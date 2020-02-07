Политика

КоммерсантъКоммерсантъПутин и Лукашенко провели в Сочи переговоры тет-а-тет

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко завершили переговоры в Сочи в формате тет-а-тет, которые длились больше часа. Диалог проходил без части российской делегации, которая долго не могла прибыть в Сочи из-за непогоды.
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Александр Лукашенко
За завтраком мы успели о многом поговорить. Дошли до глубины седых времен нашего межгосударственного сотрудничества, обсудили много исторических дат и моментов. “Проблемы современности” будем обсуждать уже в расширенном формате.
— Александр ЛукашенкоНациональные Интересы 09:34

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