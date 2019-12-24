Политика
РИА НовостиПутин назвал поддержавшего Гитлера посла Польши сволочью
Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера.
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Гаджеты
Назван поставщик изогнутых 38-дюймовых дисплеев OLED для автомобилей Cadillac
Кино
Джеки Чан едва не погиб на съемках фильма
Режиссер кинофильма признался, что очень сильно испугался за главного актера и переживал за него в ходе съемок сцены.
Музыка
Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия
Журнал Forbes опубликовал список самых богатых музыкантов десятилетия.
Здоровье
Новые программы по выявлению рака внедрят на Сахалине
Противостоять раку в области пытаются комплексно: совершенствуется материально-техническая база, привлекаются высококвалифицированные кадры, приглашаются ведущие специалисты-онкологи, с помощью которых разрабатываются и внедряются новые методы диагностики и лечения злокачественных образований.
Армия и оружие
Путин назвал Россию единственным обладателем гиперзвукового оружия
Россия опережает другие страны по уровню развития передовых вооружений — ни у кого больше в мире нет гиперзвукового оружия, заявил российский лидер Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.
Футбол
«Спартак» признан лучшим клубом России в истории Лиги чемпионов
Что касается лучших клубов в истории Лиги чемпионов, то сильнейшим признан рекордсмен по числу побед в этом турнире (13 титулов) - мадридский "Реал".
Транспорт
Из Москвы в Крым отправился первый поезд
С Казанского вокзала Москвы отправился первый пассажирский поезд из Москвы в Крым, который проедет по мосту через Керченский пролив.
Происшествия
В Москве отравились двенадцать детей, приехавших на соревнования
По словам сотрудника отеля, причина отравления ещё не известна, дети могли отравиться в столовой, либо где-то во время дневной прогулки по городу.
Политика
Лукашенко пожаловался, что Россия прессует Белоруссию
«Вы [Россия] каждый год начинаете нас [Белоруссию] прессовать, завинчивая гайки и повышая цены», — рассказал в эфире радио «Эхо Москвы» Лукашенко.
Происшествия
Бойца ММА избили в Москве на глазах его девушки
Бывший боец смешанных боевых искусств Дмитрий Кузнецов подвергся нападению со стороны троих молодых людей, когда разгружал машину на северо-востоке Москвы.
Шоу-бизнес
Ксения Бородина трогательно поздравила дочь Теону с 4-летием
Телеведущая Ксения Бородина поздравила свою дочь Теону с днем рождения, сегодня наследница звезды и бизнесмена Курбана Омарова отметила 4-летие.
Авто
Названы способы остановить автомобиль при отказе тормозов
Автоэксперты рассказали, как действовать водителям в случае неожиданного отказа тормозной системы.
Общество
ВЦИОМ: Большинство россиян оказались довольны своей жизнью
Работой и досугом оказались удовлетворены 70% россиян по сравнению с 58% и 40% соответственно в 2000 году.
Футбол
Ф. де Йонг: де Лигт может через несколько лет перейти в «Барселону»
Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг выразил мнение, что защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт однажды может перейти в каталонский клуб.
Происшествия
В Венгрии погибла 27-летняя пианистка из России
Во время отдыха в Венгрии на съемной квартире погибла 27-летняя российская пианистка Элина Валиева.
Происшествия
При обысках у генерала ФТС Кизлыка нашли золотые слитки
Как ранее сообщало ИА REGNUM, фигурант уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями Кизлык арестован судом до 22 февраля будущего года.
Шоу-бизнес
Лере Кудрявцевой удалили грудные импланты
Подробнее напишу на днях и расскажу вам о «болезни грудных имплантов».
Здоровье
Врачи ликвидируемого филиала московской ГКОБ № 1 сохранят работу
В начале декабря главный врач ГКОБ № 1 вызывал сотрудников филиала по одному и предлагал им увольняться по собственному желанию с выплатой компенсации.
Политика
В Раде сообщили об экстренном заседании кабмина по газовым переговорам
Правительство Украины провело экстренное заседание по газовым переговорам с Россией, об этом сообщил в своем Telegram депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.
Общество
Сбои произошли в работе платежных систем Visa и Mastercard
Пользователи по всему миру массово пожаловались, что платежные системы Visa и Mastercard не работают.
Политика
На Украине отреагировали на запуск поездов по Крымскому мосту
Ранее Путин дал старт движению пассажирских поездов по железнодорожной части Крымского моста, лично проехав по нему в кабине машиниста поезда.
Общество
Военный комиссариат назвал законным призыв в армию сотрудника ФБК Шаведдинова
Ранее в СМИ появилась информация, что сотрудник ФБК блогера Алексея Навального Шаведдинов якобы принудительно направлен на прохождение срочной службы в армии на архипелаге Новая Земля в Архангельской области.
Шоу-бизнес
Поклонников восхитила натуральная грудь Екатерины Климовой
Только недавно благодарные зрители расхваливали звезду за откровенные кадры в купальнике с фотосессии в пенном джакузи, как 41-летняя Екатерина Климова подарила им новый повод для восхищения.
Гаджеты
Samsung Galaxy S20 выйдет вместо Galaxy S11
Кино
Продюсер «Ведьмака» рассказала о втором сезоне сериала
Лорен Хиссрич пообещала более "сфокусированную историю". Продюсер "Ведьмака" Лорен Хиссрич рассказала о втором сезоне сериала.
Армия и оружие
В Минобороны прошла кадровая ротация
Министерство обороны произвело серьезные кадровые ротации.
Политика
В Грузии допустили диалог с Россией по примеру «нормандского формата»
О необходимости вести диалог с Россией президент Грузии заявила в конце сентября, комментируя итоги встречи глав МИДов двух стран Сергея Лаврова и Давида Залкалиани.
Шоу-бизнес