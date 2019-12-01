Политика
РБКПутин назвал повышение уровня доходов россиян задачей номер один
Президент России Владимир Путин во время предновогодней встречи с кабинетом министров назвал задачей номер один повышение уровня доходов граждан, передает ТАСС. По его словам, начиная с третьего квартала года видны определенные темпы роста доходов людей и реальных зарплат.
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Общество
Атомную подлодку проекта «Ясень-М» «Новосибирск» спустили на воду
Первую серийную атомную подлодку проекта 885М "Ясень-М" "Новосибирск" вывели из эллинга оборонной верфи "Севмаш" и спустили на воду.
Происшествия
Няня, похитившая и убившая ребенка, признана невменяемой
Виктория Айметдинова, обвиняемая в похищении и убийстве ребенка, является невменяемой.
Спорт
ВАДА приняло к сведению решение общего собрания членов РУСАДА
Пресс-служба ВАДА сообщила, что организация в курсе решения общего собрания членов РУСАДА о несогласии с санкциями.
Политика
Охотники на душманов: самые сложные операции СССР в Афганистане
Через три месяца после входа в Афганистан советские военачальники перешли к активным действиям по нейтрализации отрядов Панджшерского Льва, как называли Масуда сами душманы.
Политика
Путин уволил пять генералов МВД, СК и МЧС
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей несколько руководителей МВД, СК, ФСИН и МЧС.
Транспорт
Маршруткам Петербурга разрешили поднять тариф до 50 рублей
Напомним, власти Петербурга решили поднять стоимость проезда в общественном транспорте с Нового года примерно на 25% — до 50 рублей в автобусах, троллейбусах и трамваях, до 55 рублей в метро.
Экономика
Сбербанк передал «золотую акцию» в «Яндекс»
Сбербанк передал "Яндексу" "золотую акцию" компании, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.
Происшествия
Суд признал хакеров виновными во взломе электронных систем РЖД и S7
Басманный суд Москвы счел доказанной вину трех участников преступного сообщества, взломавшего базы РЖД и S7 для махинаций с фиктивным возвратом билетов.
Происшествия
Суд в Москве арестовал двух таможенников по делу генерала ФТС
Басманный суд Москвы в среду заключил под стражу двух фигурантов уголовного дела начальника управления таможенного дознания генерал-лейтенанта ФТС России Александра Кизлыка, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, еще один отправлен под домашний арест.
Политика
Лукашенко пригрозил «забрать» у России две трубы «Дружбы»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Минск и Москва не смогут решить вопрос цены газа и нефти, то Минск будет искать альтернативные способы поставок, и пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба».
Кино
Опубликован список кинозвезд с самыми высокими гонорарами
Список кинозвезд с самыми высокими гонорарами был опубликован на сайте Just Jared.
Общество
В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Политика
Путин усомнился в ощущении перемен к лучшему у россиян
Ключевой результат, которого предстоит добиться в результате реализации национальных проектов, — это реальные перемены к лучшему в жизни людей, однако пока большинство россиян вряд ли их ощущают.
Политика
Эрдоган сообщил о 2 тысячах бойцов ЧВК «Вагнер» в Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду заявил, что в Ливии действуют 2 тысячи бойцов частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", сообщает агентство "Анадолу".
Экономика
Правительство обсуждает выход ЦБ из Сбербанка
Правительство России обсуждает вопрос выхода Центробанка из активов Сбербанка, рассказал журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Гаджеты
Huawei придумала способ обхода санкций США
Huawei придумала способ выпустить смартфон с сервисами Google в обход санкций США.
Политика
Путин назвал бредом резолюцию Европарламента о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин назвал «полным бредом» резолюцию Европарламента о Второй мировой войне.
Политика
На Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост
Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост.
Здоровье
Россиян предупредил Роспотребнадзор о передающейся через собак болезни
Специалисты Роспотребнадзора пояснили, что заболеванию подвержены не только бродячие, но и домашние собаки.
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев собрался оставить пожилую супругу на Новый год одну
Политика
Памфилова пригрозила избиркому Петербурга роспуском
Центральная избирательная комиссия России (ЦИК) на своем заседании 25 декабря (трансляция заседания велась на сайте ЦИК) признала неудовлетворительными меры, принятые избиркомом Санкт-Петербурга для оздоровления ситуации в избирательной системе города.
Происшествия
Погибшего при исполнении полицейского представят к ордену Мужества
Сотрудник полиции, погибший в Саратове при исполнении служебных обязанностей, будет представлен к ордену Мужества посмертно.
Армия и оружие
Китай испытал ракету, способную поразить любую цель в США
Народно-освободительная армия Китая испытала баллистическую ракету, которая способна поразить любую цель в США.
Армия и оружие
Пентагон собирается перебросить войска на войну с Россией и Китаем
Политика
Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.
Общество
Россия может обойти санкции США против «Северного потока-2»
Антироссийские санкции США, которые распространяются и на других участников строительства газопровода "Северный поток-2", можно обойти, используя мощности трубопровода Eugal, считают эксперты.