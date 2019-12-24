Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин назвал поддержавшего Гитлера в 1938 году посла Польши сволочью

Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера.
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Путин назвал сволочью идеолога установки памятника Гитлеру в 1930-х за высылку евреев

Президент России Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши в Германии, пообещавшего памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку. Такое мнение он высказал на расширенной коллегии Министерства обороны РФ.
ТАСС07:46

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Путин назвал поддержавшего Гитлера в 1938 году посла Польши сволочью

РИА Новости08:52

Путин назвал сволочью посла Польши в нацистской Германии

BFM.ru07:12

Путин назвал сволочью идеолога установки памятника Гитлеру в 1930-х за высылку евреев

ТАСС07:46

Путин назвал посла Польши в нацистской Германии антисемитской свиньей

Известия07:43

Путин назвал «антисемитской свиньей» бывшего посла Польши в Германии. Он обещал поставить памятник Гитлеру

Телеканал 360°07:42

Путин назвал сволочью поддерживавшего Гитлера в 1938 году посла Польши

RT на русском07:36

Путин назвал антисемитской свиньей работавшего в 1930-х польского посла

РБК08:16
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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 09:47, Ашберн
Происшествия

У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки

Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Газета.Ru 08:12
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева удалила импланты из груди

Лере Кудрявцевой в экстренном порядке удалили грудные импланты. Причиной такой срочности стал протекающий имплант.
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Армия и оружие

Сирийская армия сообщила об освобождении более 40 деревень в Идлибе

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Путин назвал бредом резолюцию Европарламента о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин назвал «полным бредом» резолюцию Европарламента о Второй мировой войне.
РБК 07:52
Армия и оружие

Путин заявил, что гиперзвуковое оружие есть только у РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что в мире сложилась уникальная ситуация.
Piter.tv 08:52
Общество

Лукашенко захотел встретиться с Путиным за рюмкой водки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он хотел бы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным за рюмкой водки и посидеть по-дружески перед Новым годом, но он вынужден решать экономические проблемы между двумя странами.
Газета.Ru 09:35
Происшествия

Суд оштрафовал участника акции 27 июля Раджабова

РИА Новости 08:49
Политика

Лукашенко потребовал от России компенсаций за Чернобыль

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от России помочь республике дешевым газом в качестве компенсации за Чернобыльскую катастрофу.
Sibnet Новости 08:27
Футбол

«Спартак» отдал Педро Рошу в аренду «Фламенго»

Sports.ru 08:11
Общество

СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала на фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
РИА Новости вчера в 18:49
Политика

Опубликовано видео проезда Путина по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин открыл железнодорожную часть моста через Керченский пролив.
РИА Новости вчера в 07:59
Музыка

Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия

Журнал Forbes опубликовал список самых богатых музыкантов десятилетия.
РИА Новости 07:20
Политика

Власти Германии разрешили прокладку труб «Северного потока-2»

Федеральное министерство Германии по судоходству и гидрографии разрешило проводить работы по прокладке труб «Северного потока-2» в зимние месяцы.
Профиль вчера в 07:12
Шоу-бизнес

Домработница Алсу рассказала о пятиэтажной усадьбе певицы

Бывшая домработница дочери певицы Алсу Сафины рассказала, что никогда не видела подобных особняку артистки домов.
ФАН 22 декабря в 11:44
Политика

Строившие «Северный поток-2» суда Allseas покинули место работ

Суда швейцарской компании Allseas, которые занимались укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", покинули место работ в Балтийском море, сообщает ТАСС.
Российская газета 22 декабря в 20:22
Экономика

Медведев продлил пилотный проект tax free до конца 2020 года

Премьер-министр Дмитрий Медведев продлил действие пилотного проекта tax free до 31 декабря 2020 года и включил в систему три новых региона — Ленинградскую область и Приморский и Хабаровский края, передает «РИА Новости».
РБК вчера в 08:25
Общество

Украинцы не поддержали идею о переносе Рождества на 25 декабря

Социологи провели свой опрос с 5 по 8 декабря. В нем приняли участие две тысячи жителей Украины. Рождество 25 декабря отмечают католики.
Телеканал 360° 06:16
Политика

В ОСК заявили о способности построить судно-трубоукладчик

Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что ОСК может построить российское судно-трубоукладчик за 3–4 года — оно сможет осуществлять такие работы, как, например, прокладка трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 24 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».
Известия 08:28
Общество

Срок передачи ледокола «Виктор Черномырдин» снова перенесли

Коммерсантъ Санкт-Петербург 07:41
Происшествия

СК в Уфе проверит информацию о травле школьницы старшеклассниками

REGNUM 07:43
Общество

Режим открытого неба введут в Пулково с января 2020 года

Режим "открытого неба" будет введен в петербургском аэропорту Пулково с 1 января 2020 года сроком на 5 лет, говорится в сообщении Министерства транспорта РФ.
ТАСС 08:43
Общество

Главный нарколог Минздрава назвал «безопасный» алкогольный напиток

Нарколог предупредил, что крепкий алкоголь на фоне употребления газированных напитков всасывается быстрее, что вызывает опьянение.
РБК 09:00
Шоу-бизнес

Волочкова показала колючки вместо волос после выступления в цирке

Блондинка на фотографии одета в блестящий брючный костюм, голова ее сплошь усыпана какими-то неведомыми наростами, напоминающими то ли иголки ежа-великана, то ли присоски.
SM News вчера в 05:47
Футбол

Кадыров раскритиковал фанатов «Ахмата»: будто я их болеть заставляю

РИА Новости 05:41
Авто

Jaguar Land Rover повысит цены на автомобили в России

Модели альянса, представленные в дилерских центрах России, подорожают с начала следующего года сразу на 1,5-2,5%. Размер прибавки зависит от того, какая ставка утилизационного сбора будет применена к транспортному средству.
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Экономика

Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов объяснил рост реальных доходов населения в 2019 году переломом тенденции последних лет.
РИА Новости 04:49
Происшествия

В Северодвинске вынесли приговор убийце подростка, защитившего мать

РИА Новости 08:54
Происшествия

Дацика-Рыжего Тарзана задержали при попытке уплыть на лодке в Эстонию

По сведениям местного портала 47news.ru, в районе деревни Переволок Сланцевского района Дацик (который является уроженцем этих мест) и еще один мужчина пытались пересечь реку Нарву на лодке, однако это заметили пограничники.
Вести.Ru 08:26
Авто

Volkswagen выпустит совершенно новый Caddy

Уже в будущем году компания Volkswagen выпустит обновлённый автомобиль модели Саddуо.
Daily-Motor.Ru вчера в 09:32
Происшествия

Дело о нападении на полицейских в Апатитах признали законным

Прокуратура города Апатиты Мурманской области признала законным возбуждение уголовного дела после нападения подростков на сотрудников полиции.
RT на русском 02:40
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Адольф Гитлер
Немецкий политик
Немецкий политик и оратор, основоположник и центральная фигура национал-социализма, основатель тоталитарной диктатуры Третьего рейха, глава Национал-социалистической немецкой рабочей партии, рейхсканцлер и фюрер Германии, верховный главнокомандующий вооружёнными силами Германии во Второй мировой войне.
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