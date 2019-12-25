Политика
РЕН ТВПутин назвал задачей номер один повышение доходов россиян
Президент России Владимир Путин заявил, что задачей номер один для страны является повышение уровня доходов россиян. На итоговой встрече с членами правительства российский лидер заявил, что темпов роста экономики РФ недостаточно, и призвал сделать все для их увеличения.
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Авто
Русский Tesla Cybertruck выставили на продажу за 666 666 рублей
Политика
«Северный поток-2» проложит новые маршруты
Премьер-министр Дмитрий Медведев накануне заявил, что санкции США кардинально не повлияют на сроки завершения строительства «Северного потока-2».
Музыка
Forbes назвал самых богатых музыкантов уходящего десятилетия
Самым успешным в денежном плане за период с 2010 по 2020 год оказался музыкант Dr. Dre (Андре Ромелл Янг), по подсчетам журнала Forbes за этот временной промежуток ему удалось заработать порядка $950 млн.
Гаджеты
Названы самые продаваемые смартфоны в мире
Сотрудники издания Counterpoint рассекретили глобальный рейтинг самых продаваемых смартфонов.
Политика
Сокуров отказался извиняться перед Кадыровым
Российский режиссер Александр Сокуров отказался извиняться перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Транспорт
Из Севастополя отправился первый поезд в Санкт-Петербург
Поезд «Таврия», прибывший накануне в Севастополь из Санкт-Петербурга, отправился обратно днем 25 декабря.
Общество
Путин поспорил с Кудриным о реалистичности нацпроектов
Президент РФ Владимир Путин поспорил с главой Счетной палаты (СП) Алексеем Кудриным относительно результативности нацпроектов и методов стимулирования экономического роста в стране.
Армия и оружие
Шойгу оценил ситуацию с подготовкой офицеров в России
В России в настоящее время полностью восстановлена система подготовки офицерского состава, должности укомплектованы на 95%, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова впервые назвала причину развода с Гелой Месхи
Летом 2019 года Екатерина Климова развелась своим третьим мужем Гелой Месхи. Бывшие супруги не называли причину расставания.
Общество
В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Кино
В России покажут отреставрированную версию «Иронии судьбы»
Телеканал "Россия" отреставрировал фильм режиссера Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" и впервые покажет новую версию знаменитой кинокартины в Full HD качестве.
Кино
Вышел тизер драмы с Хабенским «Огонь»
Гаджеты
Huawei анонсировала новинку Nova 6 SE
Китайский бренд Huawei представил модель среднего класса Nova 6 SE совместно с флагманами Nova 6 и Nova 6 5G пятого декабря.
Политика
В Госдуме не поддержали идею «нормандского формата» для Грузии
Депутат Госдумы Дмитрий Новиков отметил, что предложение президента Грузии провести переговоры, аналогичные "нормандскому формату", - это "своеобразная идея".
Общество
Костин впервые прокомментировал расследование ФБК про Наилю Аскер-заде
Расследование ФБК:2 декабря ФБК рассказал о том, что Наиля Аскер-заде, которой приписывают отношения с Костиным, якобы пользуется частным самолетом, когда-то записанным на офшор ВТБ, а также 62-метровой яхтой ценой несколько миллиардов долларов.
Экономика
Reuters узнал о планах использовать ФНБ для выкупа доли ЦБ в Сбербанке
Правительство планирует использовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), чтобы выкупить долю ЦБ в Сбербанке, пишет Reuters со ссылкой на источник, знакомый с деталями переговоров и госбанкира, которому известны детали плана.
Политика
Памфилова поручила повторно проверить работу избиркомов Петербурга
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова поручила провести повторную проверку работы избиркомов Санкт-Петербурга на муниципальных выборах 8 сентября в срок до 1 марта 2020 года.
Происшествия
Погибшего в Саратове полицейского представят к Ордену Мужества
Лейтенанта полиции Михаила Гадеева, который погиб в Саратове при задержании подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, посмертно представят к Ордену Мужества.
Общество
Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
Экономика
Сбербанк передал «Яндексу» «золотую акцию»
Сбербанк в среду, 25 декабря, передал "золотую акцию" обратно "Яндексу".
Общество
В Нотр-Даме не исключили дальнейших обрушений в соборе
Армия и оружие
Названа нерешенная проблема номер один в Афганской войне
Главной проблемой Советского Союза в Афганской войне была неготовность тыловых служб.
Автоспорт
Квят: Если перестараетесь с выпивкой, примите аспирин
Если всё же перестараетесь с выпивкой, просто примите аспирин и выпейте чёрный чай с мёдом и лимоном.
Игры
В сети появилась обложка демоверсии ремейка Final Fantasy VII
На агрегаторе Gamstat появилась обложка демоверсии ремейка Final Fantasy VII.
Авто
В Москве подорожает эвакуация автомобилей
С 1 января 2020 года в Москве увеличится стоимость эвакуации автомобилей, которые были припаркованы с нарушением правил дорожного движения.
Политика
Стала известна единственная просьба Ельцина к Путину перед уходом
Экс-президент РФ Борис Ельцин перед уходом со своей должности попросил преемника Владимира Путина сохранить Россию.
Политика
Захарова отметила попустительство Генсека ООН в ситуации с визами США
Генсек ООН Антониу Гутерреш «фактически игнорирует» нарушения и проявления недобросовестной конкуренции со стороны США в отношении российских сотрудников международной организации, которые встречаются с проблемами при получении американских виз, заявила представитель МИД России Мария Захарова.