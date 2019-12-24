Политика

ИзвестияИзвестияПутин назвал посла Польши в нацистской Германии антисемитской свиньей

Президент России Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньей» польского дипломата Юзефа Липского за данное в 30-х годах обещание возвести памятник лидеру нацистской Германии Адольфу Гитлеру, предложившему высылать евреев в Африку.
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Путин назвал «антисемитской свиньей» бывшего посла Польши в Германии. Он обещал поставить памятник Гитлеру

Телеканал 360°07:42

Путин назвал антисемитской свиньей работавшего в 1930-х польского посла

РБК08:16

Путин назвал сволочью идеолога установки памятника Гитлеру в 1930-х за высылку евреев

ТАСС07:46

Путин назвал посла Польши в нацистской Германии антисемитской свиньей

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Путин назвал поддержавшего Гитлера в 1938 году посла Польши сволочью

РИА Новости08:52

Путин назвал сволочью поддерживавшего Гитлера в 1938 году посла Польши

RT на русском07:36

Путин назвал сволочью посла Польши в нацистской Германии

BFM.ru07:12
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