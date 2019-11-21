Общество
РИА НовостиПутин назвал повышение цен на справку для водителей чушью
Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который мог бы привести к росту цен на справки. Разговор о возросших ценах на медицинские справки для ГИБДД возник во время открытия главой государства движения по первому Московскому центральному диаметру.
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Футбол
Моуринью – о назначении в «Тоттенхэм»: «Обещаю страсть»
Футбол
Определились составы корзин для жеребьевки Евро-2020
Уже определились составы корзин для жеребьевки групповой стадии, о чем передает сайт «Чемпионат.com».
Политика
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
Общество
Директор центра наркологии имени Сербского подтвердила свое увольнение
Стоян Васев / ТАСС Директор Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяна Клименко подтвердила сообщения о своем увольнении.
Общество
ФБК рассказал о дачах Рогозина и его тестя за 350 млн рублей
ФБК оценил землю и дом Рогозина в 200 млн, а соседний участок — в 150 млн рублей.
Общество
Минздрав перенес сроки введения новых правил медосмотра для водителей
Новый порядок медосмотра для водителей вступит в силу 1 июля 2020 года, следует из приказа Минздрава, опубликованного замглавы ведомства Олегом Салагаем в телеграм-канале.
Кино
В прокат вышел фильм «Аббатство Даунтон»
Транспорт
Путин стал одним из первых пассажиров Московских центральных диаметров
Проект создания в Москве центральных диаметров Собянин и Белозеров представили президенту России в 2017 году.
Общество
Госдума приняла закон о предустановке российского софта на смартфоны
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий необходимость предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.
Происшествия
Житель Казани умер в очереди за медсправкой для водительских прав
Мужчина скончался в очереди за медицинской справкой для водительских прав у наркологического диспансера в Казани.
Футбол
Семак рассказал о травмированных перед матчем с «Рубином»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных футболистов перед матчем 17-го тура РПЛ с «Рубином».
Экономика
ФНС увеличила поступления налогов в федеральный бюджет
Федеральная налоговая служба (ФНС) с января по октябрь этого года направила в федеральный бюджет 10,5 триллиона рублей, это на 7,1 процента больше, чем годом ранее, рассказал глава ведомства Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Футбол
Глава Федерации футбола Армении подал в отставку
Член исполкома Федерации футбола Армении, глава парламентской комиссии по внешним связям Рубен Рубинян сообщил журналистам, что глава Федерации футбола Армении Артур Ванецян подал в отставку, а исполком ее принял.
Музыка
Стали известны номинанты на премию Grammy 2020
Номинанты на самую престижную музыкальную премию Grammy в 2020 году объявлены 20 ноября.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская решила стать моделью
Мало кто воспринял её слова всерьёз, но другие подписчики отметили, что Успенская действительно прекрасно выглядит и может рассчитывать на успех в новой сфере.
Игры
В Portal 2 улучшили локальный кооператив
Valve выпустила патч для Portal 2, в котором доработала локальный кооператив на ПК.
Экономика
В правительстве РФ появится новый орган управления реформами
Новый орган управления займется рассмотрением материалов о реализации структурных реформ, о разногласиях по ним, и будет формировать дальнейшие предложения.
Происшествия
Попытка историка Соколова схватить кортик попала на видео
Появилось видео попытки бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова схватить кортик во время проведения следственного эксперимента.
Теннис
Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса
Сборная России вышла в 1/4 финала обновленного Кубка Дэвиса.
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк возмутилась возвращением Ротару в Россию
Политика
Захарова назвала «шпионский скандал» в Сербии провокационной историей
"Очевидно, что задача, которая стояла перед авторами этого видео, - это провокативные действия, это попытка настроить людей соответствующим образом перед целым рядом переговоров, встреч и визитов", - добавила дипломат.
Армия и оружие
В США рассказали подробности испытаний последней версии танка «Абрамс» - M1A2 SEP V3
Во время испытаний экипаж танка M1A2 «Абрамс» SEP V3 получил задание по совершению марша на расстояние примерно 340 км по пересечённой местности.
Общество
Путин вручил звёзды Героев России посадившим в поле самолёт лётчикам
Российский лидер Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных наград в Кремле наградил звёздами Героев России пилотов самолёта Airbus A321 Дамира Юсупова и Георгия Мурзина, которые совершили посадку в кукурузном поле в Подмосковье.
Общество
Сбербанк объяснил отправку кода с призывом «убивать евреев» ошибкой
Для подачи заявки на кредит в офисе банка, согласно СМС, необходимо было сообщить пароль CRYVKILLJEWS (что можно расшифровать как «Плачь, убивай евреев»).
Кино
Продюсер раскрыла секрет постельной сцены с Кристиной Асмус
Продюсер Ольга Леснова рассказала, как, на ее взгляд, снималась постельная сцена в фильме «Текст» с актрисой Кристиной Асмус.
Футбол
Донецкий «Шахтер» оштрафован за объявление на русском языке
Донецкий "Шахтер" оштрафован за объявление на русском языке, прозвучавшее во время матча 14-го тура чемпионата Украины против киевского "Динамо", передает "Футбол 24".
Политика
В Кремле не видят связи между видео казни в Сирии и операцией РФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о причастности российских военнослужащих к жестокому видео с убийством сирийца в 2017 году в Сирии, передает корреспондент "Газеты.Ru".