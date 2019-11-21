Общество

РИА НовостиРИА НовостиПутин назвал повышение цен на справку для водителей чушью

Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который мог бы привести к росту цен на справки. Разговор о возросших ценах на медицинские справки для ГИБДД возник во время открытия главой государства движения по первому Московскому центральному диаметру.
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Кошмар на улице

Российская газета10:35

Путин назвал повышение цен на справку для водителей чушью

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Путин назвал чушью идею изменить правила медосмотра для водителей

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«Это чушь какая-то». Путин прокомментировал возможный рост стоимости справок для водителей

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Путин назвал «чушью» новые правила медосмотра для водителей

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Путин назвал чушью повышение цен на справку для водителей

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Путин о стоимости новых справок от нарколога: Чушь! Ползарплаты отдавать?

Life.ru06:38
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