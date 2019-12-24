Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин назвал поддержавшего Гитлера посла Польши сволочью

Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера.
Читать в источнике
Комментировать1325

Подробнее о событии

Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой

RT на русском16:26

Федерация еврейских общин одобрила слова Путина о поддержавшем Гитлера после

Газета.Ru14:32

ФЕОР поддержала Путина в оценке посла Польши в нацистской Германии

Известия14:37

Федерация еврейских общин поддержала оценку Путиным действий Польши в 1930-х годах

ТАСС13:42

Российские евреи поддержали Путина за слова о польском после в Третьем рейхе

Lenta.ru15:23

Путин назвал поддержавшего Гитлера посла Польши сволочью

РИА Новости08:52

Путин назвал антисемитской свиньей работавшего в 1930-х польского посла

РБК08:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 17:20, Ашберн
Гаджеты

Назван поставщик изогнутых 38-дюймовых дисплеев OLED для автомобилей Cadillac

iXBT.com 22 декабря в 04:50
Кино

Джеки Чан едва не погиб на съемках фильма

Режиссер кинофильма признался, что очень сильно испугался за главного актера и переживал за него в ходе съемок сцены.
ToDay News Ufa 10:46
Музыка

Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия

Журнал Forbes опубликовал список самых богатых музыкантов десятилетия.
РИА Новости 07:20
Здоровье

Новые программы по выявлению рака внедрят на Сахалине

Противостоять раку в области пытаются комплексно: совершенствуется материально-техническая база, привлекаются высококвалифицированные кадры, приглашаются ведущие специалисты-онкологи, с помощью которых разрабатываются и внедряются новые методы диагностики и лечения злокачественных образований.
Московский Комсомолец Сахалин вчера в 16:00
Армия и оружие

Путин назвал Россию единственным обладателем гиперзвукового оружия

Россия опережает другие страны по уровню развития передовых вооружений — ни у кого больше в мире нет гиперзвукового оружия, заявил российский лидер Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.
RT на русском 09:57
Футбол

«Спартак» признан лучшим клубом России в истории Лиги чемпионов

Что касается лучших клубов в истории Лиги чемпионов, то сильнейшим признан рекордсмен по числу побед в этом турнире (13 титулов) - мадридский "Реал".
Российская газета вчера в 06:50
Транспорт

Из Москвы в Крым отправился первый поезд

С Казанского вокзала Москвы отправился первый пассажирский поезд из Москвы в Крым, который проедет по мосту через Керченский пролив.
RT на русском 16:08
Происшествия

В Москве отравились двенадцать детей, приехавших на соревнования

По словам сотрудника отеля, причина отравления ещё не известна, дети могли отравиться в столовой, либо где-то во время дневной прогулки по городу.
РИА Новости 15:14
Политика

Лукашенко пожаловался, что Россия прессует Белоруссию

«Вы [Россия] каждый год начинаете нас [Белоруссию] прессовать, завинчивая гайки и повышая цены», — рассказал в эфире радио «Эхо Москвы» Лукашенко.
URA.Ru 07:24
Армия и оружие

РФ разрабатывает комплексы ПВО на новых физических принципах

BFM.ru 16:11
Происшествия

Бойца ММА избили в Москве на глазах его девушки

Бывший боец смешанных боевых искусств Дмитрий Кузнецов подвергся нападению со стороны троих молодых людей, когда разгружал машину на северо-востоке Москвы.
Вести.Ru 07:14
Шоу-бизнес

Ксения Бородина трогательно поздравила дочь Теону с 4-летием

Телеведущая Ксения Бородина поздравила свою дочь Теону с днем рождения, сегодня наследница звезды и бизнесмена Курбана Омарова отметила 4-летие.
Дни24 22 декабря в 11:37
Авто

Названы способы остановить автомобиль при отказе тормозов

Автоэксперты рассказали, как действовать водителям в случае неожиданного отказа тормозной системы.
ToDay News Ufa вчера в 01:04
Общество

ВЦИОМ: Большинство россиян оказались довольны своей жизнью

Работой и досугом оказались удовлетворены 70% россиян по сравнению с 58% и 40% соответственно в 2000 году.
Солидарность 06:00
Футбол

Ф. де Йонг: де Лигт может через несколько лет перейти в «Барселону»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг выразил мнение, что защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт однажды может перейти в каталонский клуб.
Чемпионат 15:38
Происшествия

В Венгрии погибла 27-летняя пианистка из России

Во время отдыха в Венгрии на съемной квартире погибла 27-летняя российская пианистка Элина Валиева.
Известия 15:35
Происшествия

При обысках у генерала ФТС Кизлыка нашли золотые слитки

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фигурант уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями Кизлык арестован судом до 22 февраля будущего года.
REGNUM 11:20
Шоу-бизнес

Лере Кудрявцевой удалили грудные импланты

Подробнее напишу на днях и расскажу вам о «болезни грудных имплантов».
StarHit.ru вчера в 15:00
Здоровье

Врачи ликвидируемого филиала московской ГКОБ № 1 сохранят работу

В начале декабря главный врач ГКОБ № 1 вызывал сотрудников филиала по одному и предлагал им увольняться по собственному желанию с выплатой компенсации.
Medvestnik.ru 15:04
Политика

В Раде сообщили об экстренном заседании кабмина по газовым переговорам

Правительство Украины провело экстренное заседание по газовым переговорам с Россией, об этом сообщил в своем Telegram депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.
РИА Новости 16:54
Общество

Сбои произошли в работе платежных систем Visa и Mastercard

Пользователи по всему миру массово пожаловались, что платежные системы Visa и Mastercard не работают.
Газета.Ru 15:14
Политика

На Украине отреагировали на запуск поездов по Крымскому мосту

Ранее Путин дал старт движению пассажирских поездов по железнодорожной части Крымского моста, лично проехав по нему в кабине машиниста поезда.
РИА Новости вчера в 08:45
Общество

Военный комиссариат назвал законным призыв в армию сотрудника ФБК Шаведдинова

Ранее в СМИ появилась информация, что сотрудник ФБК блогера Алексея Навального Шаведдинов якобы принудительно направлен на прохождение срочной службы в армии на архипелаге Новая Земля в Архангельской области.
ТАСС 13:31
Шоу-бизнес

Поклонников восхитила натуральная грудь Екатерины Климовой

Только недавно благодарные зрители расхваливали звезду за откровенные кадры в купальнике с фотосессии в пенном джакузи, как 41-летняя Екатерина Климова подарила им новый повод для восхищения.
StarHit.ru 22 декабря в 22:00
Гаджеты

Samsung Galaxy S20 выйдет вместо Galaxy S11

iXBT.com 05:55
Кино

Продюсер «Ведьмака» рассказала о втором сезоне сериала

Лорен Хиссрич пообещала более "сфокусированную историю". Продюсер "Ведьмака" Лорен Хиссрич рассказала о втором сезоне сериала.
Piter.tv 04:26
Происшествия

Мужчина застрелил жену возле школы в Брянской области

Известия 14:39
Армия и оружие

В Минобороны прошла кадровая ротация

Министерство обороны произвело серьезные кадровые ротации.
ФедералПресс 22 декабря в 20:24
Политика

В Грузии допустили диалог с Россией по примеру «нормандского формата»

О необходимости вести диалог с Россией президент Грузии заявила в конце сентября, комментируя итоги встречи глав МИДов двух стран Сергея Лаврова и Давида Залкалиани.
РБК 16:47
Шоу-бизнес

Елена Воробей прокомментировала мнение участницы КВН об «Аншлаге»

Новые Известия 09:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное