Президент России Владимир Путин во время предновогодней встречи с кабинетом министров назвал задачей номер один повышение уровня доходов граждан, передает ТАСС. По его словам, начиная с третьего квартала года видны определенные темпы роста доходов людей и реальных зарплат.

Политика Охотники на душманов: самые сложные операции СССР в Афганистане Через три месяца после входа в Афганистан советские военачальники перешли к активным действиям по нейтрализации отрядов Панджшерского Льва, как называли Масуда сами душманы.

Транспорт Маршруткам Петербурга разрешили поднять тариф до 50 рублей Напомним, власти Петербурга решили поднять стоимость проезда в общественном транспорте с Нового года примерно на 25% — до 50 рублей в автобусах, троллейбусах и трамваях, до 55 рублей в метро.

Происшествия Суд в Москве арестовал двух таможенников по делу генерала ФТС Басманный суд Москвы в среду заключил под стражу двух фигурантов уголовного дела начальника управления таможенного дознания генерал-лейтенанта ФТС России Александра Кизлыка, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, еще один отправлен под домашний арест.

Политика Лукашенко пригрозил «забрать» у России две трубы «Дружбы» Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Минск и Москва не смогут решить вопрос цены газа и нефти, то Минск будет искать альтернативные способы поставок, и пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба».

Общество В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал» Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.

Политика Путин усомнился в ощущении перемен к лучшему у россиян Ключевой результат, которого предстоит добиться в результате реализации национальных проектов, — это реальные перемены к лучшему в жизни людей, однако пока большинство россиян вряд ли их ощущают.

Экономика Правительство обсуждает выход ЦБ из Сбербанка Правительство России обсуждает вопрос выхода Центробанка из активов Сбербанка, рассказал журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.