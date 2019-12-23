Президент России Владимир Путин назвал безобразной ситуацию с бюрократическими помехами работе малого бизнеса: такая ситуация десятилетиями складывалась.

с чего всё началось

Президент России охарактеризовал ситуацию в стране, которая сложилась с помехами для малого бизнеса. Владимир Путин уверен, что происходящее сейчас безобразно. При этом ситуация складывается уже не первое десятилетие, «еще с советских времен».

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