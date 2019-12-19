Политика

Российская газетаРоссийская газетаПутин назвал правильным решение о создании Союзного государства

Владимир Путин высказал мнение, что решение о создании Союзного государства было правильным. Он добавил, что очень рад, что у России и Беларуси происходит сближение. На этом пути, по словам российского лидера, есть определенные достижения, особенно в социальной сфере.
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Большая пресс-конференция Владимира Путина. Главные заявления

ТАСС08:26

Путин назвал правильным решение о создании Союзного государства

Российская газета06:40

Путин рассказал о создании Союзного государства с Белоруссией

Телеканал 360°06:31

Путин оценил деятельность Союзного государства

РИА Новости06:30

Путин заявил о принятии с Лукашенко решения об углублении интеграции

Известия06:24

Путин прокомментировал судьбу Союзного государства с Белоруссией

ТК Звезда06:22

Путин назвал создание Союзного государства с Белоруссией правильным решением

Комсомольская правда06:09
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Происшествия

ФСБ подтвердила гибель одного человека при стрельбе на Лубянке

Известия 12:08
Общество

СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину

Ранее в ходе большой пресс-конференции президента России Владимира Путина главный редактор газеты «Президент» Сергей Комков сообщил, что жилые дома в Краснодарском крае, которые были построены для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, «превратились в настоящие трущобы».
РБК 11:45
Политика

Украинцам запретили ездить в Россию по внутреннему паспорту

Украинцам запретили выезжать в Россию по внутреннему паспорту. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
Lenta.ru вчера в 04:45
Шоу-бизнес

Ксения Собчак публично поругалась с Александром Цыпкиным

Ксения не указала никаких имён, однако Александр Цыпкин решил, что светская львица бросила камень в огород его супруги Оксаны Лаврентьевой, которая накануне разместила в личном блоге откровенное фото.
Uznayvse.ru 08:27
Энергетика

Проблема «Северного потока-2» становится политической

На европейском рынке появился сжиженный природный газ из Катара и США, который, несмотря на свою относительную дороговизну в производстве, стал дешевле относительно российского газа в трубах: в III квартале 2019 г. "Газпром" поставлял газ в Европу по цене в $170 за тысячу кубометров газа (самый низкий показатель с 2005 г.), а стоимость аналогичного объема СПГ - $156.
Вести.Финанс 08:23
Политика

Путин признал долг «Газпрома» перед Украиной

Президент России Владимир Путин впервые признал долг «Газпрома» перед «Нафтогазом Украины», возникший после решения Стокгольмского арбитража.
Lenta.ru 09:22
Политика

Путин пошутил об украинских танках на Кубани

В ответ Путин уточнил, какие конкретно "украинские танки" журналист имеет в виду.
РИА Новости 07:39
Футбол

«Барселона» и «Реал» сыграли вничью

RT на русском вчера в 15:53
Хоккей

Свечников во второй раз в истории НХЛ забросил шайбу из-за ворот

Pravda.Ru вчера в 01:22
Спорт

Колобков поддержал решение набсовета РУСАДА оспорить санкции WADA

Глава Минспорта Павел Колобков поддержал обращение России в Спортивный арбитражный суд (CAS) в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA).
РБК 08:54
Политика

Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

Коммерсантъ 09:06
Происшествия

Путин рассказал об уголовных делах после задержания Голунова

Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении пятерых бывших полицейских после незаконного задержания журналиста Ивана Голунова.
Российская газета 06:26
Политика

Началась ежегодная пресс-конференция Владимира Путина

На пятнадцатую пресс-конференцию Президента РФ аккредитовано рекордное количество журналистов – около двух тысяч.
Волга-Медиа 04:18
Общество

Минкомсвязи назвало дату учений по «суверенному Рунету»

В ведомстве уточнили, что такие учения проводятся в рамках закона о суверенном Рунете и носят исследовательский характер.
РБК 10:03
Политика

В Чечне оценили слова Путина об участии Кадырова в спецоперациях

В Чечне положительно оценили слова президента России Владимира Путина о том, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ежедневно подвергается опасностям.
Lenta.ru 07:22
Футбол

Половина игроков «Арсенала» хочет покинуть клуб

По информации английских СМИ, половина игроков «Арсенала» недовольна ситуацией в команде и хочет покинуть клуб.
Sportbox.RU 10:04
Происшествия

Актер Панин попал в полицию после ссоры с таксистом

Издание «Фонтанка» писало, что рычаг переключения скоростей таксисту сломал актер Алексей Панин. Эту информацию РБК подтвердил сам актер.
РБК вчера в 12:43
Общество

Горбачев сообщил о своей госпитализации

Бывший президент СССР Михаил Горбачев госпитализирован с воспалением легких. В 2019 году он отметил 88-летие.
Коммерсантъ 08:49
Здоровье

Врач предупредила об опасности для россиян аномально теплой зимы

Врач-кардиолог Наталья Нассибулина рассказала, какие опасности для здоровья несут температурные аномалии и как пережить слишком теплую зиму.
Реальное время вчера в 14:36
Происшествия

Воспитатель московского детсада разрисовала малышей зеленкой, чтобы скрыть «побои»

Чтобы скрыть синяк на руке ребенка, женщина разрисовала своего воспитанника, а заодно и еще пол группы детей, зеленкой.
Московский Комсомолец 09:52
Происшествия

В Тбилиси ранили сына экс-президента Грузии Гамсахурдии

ТАСС 11:55
Политика

Путин ответил на вопрос о выносе тела Ленина из Мавзолея

Президент России Владимир Путин считает, что не нужно выносить тело Владимира Ленина из Мавзолея на Красной площади.
РБК 05:17
Кино

Российские зрители выбрали лучшие фильмы 2019 года

Народные новости вчера в 01:16
Армия и оружие

Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту

Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
RT на русском вчера в 03:30
Шоу-бизнес

«Уральские пельмени» прокомментировали уход Юлии Михалковой

Коллеги Юлии Михалковой по шоу «Уральские пельмени» прокомментировали её уход. Юмористка покинула шоу в сентябре 2019 года.
Газета Кемерова вчера в 09:16
Политика

Путин призвал не спешить с внесением поправок в Конституцию

Президент России Владимир Путин призвал не допускать опрометчивых действий, связанных с внесением поправок в российскую Конституцию, и не спешить с этим вопросом.
RT на русском 09:30
Происшествия

Россияне пострадали при столкновении яхты и катера в Таиланде

При столкновении погиб капитан скоростного катера, 12 туристов из России, Эстонии, Пакистана, Великобритании, Ирана и Египта пострадали.
Российская газета 11:19
Хоккей

Овечкин вошел в тройку лучших игроков десятилетия в НХЛ

ESPN опубликовал рейтинг 100 лучших игроков десятилетия в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Полный список доступен на сайте издания.
Lenta.ru 12:08
Политика

От Зеленского потребовали реакции на слова Путина о русских территориях

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» потребовала от действующего главы государства Владимира Зеленского реакции на слова президента России Владимира Путина о русских территориях на Украине.
Lenta.ru 11:20
Общество

На Чукотке заработала первая в мире плавучая АЭС «Академик Ломоносов»

РБК 07:01
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