача, и поручил Минтрансу просчитать стоимость проекта.ТАССвчера в 07:43
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Перенос железной дороги от побережья в Краснодарском крае позволит расширить пляжи
Кубанские новостивчера в 11:30
Вениамин Кондратьев: «Перенос железнодорожных путей позволит расширить пляжи, курортам – развиваться и в целом сделает их логистику гораздо более удобной»
Администрация Краснодарского краявчера в 13:01
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