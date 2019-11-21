Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который мог бы привести к росту цен на справки. Разговор о возросших ценах на медицинские справки для ГИБДД возник во время открытия главой государства движения по первому Московскому центральному диаметру.

Путин назвал повышение цен на справку для водителей чушью

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