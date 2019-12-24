Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин назвал поддержавшего Гитлера в 1938 году посла Польши сволочью

Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера.
Читать в источнике
Комментировать856
с чего всё началось

Путин назвал сволочью идеолога установки памятника Гитлеру в 1930-х за высылку евреев

Президент России Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши в Германии, пообещавшего памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку. Такое мнение он высказал на расширенной коллегии Министерства обороны РФ.
ТАСС07:46

Подробнее о событии

Путин назвал «антисемитской свиньей» бывшего посла Польши в Германии. Он обещал поставить памятник Гитлеру

Телеканал 360°07:42

Путин назвал антисемитской свиньей работавшего в 1930-х польского посла

РБК08:16

Путин назвал сволочью идеолога установки памятника Гитлеру в 1930-х за высылку евреев

ТАСС07:46

Путин назвал посла Польши в нацистской Германии антисемитской свиньей

Известия07:43

Путин назвал поддержавшего Гитлера в 1938 году посла Польши сволочью

РИА Новости08:52

Путин назвал сволочью поддерживавшего Гитлера в 1938 году посла Польши

RT на русском07:36

Путин назвал сволочью посла Польши в нацистской Германии

BFM.ru07:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 11:17, Ашберн
Общество

Российский бизнесмен выставил на продажу село с селянами

Lenta.ru 10:11
Происшествия

Дацика задержали при попытке уплыть на лодке в Эстонию

Газета.Ru 11:11
Футбол

«Тоттенхэм» подал апелляцию на удаление Сона

«Тоттенхэм» подал апелляцию на удаление нападающего Сон Хын Мина, которое тот получил в матче 18-го тура чемпионата Англии против «Челси» (0:2), сообщает Sky Sports.
Спорт-Экспресс вчера в 10:29
Общество

В Москве госпитализировали Галину Волчек

Напомним, ранее сообщалось, что художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек якобы госпитализировали и прооперировали в одной из больниц Москвы в ночь на 16 июня.
REGNUM 01:48
Армия и оружие

Турция направила России «жесткое» послание по ситуации в Идлибе

На встрече между российскими и турецкими официальными лицами в Москве Россия пообещала Турции остановить «нападения» в сирийском Идлибе, за которыми, как утверждает представитель турецкого президента Ибрагим Калын, стоят сирийские войска.
Взгляд.ру 11:00
Происшествия

У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки

Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Газета.Ru 08:12
Происшествия

Суд продлил до 9 апреля арест историка Соколова

Басманный суд Москвы во вторник продлил срок ареста обвиняемому в убийстве историку Олегу Соколову до 9 апреля 2020 года, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС 05:02
Политика

Лукашенко оценил последствия возможного вступления Украины в НАТО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью «Эхо Москвы» заявил о негативных последствиях возможного вступления Украины в НАТО.
РБК 07:15
Шоу-бизнес

Ксения Бородина трогательно поздравила дочь Теону с 4-летием

Телеведущая Ксения Бородина поздравила свою дочь Теону с днем рождения, сегодня наследница звезды и бизнесмена Курбана Омарова отметила 4-летие.
Дни24 22 декабря в 11:37
Происшествия

У бывшего замгубернатора Курганской области прошли обыски

Сразу несколько источников в силовых структурах Зауралья сообщили «URA.RU» о проводимых обысках в квартире экс-замгубернатора Сергея Пугина.
URA.Ru 08:48
Политика

Володин высказался за точечную корректировку Конституции

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече президента РФ Владимира Путина с законодателями высказался за точечную корректировку Конституции, чтобы решить проблему отсутствия связи между уровнями публичной власти в РФ.
РИА Новости 10:30
Политика

В ОСК заявили о способности построить судно-трубоукладчик

Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что ОСК может построить российское судно-трубоукладчик за 3–4 года — оно сможет осуществлять такие работы, как, например, прокладка трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 24 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».
Известия 08:28
Здоровье

Врачи рассказали, как правильно лечить насморк

Медики рассказали, как сделать так, чтобы легкий ринит не перерос в серьезное заболевание. Врачи рассказали, как лечить насморк правильно.
Pravda.Ru 06:58
Политика

Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину

Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Российская газета 05:58
Политика

Путин назвал приоритеты работы законодателей на 2020 год

Российский президент Владимир Путин на встрече с законодателями заявил, что приоритетом их работы на следующий год должны стать улучшение бизнес-климата в РФ и создание действенных инструментов для защиты инвестиций, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 09:50
Здоровье

Более 5 тысяч человек получили прививки от кори в Якутске

Подчищающую иммунизацию против кори в столице республики прошли 5140 человек, сообщает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
Якутия 24 вчера в 17:27
Общество

«Нафтогаз» надеется 27 декабря подписать договоры с «Газпромом»

НАК "Нафтогаз Украины" надеется 27 декабря подписать договоры с "Газпромом", но если этого не произойдет, представители украинской компании готовы работать и на выходных, сообщил во вторник исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости 10:39
Общество

Главный нарколог Минздрава назвал «безопасный» алкогольный напиток

Нарколог предупредил, что крепкий алкоголь на фоне употребления газированных напитков всасывается быстрее, что вызывает опьянение.
РБК 09:00
Шоу-бизнес

Долина вышла в свет с дочерью и подросшей внучкой

На днях артистка выбралась вместе с дочерью Ангелиной и восьмилетней внучкой Александрой на новогоднее шоу, прошедшее в одном из известных столичных концертных залов.
WomanHit.ru вчера в 10:47
Шоу-бизнес

«Прическа взрослит»: поклонники не оценили образ Ани Лорак

Woman.ru 10:24
Общество

Глава МВД Татарстана наказан после учений со школьниками

Глава МВД России Владимир Колокольцев после скандала с полицейскими учениями, на которые привлекли школьников, решил дисциплинарно наказать министра внутренних дел Татарстана Артема Хохорина.
Газета.Ru 03:58
Общество

«Исчезнувшего» сотрудника ФБК отправили служить на Новую Землю

Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова, который исчез после обыска у него дома в Москве, отправили служить в армии на Новую Землю.
Интерфакс 09:54
Наука

Физики охладили почти до абсолютного нуля кубики LEGO

МедиаПоток 03:40
Футбол

«Спартак» отдал Педро Рошу в аренду во «Фламенго»

Bookmaker-ratings.ru 08:37
Наука

«Арабскую весну» связали с уровнем счастья

Сотрудники НИУ ВШЭ и Института Африки РАН показали, что уровень счастья жителей Туниса, Ливии, Египта и других арабских стран в 2010 году был самой эффективной метрикой начала «арабской весны».
Индикатор 07:05
Кино

В России впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»

"Россия 1" впервые покажет отреставрированный фильм режиссёра Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" в Full HD качестве.
Клопс вчера в 23:47
Кино

Режиссер Терри Гиллиам заявил о ненависти к «Черной пантере»

Режиссер Терри Гиллиам, который известен своими фильмами «12 обезьян», «Страна приливов», «Бразилия» заявил, что ненавидит «Черную пантеру».
Актуальные Новости вчера в 07:16
Общество

Отец снял на видео, как тигр нападет на сына в зоопарке

Ролик гражданин Ирландии назвал "Сегодня мой сын оказался в меню дублинского зоопарка".
Московский Комсомолец 09:33
Экономика

Успеет ли «Газпром» спасти Германию

Германия занимает шестое место в мире по уровню потребления энергии.
РИА Новости 00:00
Политика

Путин пообещал повысить военные пенсии в 2020 году

Президент России Владимир Путин заявил, что в 2020 году размер военных пенсий будет увеличен.
Вечерняя Москва 06:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное