Политика

ФедералПрессФедералПрессПутин назвал помехи малому бизнесу безобразными

Президент России охарактеризовал ситуацию в стране, которая сложилась с помехами для малого бизнеса. Владимир Путин уверен, что происходящее сейчас безобразно. При этом ситуация складывается уже не первое десятилетие, «еще с советских времен».
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с чего всё началось

Путин раскритиковал ситуацию с помехами работе малого бизнеса

Президент России Владимир Путин назвал безобразной ситуацию с бюрократическими помехами работе малого бизнеса: такая ситуация десятилетиями складывалась.
РИА Новости08:37

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Путин: помехи малому бизнесу начались со времен древлян

Коммерсантъ10:01

Путин назвал безобразной ситуацию с помехами малому бизнесу в России

РБК09:30

Путин: Ситуация с бюрократическими помехами малому бизнесу безобразна

REGNUM08:31

Путин назвал безобразной ситуацию с помехами малому бизнесу

Известия09:03

Путин раскритиковал ситуацию с помехами работе малого бизнеса

РИА Новости08:37

Путин: «регуляторная гильотина» устранит избыточные административные барьеры для бизнеса

ТАСС09:24

Путин назвал безобразной ситуацию с бюрократическими барьерами для бизнеса

ФАН09:06
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Температура в Москве установила рекорд за 140 лет метеонаблюдений

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