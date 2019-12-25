Политика

РЕН ТВРЕН ТВПутин назвал задачей номер один повышение доходов россиян

Президент России Владимир Путин заявил, что задачей номер один для страны является повышение уровня доходов россиян. На итоговой встрече с членами правительства российский лидер заявил, что темпов роста экономики РФ недостаточно, и призвал сделать все для их увеличения.
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Путин назвал главную задачу правительства

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Путин назвал повышение уровня доходов россиян задачей номер один

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Путин назвал повышение реальных доходов россиян задачей номер один

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Премьер-министр Дмитрий Медведев накануне заявил, что санкции США кардинально не повлияют на сроки завершения строительства «Северного потока-2».
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Forbes назвал самых богатых музыкантов уходящего десятилетия

Самым успешным в денежном плане за период с 2010 по 2020 год оказался музыкант Dr. Dre (Андре Ромелл Янг), по подсчетам журнала Forbes за этот временной промежуток ему удалось заработать порядка $950 млн.
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Названы самые продаваемые смартфоны в мире

Сотрудники издания Counterpoint рассекретили глобальный рейтинг самых продаваемых смартфонов.
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Российский режиссер Александр Сокуров отказался извиняться перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
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Из Севастополя отправился первый поезд в Санкт-Петербург

Поезд «Таврия», прибывший накануне в Севастополь из Санкт-Петербурга, отправился обратно днем 25 декабря.
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Президент РФ Владимир Путин поспорил с главой Счетной палаты (СП) Алексеем Кудриным относительно результативности нацпроектов и методов стимулирования экономического роста в стране.
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Общество

В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»

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Вышел тизер драмы с Хабенским «Огонь»

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Huawei анонсировала новинку Nova 6 SE

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Депутат Госдумы Дмитрий Новиков отметил, что предложение президента Грузии провести переговоры, аналогичные "нормандскому формату", - это "своеобразная идея".
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Экономика

Reuters узнал о планах использовать ФНБ для выкупа доли ЦБ в Сбербанке

Правительство планирует использовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), чтобы выкупить долю ЦБ в Сбербанке, пишет Reuters со ссылкой на источник, знакомый с деталями переговоров и госбанкира, которому известны детали плана.
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Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова поручила провести повторную проверку работы избиркомов Санкт-Петербурга на муниципальных выборах 8 сентября в срок до 1 марта 2020 года.
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Лейтенанта полиции Михаила Гадеева, который погиб в Саратове при задержании подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, посмертно представят к Ордену Мужества.
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Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
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Названа нерешенная проблема номер один в Афганской войне

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С 1 января 2020 года в Москве увеличится стоимость эвакуации автомобилей, которые были припаркованы с нарушением правил дорожного движения.
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