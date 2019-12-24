Политика
РИА НовостиПутин назвал поддержавшего Гитлера в 1938 году посла Польши сволочью
Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши в Германии, пообещавшего памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку. Такое мнение он высказал на расширенной коллегии Министерства обороны РФ.ТАСС07:46
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Футбол
«Тоттенхэм» подал апелляцию на удаление Сона
«Тоттенхэм» подал апелляцию на удаление нападающего Сон Хын Мина, которое тот получил в матче 18-го тура чемпионата Англии против «Челси» (0:2), сообщает Sky Sports.
Общество
В Москве госпитализировали Галину Волчек
Напомним, ранее сообщалось, что художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек якобы госпитализировали и прооперировали в одной из больниц Москвы в ночь на 16 июня.
Армия и оружие
Турция направила России «жесткое» послание по ситуации в Идлибе
На встрече между российскими и турецкими официальными лицами в Москве Россия пообещала Турции остановить «нападения» в сирийском Идлибе, за которыми, как утверждает представитель турецкого президента Ибрагим Калын, стоят сирийские войска.
Происшествия
У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки
Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Происшествия
Суд продлил до 9 апреля арест историка Соколова
Басманный суд Москвы во вторник продлил срок ареста обвиняемому в убийстве историку Олегу Соколову до 9 апреля 2020 года, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Политика
Лукашенко оценил последствия возможного вступления Украины в НАТО
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью «Эхо Москвы» заявил о негативных последствиях возможного вступления Украины в НАТО.
Шоу-бизнес
Ксения Бородина трогательно поздравила дочь Теону с 4-летием
Телеведущая Ксения Бородина поздравила свою дочь Теону с днем рождения, сегодня наследница звезды и бизнесмена Курбана Омарова отметила 4-летие.
Происшествия
У бывшего замгубернатора Курганской области прошли обыски
Сразу несколько источников в силовых структурах Зауралья сообщили «URA.RU» о проводимых обысках в квартире экс-замгубернатора Сергея Пугина.
Политика
Володин высказался за точечную корректировку Конституции
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече президента РФ Владимира Путина с законодателями высказался за точечную корректировку Конституции, чтобы решить проблему отсутствия связи между уровнями публичной власти в РФ.
Политика
В ОСК заявили о способности построить судно-трубоукладчик
Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что ОСК может построить российское судно-трубоукладчик за 3–4 года — оно сможет осуществлять такие работы, как, например, прокладка трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 24 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».
Здоровье
Врачи рассказали, как правильно лечить насморк
Медики рассказали, как сделать так, чтобы легкий ринит не перерос в серьезное заболевание. Врачи рассказали, как лечить насморк правильно.
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Политика
Путин назвал приоритеты работы законодателей на 2020 год
Российский президент Владимир Путин на встрече с законодателями заявил, что приоритетом их работы на следующий год должны стать улучшение бизнес-климата в РФ и создание действенных инструментов для защиты инвестиций, сообщает "Интерфакс".
Здоровье
Более 5 тысяч человек получили прививки от кори в Якутске
Подчищающую иммунизацию против кори в столице республики прошли 5140 человек, сообщает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
Общество
«Нафтогаз» надеется 27 декабря подписать договоры с «Газпромом»
НАК "Нафтогаз Украины" надеется 27 декабря подписать договоры с "Газпромом", но если этого не произойдет, представители украинской компании готовы работать и на выходных, сообщил во вторник исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Общество
Главный нарколог Минздрава назвал «безопасный» алкогольный напиток
Нарколог предупредил, что крепкий алкоголь на фоне употребления газированных напитков всасывается быстрее, что вызывает опьянение.
Шоу-бизнес
Долина вышла в свет с дочерью и подросшей внучкой
На днях артистка выбралась вместе с дочерью Ангелиной и восьмилетней внучкой Александрой на новогоднее шоу, прошедшее в одном из известных столичных концертных залов.
Общество
Глава МВД Татарстана наказан после учений со школьниками
Глава МВД России Владимир Колокольцев после скандала с полицейскими учениями, на которые привлекли школьников, решил дисциплинарно наказать министра внутренних дел Татарстана Артема Хохорина.
Общество
«Исчезнувшего» сотрудника ФБК отправили служить на Новую Землю
Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова, который исчез после обыска у него дома в Москве, отправили служить в армии на Новую Землю.
Наука
Физики охладили почти до абсолютного нуля кубики LEGO
Футбол
«Спартак» отдал Педро Рошу в аренду во «Фламенго»
Наука
«Арабскую весну» связали с уровнем счастья
Сотрудники НИУ ВШЭ и Института Африки РАН показали, что уровень счастья жителей Туниса, Ливии, Египта и других арабских стран в 2010 году был самой эффективной метрикой начала «арабской весны».
Кино
В России впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
"Россия 1" впервые покажет отреставрированный фильм режиссёра Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" в Full HD качестве.
Кино
Режиссер Терри Гиллиам заявил о ненависти к «Черной пантере»
Режиссер Терри Гиллиам, который известен своими фильмами «12 обезьян», «Страна приливов», «Бразилия» заявил, что ненавидит «Черную пантеру».
Общество
Отец снял на видео, как тигр нападет на сына в зоопарке
Ролик гражданин Ирландии назвал "Сегодня мой сын оказался в меню дублинского зоопарка".
Экономика
Успеет ли «Газпром» спасти Германию
Германия занимает шестое место в мире по уровню потребления энергии.
Политика
Путин пообещал повысить военные пенсии в 2020 году
Президент России Владимир Путин заявил, что в 2020 году размер военных пенсий будет увеличен.