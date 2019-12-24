Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера.

Путин назвал поддержавшего Гитлера в 1938 году посла Польши сволочью

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