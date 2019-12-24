Политика

Газета.RuГазета.RuПутин назвал поддержавшего Гитлера экс-посла Польши сволочью

Президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Министерства обороны РФ назвал экс-посла Польши в Германии Юзефа Липски "сволочью и антисемитской свиньей". Российский лидер указал, что дипломат разделял мнение главы Третьего рейха Адольфа Гитлера в части издевательств над евреями.
Читать в источнике
Комментировать1253

Подробнее о событии

ФЕОР поддержала Путина в оценке посла Польши в нацистской Германии

Известия14:37

Путин назвал посла Польши в нацистской Германии сволочью

РИА Новости08:52

Федерация еврейских общин поддержала оценку Путиным действий Польши в 1930-х годах

ТАСС13:42

Федерация еврейских общин одобрила слова Путина о поддержавшем Гитлера после

Газета.Ru14:32

Депутат поддержал критику Путина в адрес польского посла, пообещавшего поставить памятник Гитлеру

Телеканал 360°14:34

Путин назвал антисемитской свиньей работавшего в 1930-х польского посла

РБК08:16

Путин назвал сволочью поддерживавшего Гитлера в 1938 году посла Польши

RT на русском07:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 15:51, Ашберн
Происшествия

В Венгрии погибла 27-летняя пианистка из России

Известия 15:35
Общество

В работе Visa и Mastercard произошли сбои

Пользователи платежных систем Visa и Mastecard в ряде стран столкнулись со сбоями. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
Lenta.ru 14:40
Политика

Путин рассказал о недостаточной конверсии предприятий ОПК

Президент России Владимир Путин прокомментировал работу предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
iReactor 10:05
Общество

Военный комиссариат назвал законным призыв в армию сотрудника ФБК Шаведдинова

Ранее в СМИ появилась информация, что сотрудник ФБК блогера Алексея Навального Шаведдинов якобы принудительно направлен на прохождение срочной службы в армии на архипелаге Новая Земля в Архангельской области.
ТАСС 13:31
Космос

Ракета «Союз» вывела европейский телескоп CHEOPS в космос

Ракета-носитель «Союз-СТ-А» с разгонным блоком «Фрегат» вывела на орбите телескоп Европейского космического агентства CHEOPS.
N+1 18 декабря в 07:02
Гаджеты

Назван поставщик изогнутых 38-дюймовых дисплеев OLED для автомобилей Cadillac

Недавно стало известно, что в автомобиле Cadillac Escalade, который выйдет на рынок в следующем году, будет установлен изогнутый дисплей OLED размером 38 дюймов и разрешением более 4К.
iXBT.com 22 декабря в 04:50
Политика

Медведчук допустил встречу депутатов «нормандской четверки» в Германии

На встрече с российским президентом Владимиром Путиным и министром финансов Антоном Силуановым, прошедшей 20 декабря, Медведчук предложил подключить к урегулированию ситуации в Донбассе парламенты стран «нормандской четверки» — Франции, Германии, России и Украины, добавив, что в парламенте последней уже создали межфракционное объединение «Межпарламентский диалог ради мира».
РБК 15:32
Происшествия

Националиста Дацика задержали при попытке уплыть на лодке в Эстонию

РБК 10:00
Происшествия

При обысках у генерала ФТС Кизлыка нашли золотые слитки

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фигурант уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями Кизлык арестован судом до 22 февраля будущего года.
REGNUM 11:20
Кино

Фонд кино утвердил проекты, которые получат господдержку в РФ

"Совет Фонда кино утвердил перечень организаций кинематографии, которым будет оказана поддержка в целях производства национальных фильмов для детской и семейной аудитории, а также уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов", - говорится в сообщении.
ТАСС 14:45
Общество

Рождественская открытка принца Гарри и Меган Маркл попала в сеть

В сети опубликовали рождественскую открытку, которую, по традиции членов королевской семьи, выпустили принц Гарри и Меган Маркл.
Газета.Ru 08:53
Общество

Зюганов призвал Губерниева извиниться перед народом за слова о Сталине

Руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов раскритиковал российского комментатора Дмитрия Губерниева за его слова об Иосифе Сталине.
Sport24.ru 11:48
Авто

Названа цена на новый кроссовер Kia Seltos в России

Ожидается, что позже на российском рынке появятся и другие версии Kia Seltos, имеющие полный привод, атмосферный бензиновый двигатель 1,6 MPI, а также шестиступенчатую автоматическую трансмиссию.
ФАН вчера в 16:18
Политика

Путин признался, что не пьет чай

Газета.Ru вчера в 10:21
Происшествия

В Москве отравились двенадцать детей, приехавших на соревнования

Двенадцать детей, которые приехали в столицу на соревнования по робототехнике, отравились в Москве: недомогание они почувствовали в своем отеле Red Brick, расположенном в центре столицы, сообщили РИА Новости в отеле.
РИА Новости 15:14
Экономика

Совет директоров «Газпрома» утвердил новую дивидендную политику

Совет директоров "Газпрома" утвердил дивидендную политику компании в новой редакции, сообщает пресс-служба компании.
Российская газета 13:36
Политика

«Нафтогаз» надеется 27 декабря подписать договоры с «Газпромом»

НАК "Нафтогаз Украины" надеется 27 декабря подписать договоры с "Газпромом", но если этого не произойдет, представители украинской компании готовы работать и на выходных, сообщил во вторник исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости 10:39
Кино

Бондарчук презентовал свой фильм «Вторжение» в столице

Российский кинорежиссёр Фёдор Бондарчук представил свой фантастический фильм «Вторжение». Показ прошёл в киноцентре «Октябрь».
Мойка78 07:33
Гаджеты

Распродажа: «Эльдорадо» предлагает один из лучших недорогих смартфонов Xiaomi по беспрецедентно низкой цене

В рамках предновогодней распродажи розничная сеть «Эльдорадо» предлагает смартфоны семейства Redmi Note 8T значительно дешевле, чем в других магазинах.
Dgl.ru 10:19
Шоу-бизнес

Андрей Черкасов скоро впервые станет отцом

Ведущий поделился радостью с подписчиками Звезда проекта "Дом − 2" Андрей Черкасов и его избранница Кристина Ослина сообщили поклонникам радостную новость — они готовятся к пополнению в семье.
WomanHit.ru 11:14
Политика

Сергей Курченко лишился монополии на экспорт угля из Донбасса

РБК направил запросы в Минэкономразвития и РЖД о снятии запрета на вывоз угля, а также угольным трейдерам «Угольные технологии», «Угольный альянс», «Стройинвест» и «Углесбыт», которые жаловались на монополию компании Курченко.
РБК 10:00
Наука

Найден новый способ борьбы с облысением

Результаты нового исследования американских ученых могут помочь мужчинам решить проблему сохранения волос.
Волгоградская правда 13:03
Армия и оружие

Сирийская армия взяла под контроль город Джарджаназ в Идлибе

RT на русском 03:58
Происшествия

Фигурантка дела Шеремета встретит Новый год в СИЗО

Апелляционный суд Киева отклонил жалобу в связи с арестом волонтерши АТО и ключевой фигурантки дела по убийству Павла Шеремета Юлии Кузьменко.
Новостной фронт 10:01
Общество

Актриса Галина Волчек впала в кому

Известная советская и российская актриса Галина Волчек накануне впала в кому в больнице, пишет telegram-канал Mash.
Европейско-Азиатские новости 00:02
Общество

Мужчина опубликовал видео, как тигр бросился на его сына в зоопарке

Житель Дублина опубликовал видео, как в местном зоопарке тигр бросился на его сына, когда тот позировал отцу для фото.
ТК Звезда 09:36
Гаджеты

Назван самый популярный смартфон в мире

Аналитики компании Counterpoint Research назвали десять самых популярных смартфонов в мире.
РИА Новости 14:16
Армия и оружие

В США высоко оценили российские подводные лодки проекта «Ясень-М»

По мнению американского портала The National Interest, ударные атомные подводные лодки усовершенствованного проекта «Ясень-М» являются самыми смертоносными из когда-либо созданных.
Военное дело 01:39
Политика

Глава СПЧ ответил на обвинения Екатерины Винокуровой

Газета.Ru 06:03
Общество

Как в России зарабатывают на детях

Проблема детей-сирот в нашей стране остро стоит уже не одно десятилетие.
Vologda-poisk.ru 03:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное