Политика
РИА НовостиПутин назвал поддержавшего Гитлера в 1938 году посла Польши сволочью
Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши в Германии, пообещавшего памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку. Такое мнение он высказал на расширенной коллегии Министерства обороны РФ.ТАСС07:46
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