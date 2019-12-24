Политика
ИзвестияПутин назвал посла Польши в нацистской Германии антисемитской свиньей
Президент России Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньей» польского дипломата Юзефа Липского за данное в 30-х годах обещание возвести памятник лидеру нацистской Германии Адольфу Гитлеру, предложившему высылать евреев в Африку.
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Общество
Главный нарколог Минздрава назвал «безопасный» алкогольный напиток
Нарколог предупредил, что крепкий алкоголь на фоне употребления газированных напитков всасывается быстрее, что вызывает опьянение.
Происшествия
Фигурантка дела Шеремета встретит Новый год в СИЗО
Апелляционный суд Киева отклонил жалобу в связи с арестом волонтерши АТО и ключевой фигурантки дела по убийству Павла Шеремета Юлии Кузьменко.
Технологии
Apple хочет выпустить компьютер для киберспортсменов
Компания Apple хочет выпустить компьютер, специально предназначенный для киберспортсменов.
Происшествия
Дело журналистки Прокопьевой вернули на доследование
Уголовное дело против псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которой инкриминируют оправдание терроризма, вернулось на стадию следствия, о чем она сообщила в своем Facebook .
Политика
Путин призвал не трогать основополагающие положения Конституции
Российский президента Владимир Путин на встрече с законодателями прокомментировал возможность внесения изменений в Конституцию, передает РИА "Новости".
Общество
Cудно из Приморья может спасти судьбу газопровода «Северный поток-2»
В настоящее время судно находится в порту Находка. Путь до Балтики может занять примерно 1,5-2 месяца,сообщают "Вести:Приморье".
Кино
Джеки Чан едва не утонул на съемках нового боевика
Звезда многочисленных боевиков, актер Джеки Чан, который принципиально выполняет все трюки сам, едва не погиб на съемках фильма «Авангард».
Общество
Власти оценят возможность замены служебных машин чиновников на такси
В некоторых федеральных органах власти уже есть пилотные проекты по использованию агрегаторов такси для служебных поездок чиновников, сказал РБК источник, знакомый с ходом работы правительственной комиссии.
Происшествия
В Москве нашли тело женщины с пакетом на голове
"По данным следствия, утром 24 декабря 2019 года вблизи жилых домов, расположенных в Басманном районе Москвы, обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти, кроме того, у потерпевшей на голове обнаружен пакет, а руки и ноги связаны", — рассказала Иванова.
Футбол
Манджукич перешел в «Аль-Духаиль»
Происшествия
У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки
Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Гаджеты
Обновлен список самых продаваемых смартфонов в мире
Издание Counterpoint опубликовало глобальный рейтинг самых востребованных смартфонов.
Общество
Лукашенко пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба»
Господин Лукашенко напомнил, что в Белоруссии три трубы нефтепровода «Дружба» с Россией.
Футбол
Смолов показал многомиллионное предложение от китайцев и комнату в Саратове
Во время интервью спортсмен показал распечатку многомиллионного предложения от китайского клуба.
Экономика
«Газпром» привлек €11,4 млрд на Амурский ГПЗ
"Газпром" завершил сделку по привлечению проектного финансирования для строительства Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) на €11,4 млрд, говорится в сообщении компании.
Политика
«Нафтогаз» рассчитывает подписать контракты с «Газпромом» 27 декабря
«Нафтогаз» 26 декабря проведёт встречу с «Газпромом» для окончательного согласования газовых контрактов и рассчитывает на их подписание 27 декабря.
Общество
Сибирский бизнесмен выставил на продажу село с жителями
Бизнесмен из Красноярского края объявил себя хозяином села Васильевка Идринского района и выставил его на продажу вместе с жителями, сообщает НТВ.
Политика
Строившие «Северный поток-2» суда Allseas покинули место работ
Суда швейцарской компании Allseas, которые занимались укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", покинули место работ в Балтийском море, сообщает ТАСС.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри показали рождественскую открытку с сыном
Меган Маркл и принц Гарри представили свою рождественскую открытку — главным героем праздничной карточки стал маленький сын герцогов Арчи.
Общество
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 (Т-50) потерпел крушение в Хабаровском крае.
Армия и оружие
На Су-57 в Сирии испытали новые виды ракет и бомб
Новые образцы ракетно-бомбового вооружения истребителя Су-57 были испытаны в Сирии.
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Шоу-бизнес
Телеведущий Попов пристыдил Наргиз за слова о России
Происшествия
Обвинение просит 3,5 года колонии участнику акции 27 июля Раджабову
Общество
Медведев поручил пресечь незаконную продажу никотиносодержащих изделий
Российский премьер Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете.
Общество
Рэпера Ziroy задержали за перекрытие движения на Новом Арбате
Певец Ziroy (Гриша Зироян) явился в полицию после съемок клипа на Новом Арбате, где перекрывал движение, его задержали на 48 часов, сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
Футбол
«Спартак» признан лучшим клубом России в истории Лиги чемпионов
Что касается лучших клубов в истории Лиги чемпионов, то сильнейшим признан рекордсмен по числу побед в этом турнире (13 титулов) - мадридский "Реал".
Здоровье
Детские онкологи из Екатеринбурга пожаловались в Росздравнадзор на побочные эффекты 19 дженериков
На что жалуются онкологи: Из 19 жалоб врачей 10 приходятся на российских производителей, среди которых — «Натива», «Фармстандарт», «Верофарм», «ОЗОН фармацевтика», «Синтез» и «ЛЭНС-Фарм».