За завтраком мы успели о многом поговорить. Дошли до глубины седых времен нашего межгосударственного сотрудничества, обсудили много исторических дат и моментов. “Проблемы современности” будем обсуждать уже в расширенном формате.

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко завершили переговоры в Сочи в формате тет-а-тет, которые длились больше часа. Диалог проходил без части российской делегации, которая долго не могла прибыть в Сочи из-за непогоды.

Путин и Лукашенко провели в Сочи переговоры тет-а-тет

Политика Переговоры Путина и Лукашенко: российская делегация прибыла в Сочи Как передает РИА Новости, отсутствие из-за нелетной погоды российской делегации не повлияло на переговоры между Путиным и Лукашенко, чья встреча проходит в горном кластере Сочи.

Общество Врач рассказал, сколько можно спать днем Если обычно человек ложится спать в 22-23 часа, то дневной сон он может себе позволить не позднее 16 часов, добавил Борзунов.

Политика СМИ пишут об опасениях США из-за возможных санкций против «Роснефти» США раздумывают над тем, нужно ли накладывать санкции на компанию «Роснефть» за сотрудничество с правительством Венесуэлы и ее президентом Николасом Мадуро, пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Здоровье Побочным эффектом от злоупотребления Виагрой может стать дальтонизм В ходе исследования учеными было выявлено, что при применении силденафила - действующего вещества Виагры- в дозах, выше рекомендуемых медиками, одним из побочных эффектов является развитие дальтонизма.

Общество СКР проверяет сообщения об анестезисте, «убивавшем ветеранов» Правоохранители проверяют информацию о том, что в Кировском областном госпитале для ветеранов войн медбрат отключал пациентов от аппаратов ИВЛ.

Шоу-бизнес Певец Михаил Муромов обвинил Пугачеву в загубленной карьере Певец Михаил Муромов в интервью изданию «Собеседник» рассказал о том, народная артистка СССР Алла Пугачева сделала все, чтобы его не показывали по телевидению и загубила его карьеру.

Общество Российским актерам закрыли въезд на Украину на десять лет Двум российским актерам, которые пытались дважды попасть на территорию Украины, запретили въезд в страну на десять лет, еще четырем актерам — на три года.

Политика Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.

Происшествия Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.

Политика РФ и Белоруссия договорились о цене на газ на 2020 год Россия и Белоруссия договорились о поставках российского газа Минску на условиях 2019 года, эта договоренность распространяется на весь текущий год, сообщил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Происшествия Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.