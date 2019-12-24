Политика
Газета.RuПутин назвал поддержавшего Гитлера экс-посла Польши сволочью
Президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Министерства обороны РФ назвал экс-посла Польши в Германии Юзефа Липски "сволочью и антисемитской свиньей". Российский лидер указал, что дипломат разделял мнение главы Третьего рейха Адольфа Гитлера в части издевательств над евреями.
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Общество
В работе Visa и Mastercard произошли сбои
Пользователи платежных систем Visa и Mastecard в ряде стран столкнулись со сбоями. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
Политика
Путин рассказал о недостаточной конверсии предприятий ОПК
Президент России Владимир Путин прокомментировал работу предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
Общество
Военный комиссариат назвал законным призыв в армию сотрудника ФБК Шаведдинова
Ранее в СМИ появилась информация, что сотрудник ФБК блогера Алексея Навального Шаведдинов якобы принудительно направлен на прохождение срочной службы в армии на архипелаге Новая Земля в Архангельской области.
Космос
Ракета «Союз» вывела европейский телескоп CHEOPS в космос
Ракета-носитель «Союз-СТ-А» с разгонным блоком «Фрегат» вывела на орбите телескоп Европейского космического агентства CHEOPS.
Гаджеты
Назван поставщик изогнутых 38-дюймовых дисплеев OLED для автомобилей Cadillac
Недавно стало известно, что в автомобиле Cadillac Escalade, который выйдет на рынок в следующем году, будет установлен изогнутый дисплей OLED размером 38 дюймов и разрешением более 4К.
Политика
Медведчук допустил встречу депутатов «нормандской четверки» в Германии
На встрече с российским президентом Владимиром Путиным и министром финансов Антоном Силуановым, прошедшей 20 декабря, Медведчук предложил подключить к урегулированию ситуации в Донбассе парламенты стран «нормандской четверки» — Франции, Германии, России и Украины, добавив, что в парламенте последней уже создали межфракционное объединение «Межпарламентский диалог ради мира».
Происшествия
При обысках у генерала ФТС Кизлыка нашли золотые слитки
Как ранее сообщало ИА REGNUM, фигурант уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями Кизлык арестован судом до 22 февраля будущего года.
Кино
Фонд кино утвердил проекты, которые получат господдержку в РФ
"Совет Фонда кино утвердил перечень организаций кинематографии, которым будет оказана поддержка в целях производства национальных фильмов для детской и семейной аудитории, а также уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов", - говорится в сообщении.
Общество
Рождественская открытка принца Гарри и Меган Маркл попала в сеть
В сети опубликовали рождественскую открытку, которую, по традиции членов королевской семьи, выпустили принц Гарри и Меган Маркл.
Общество
Зюганов призвал Губерниева извиниться перед народом за слова о Сталине
Руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов раскритиковал российского комментатора Дмитрия Губерниева за его слова об Иосифе Сталине.
Авто
Названа цена на новый кроссовер Kia Seltos в России
Ожидается, что позже на российском рынке появятся и другие версии Kia Seltos, имеющие полный привод, атмосферный бензиновый двигатель 1,6 MPI, а также шестиступенчатую автоматическую трансмиссию.
Политика
Путин признался, что не пьет чай
Происшествия
В Москве отравились двенадцать детей, приехавших на соревнования
Двенадцать детей, которые приехали в столицу на соревнования по робототехнике, отравились в Москве: недомогание они почувствовали в своем отеле Red Brick, расположенном в центре столицы, сообщили РИА Новости в отеле.
Экономика
Совет директоров «Газпрома» утвердил новую дивидендную политику
Совет директоров "Газпрома" утвердил дивидендную политику компании в новой редакции, сообщает пресс-служба компании.
Политика
«Нафтогаз» надеется 27 декабря подписать договоры с «Газпромом»
НАК "Нафтогаз Украины" надеется 27 декабря подписать договоры с "Газпромом", но если этого не произойдет, представители украинской компании готовы работать и на выходных, сообщил во вторник исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Кино
Бондарчук презентовал свой фильм «Вторжение» в столице
Российский кинорежиссёр Фёдор Бондарчук представил свой фантастический фильм «Вторжение». Показ прошёл в киноцентре «Октябрь».
Гаджеты
Распродажа: «Эльдорадо» предлагает один из лучших недорогих смартфонов Xiaomi по беспрецедентно низкой цене
В рамках предновогодней распродажи розничная сеть «Эльдорадо» предлагает смартфоны семейства Redmi Note 8T значительно дешевле, чем в других магазинах.
Шоу-бизнес
Андрей Черкасов скоро впервые станет отцом
Ведущий поделился радостью с подписчиками Звезда проекта "Дом − 2" Андрей Черкасов и его избранница Кристина Ослина сообщили поклонникам радостную новость — они готовятся к пополнению в семье.
Политика
Сергей Курченко лишился монополии на экспорт угля из Донбасса
РБК направил запросы в Минэкономразвития и РЖД о снятии запрета на вывоз угля, а также угольным трейдерам «Угольные технологии», «Угольный альянс», «Стройинвест» и «Углесбыт», которые жаловались на монополию компании Курченко.
Наука
Найден новый способ борьбы с облысением
Результаты нового исследования американских ученых могут помочь мужчинам решить проблему сохранения волос.
Армия и оружие
Сирийская армия взяла под контроль город Джарджаназ в Идлибе
Происшествия
Фигурантка дела Шеремета встретит Новый год в СИЗО
Апелляционный суд Киева отклонил жалобу в связи с арестом волонтерши АТО и ключевой фигурантки дела по убийству Павла Шеремета Юлии Кузьменко.
Общество
Актриса Галина Волчек впала в кому
Известная советская и российская актриса Галина Волчек накануне впала в кому в больнице, пишет telegram-канал Mash.
Общество
Мужчина опубликовал видео, как тигр бросился на его сына в зоопарке
Житель Дублина опубликовал видео, как в местном зоопарке тигр бросился на его сына, когда тот позировал отцу для фото.
Гаджеты
Назван самый популярный смартфон в мире
Аналитики компании Counterpoint Research назвали десять самых популярных смартфонов в мире.
Армия и оружие
В США высоко оценили российские подводные лодки проекта «Ясень-М»
По мнению американского портала The National Interest, ударные атомные подводные лодки усовершенствованного проекта «Ясень-М» являются самыми смертоносными из когда-либо созданных.
Политика
Глава СПЧ ответил на обвинения Екатерины Винокуровой
Общество
Как в России зарабатывают на детях
Проблема детей-сирот в нашей стране остро стоит уже не одно десятилетие.