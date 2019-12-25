Политика
РБКПутин назвал повышение уровня доходов россиян задачей номер один
Президент России Владимир Путин во время предновогодней встречи с кабинетом министров назвал задачей номер один повышение уровня доходов граждан, передает ТАСС. По его словам, начиная с третьего квартала года видны определенные темпы роста доходов людей и реальных зарплат.
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Политика
МИД России исключил введение санкций против части американцев
Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью «Интерфаксу», говоря об ответных мерах на санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2», заявил, что Москва не намерена вводить ограничения против американского бизнеса, работающего на территории России.
Здоровье
Бывшей королеве красоты после инсульта удалили часть черепа
Врачи удалили часть черепа бывшей участнице конкурсов красоты, 35-летней американце Синтии Мартинес.
Армия и оружие
Эрдоган сообщил о 2 тысячах бойцов ЧВК «Вагнер» в Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду заявил, что в Ливии действуют 2 тысячи бойцов частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", сообщает агентство "Анадолу".
Политика
Путин уволил главу УВД на московском метрополитене
Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении главы управления внутренних дел на московском метрополитене генерал-майора полиции Николая Савченко.
Армия и оружие
Первую серийную атомную подлодку «Новосибирск» спустили на воду
Первая серийная атомная подводная лодка (АПЛ) «Новосибирск», входящая в проект 885М «Ясень-М», была спущена на воду на верфи «Севмаш» в Северодвинске Архангельской области.
Происшествия
Военнослужащий погиб во время учений в Мурманской области
Военнослужащий-контрактник погиб во время учений в Кандалакшском районе Мурманской области.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о Путине и Медведеве
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко о разнице в подходах Владимира Путина и Дмитрия Медведева в отношении Белоруссии.
Происшествия
Суд признал виновным участника несогласованной акции 27 июля Раджабова
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в атаке эсминцев США
Кино
Трамп назвал честью появление в фильме «Один дома 2»
Политика
Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.
Политика
Путин заявил об отсутствии у россиян ощущения перемен к лучшему
Президент России Владимир Путин рассказал, что большинство россиян пока не чувствуют перемен к лучшему от реализации национальных проектов.
Футбол
Беляев возглавил курский «Авангард»
Политика
Памфилова пригрозила избиркому Петербурга роспуском
Центральная избирательная комиссия России (ЦИК) на своем заседании 25 декабря (трансляция заседания велась на сайте ЦИК) признала неудовлетворительными меры, принятые избиркомом Санкт-Петербурга для оздоровления ситуации в избирательной системе города.
Космос
Появилось видео посадки космического корабля Starliner в Нью-Мексико
В сети появилось видео посадки космического корабля Starliner на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико.
Авто
На продажу выставили русский Tesla Cybertruck
«Русский Tesla Cybertruck», построенный в Москве авторами YouTube-канала «Пушка Гараж», продают на «Авто.ру».
Кино
Джеки Чан едва не утонул на съемках нового боевика
Звезда многочисленных боевиков, актер Джеки Чан, который принципиально выполняет все трюки сам, едва не погиб на съемках фильма «Авангард».
Политика
Лукашенко оценил возможное вступление Украины в НАТО
Президент Белоруссии Александр Лукашенко негативно отнесся к возможному вступлению Украины в НАТО.
Общество
В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Авто
Российский электрокар «Монарх» не смог приехать на презентацию
Если верить разработчикам, машина с электроустановкой не смогла приехать из-за того, что у них возникли сложные проблемы с логистикой.
Здоровье
Бокал шампанского на Новый год не навредит здоровью
Существенного вреда здоровью не нанесет бокал шампанского, выпитый в новогоднюю ночь.
Политика
На Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост
Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост.
Здоровье
В России изменят правила посещения пациентов в больницах
«Руководство медучреждения должно выделить специальные места для посещения пациентов — палату, зал, коридор или другое помещение с комфортными условиями», — цитирует «Российская газета» директора Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Ларису Попович.
Политика
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Политика
В Госдуме оценили идею переговоров с Грузией в «нормандском формате»
Идея переговоров по российско-грузинским отношениям в "нормандском формате" выглядит своеобразной, так как проблемы между Россией и Грузией касаются, в первую очередь, этих двух стран, а в российско-украинских отношениях "совершенно особая ситуация", считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
Хоккей
«Спартак» в гостях разгромил «Сибирь», одержав четвертую победу подряд
Одержав четвертую победу подряд, Спартак занимает четвертое место в Западной конференции, набрав 51 очков в 40 встречах.
Космос
Обнаружены три новые планетные системы
Ученые из Великобритании провели исследования и смогли обнаружить три новые системы. Планеты в них находятся близко к своим звездам.
Происшествия
В Петрозаводске водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП
Водитель «УАЗ Патриот», двигаясь по проспекту вверх, насмерть сбил 48-летнюю женщину, которая перебегала дорогу в неположенном месте.
Происшествия
По делу о публичном оправдании терроризма в Карелии вынесен приговор
Суд 2-го Западного военного окружного суда 25 декабря огласили приговор жительнице Медвежьегорска, которая обвинялась по статье о публичном оправдании терроризма, сообщает интернет-издание «Петрозаводск говорит».
Армия и оружие
Ракетный крейсер «Маршал Устинов» вошел в Черное море
Как сообщает агентство «REGNUM», возвращающийся из дальнго похода ракетный крейсер Северного флота «Маршал Устинов» прошёл черноморские проливы.