Политика

РБКРБКПутин назвал повышение уровня доходов россиян задачей номер один

Президент России Владимир Путин во время предновогодней встречи с кабинетом министров назвал задачей номер один повышение уровня доходов граждан, передает ТАСС. По его словам, начиная с третьего квартала года видны определенные темпы роста доходов людей и реальных зарплат.
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