Политика
РИА НовостиПутин назвал поддержавшего Гитлера в 1938 году посла Польши сволочью
Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера.
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Общество
В Москве госпитализировали Галину Волчек
Политика
Лукашенко назвал Запад и НАТО гарантами суверенитета Белоруссии
Россия «прессует» Белоруссию, добиваясь интеграции, однако независимость страны обеспечена балансом сил с западными странами и НАТО.
Общество
В тайге Хабаровского края упал истребитель Су-57
Истребитель Су-57 упал в тайге в Хабаровском крае.
Политика
В ОСК заявили о способности построить судно-трубоукладчик
Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что ОСК может построить российское судно-трубоукладчик за 3–4 года — оно сможет осуществлять такие работы, как, например, прокладка трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 24 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».
Экономика
Украина подсчитала доход от транзита газа из России
Доход Украины от транзита российского газа в 2020 году может составить около двух миллиардов долларов.
Происшествия
У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки
Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Авто
Suzuki принимает заказы на маленький кроссовер Hustler
Компания Suzuki начала прием заявок на кроссовер Hustler второго поколения.
Здоровье
Врач рассказала, как правильно лечить насморк
Люди болеющие насморком не считают его серьезной болезнью. Между тем ринит в запущенном виде вызывает осложнения.
Происшествия
Российский боец MMA подрался с тремя хулиганами
Российский боец смешанного стиля (MMA) Дмитрий Кузнецов подрался с тремя хулиганами в Бибирево.
Футбол
Апелляция «Тоттенхэма» на удаление Сон Хын Мина была отклонена
Лондонский "Тоттенхэм Хотспур" не сумел обжаловать красную карточку форварду Сон Хын Мина, которую он получил в матче 18-го тура чемпионата Англии против "Челси" (0:2).
Общество
Меган Маркл и принц Гарри показали рождественскую открытку с сыном
Меган Маркл и принц Гарри представили свою рождественскую открытку — главным героем праздничной карточки стал маленький сын герцогов Арчи.
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Армия и оружие
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, сообшил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
Политика
Путин предложил подумать над созданием единой системы публичной власти
Владимир Путин в ходе разговора с парламентариями допустил небольшие изменения Конституции.
Политика
Путин рассказал о недостаточной конверсии предприятий ОПК
Президент России Владимир Путин прокомментировал работу предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
Футбол
Клопп об Анчелотти: «Он мне очень нравится... Нравился! В этом деле сложно иметь друзей»
Дэйв Вагнер был моим другом до того момента, пока мы не стали тренерами.
Шоу-бизнес
Лере Кудрявцевой сделали срочную операцию
На странице Кудрявцевой в социальной сети появилась публикация, в которой она рассказала, что перенесла срочную операцию из-за нарушенной герметизации левого импланта.
Гаджеты
Donnews узнал, чем можно порадовать ростовчан на Новый год
В «Связном» рассказали, какими полезными и «умными» подарками можно порадовать близких в Новый год.
Кино
Отреставрированную версию «Иронии судьбы» покажут россиянам
Кино
Сарик Андреасян поблагодарил BadComedian за критику
Культура
Мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 4» показали в Москве
Общество
Гендиректора «Ленфильма» Пичугина отправили в отставку
Пичугин занимал должность гендиректора с 2012 года.
Общество
«Яндекс» поможет банкам оценивать платежеспособность россиян
Отмечается, что в настоящее время модель оценки от "Яндекса" и кредитных бюро тестируется несколькими российскими банками.
Происшествия
В Москве нашли тело женщины с пакетом на голове
"По данным следствия, утром 24 декабря 2019 года вблизи жилых домов, расположенных в Басманном районе Москвы, обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти, кроме того, у потерпевшей на голове обнаружен пакет, а руки и ноги связаны", — рассказала Иванова.
Хоккей
«Салават Юлаев» в овертайме обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ в Давосе
Футбол
Фелиш: когда подписал контракт с «Атлетико», то подумал: «Ух ты, я стою € 126 млн!»
Напомним, Фелиш перешёл в «Атлетико» из лиссабонской «Бенфики» за € 126 млн, став самым дорогим игроком в истории «матрасников».
Политика
Путин попросил парламент подумать о дополнительной поддержке ветеранов
Президент России Владимир Путин поручил руководству Совета Федерации и Госдумы подумать, как дополнительно поддержать ветеранов Великой Отечественной войны, сообщается на официальном сайте Кремля.
Экономика
Совет директоров «Газпрома» одобрил новую дивидендную политику
Совет директоров «Газпрома» принял одобренную правлением новую дивидендную политику, сообщил «Интерфакс».