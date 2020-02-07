Политика
КоммерсантъПутин и Лукашенко провели в Сочи переговоры тет-а-тет
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко завершили переговоры в Сочи в формате тет-а-тет, которые длились больше часа. Диалог проходил без части российской делегации, которая долго не могла прибыть в Сочи из-за непогоды.
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За завтраком мы успели о многом поговорить. Дошли до глубины седых времен нашего межгосударственного сотрудничества, обсудили много исторических дат и моментов. “Проблемы современности” будем обсуждать уже в расширенном формате.
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Политика
Переговоры Путина и Лукашенко: российская делегация прибыла в Сочи
Как передает РИА Новости, отсутствие из-за нелетной погоды российской делегации не повлияло на переговоры между Путиным и Лукашенко, чья встреча проходит в горном кластере Сочи.
Экономика
РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина
Общество
Врач рассказал, сколько можно спать днем
Если обычно человек ложится спать в 22-23 часа, то дневной сон он может себе позволить не позднее 16 часов, добавил Борзунов.
Спорт
Винер прокомментировала попытку суицида гимнастки Солдатовой
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова прокомментировала попытку суицида гимнастки Александры Солдатовой.
Наука
Финиковые пальмы удалось вырастить из семян возрастом 2 тыс. лет
Политика
СМИ пишут об опасениях США из-за возможных санкций против «Роснефти»
США раздумывают над тем, нужно ли накладывать санкции на компанию «Роснефть» за сотрудничество с правительством Венесуэлы и ее президентом Николасом Мадуро, пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.
Общество
Из-за теплой зимы в России могут исчезнуть комары
У теплой и бесснежной зимы есть и еще один негативный фактор.
Здоровье
Побочным эффектом от злоупотребления Виагрой может стать дальтонизм
В ходе исследования учеными было выявлено, что при применении силденафила - действующего вещества Виагры- в дозах, выше рекомендуемых медиками, одним из побочных эффектов является развитие дальтонизма.
Фигурное катание
Валиева стала победительницей юниорского первенства России
Общество
СКР проверяет сообщения об анестезисте, «убивавшем ветеранов»
Правоохранители проверяют информацию о том, что в Кировском областном госпитале для ветеранов войн медбрат отключал пациентов от аппаратов ИВЛ.
Шоу-бизнес
Певец Михаил Муромов обвинил Пугачеву в загубленной карьере
Певец Михаил Муромов в интервью изданию «Собеседник» рассказал о том, народная артистка СССР Алла Пугачева сделала все, чтобы его не показывали по телевидению и загубила его карьеру.
Политика
Бывший вице-премьер Алексей Гордеев станет вице-спикером Думы
С 2018 года Гордеев был в правительстве вице-премьером, который курировал сельское хозяйство.
Общество
Российским актерам закрыли въезд на Украину на десять лет
Двум российским актерам, которые пытались дважды попасть на территорию Украины, запретили въезд в страну на десять лет, еще четырем актерам — на три года.
Общество
Путин подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
Политика
Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова
Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
Политика
Путин поручил разобраться с самостроями в Крыму и Севастополе
Президент России Владимир Путин поручил урегулировать в правовом поле вопрос сноса незаконных капитальных строений в Крыму и Севастополе.
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Авто
Суперкар Ford GT обновился и стал мощнее
Компания Ford представила обновленный суперкар GT.
Шоу-бизнес
Дарья Мороз раскрыла обстоятельства развода с Богомоловым
Происшествия
У берегов Эстонии затонул российский траулер
У берегов Эстонии Российский рыболовный траулер затонул, передает ТАСС.
Кино
«Хищные птицы» стартовали на уровне «Хранителей» 2009 года
Фильм "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" стартует в домашнем прокате по худшему из предсказанных сценариев.
Политика
Украина попросила Венгрию разблокировать ее диалог с НАТО
В пресс-службе МИД Украины заявили, что Киев надеется, что Венгрия разблокирует диалог украинской стороны с НАТО на высоком уровне.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской уехала в Америку после скандала у Кудрявцевой
Единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина после выхода скандальной передачи «Звезды сошлись» решила отделиться от звездной матери.
Политика
РФ и Белоруссия договорились о цене на газ на 2020 год
Россия и Белоруссия договорились о поставках российского газа Минску на условиях 2019 года, эта договоренность распространяется на весь текущий год, сообщил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Происшествия
Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Общество
Счетная палата раскритиковала правительство Медведева
Счетная палата оценила систему стратегического планирования в правительстве и сочла ее неэффективной.