Президент РФ Владимир Путин заявил, что отодвинуть железную дорогу от побережья Черного моря в районе Сочи - это стратегическая задача, и поручил Минтрансу просчитать стоимость проекта.

с чего всё началось

Мы каждый год фиксируем увеличение турпотока на наши курорты. Перенос железнодорожных путей позволит расширить пляжи, курортам - развиваться и в целом сделает их логистику гораздо более удобной.

Президент Владимир Путин заявил о необходимости отодвинуть железную дорогу от побережья Черного моря в районе Сочи. Российский лидер назвал это стратегической задачей и поручил Минтрансу рассчитать стоимость проекта.

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