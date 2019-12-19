Политика
Российская газетаПутин назвал правильным решение о создании Союзного государства
Владимир Путин высказал мнение, что решение о создании Союзного государства было правильным. Он добавил, что очень рад, что у России и Беларуси происходит сближение. На этом пути, по словам российского лидера, есть определенные достижения, особенно в социальной сфере.
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Путин назвал создание Союзного государства с Белоруссией правильным решением
Комсомольская правда06:09
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Общество
СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину
Ранее в ходе большой пресс-конференции президента России Владимира Путина главный редактор газеты «Президент» Сергей Комков сообщил, что жилые дома в Краснодарском крае, которые были построены для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, «превратились в настоящие трущобы».
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Украинцам запретили ездить в Россию по внутреннему паспорту
Украинцам запретили выезжать в Россию по внутреннему паспорту. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
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Ксения не указала никаких имён, однако Александр Цыпкин решил, что светская львица бросила камень в огород его супруги Оксаны Лаврентьевой, которая накануне разместила в личном блоге откровенное фото.
Энергетика
Проблема «Северного потока-2» становится политической
На европейском рынке появился сжиженный природный газ из Катара и США, который, несмотря на свою относительную дороговизну в производстве, стал дешевле относительно российского газа в трубах: в III квартале 2019 г. "Газпром" поставлял газ в Европу по цене в $170 за тысячу кубометров газа (самый низкий показатель с 2005 г.), а стоимость аналогичного объема СПГ - $156.
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Путин признал долг «Газпрома» перед Украиной
Президент России Владимир Путин впервые признал долг «Газпрома» перед «Нафтогазом Украины», возникший после решения Стокгольмского арбитража.
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Путин пошутил об украинских танках на Кубани
В ответ Путин уточнил, какие конкретно "украинские танки" журналист имеет в виду.
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Глава Минспорта Павел Колобков поддержал обращение России в Спортивный арбитражный суд (CAS) в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA).
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Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
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Путин рассказал об уголовных делах после задержания Голунова
Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении пятерых бывших полицейских после незаконного задержания журналиста Ивана Голунова.
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Началась ежегодная пресс-конференция Владимира Путина
На пятнадцатую пресс-конференцию Президента РФ аккредитовано рекордное количество журналистов – около двух тысяч.
Общество
Минкомсвязи назвало дату учений по «суверенному Рунету»
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Политика
В Чечне оценили слова Путина об участии Кадырова в спецоперациях
В Чечне положительно оценили слова президента России Владимира Путина о том, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ежедневно подвергается опасностям.
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Половина игроков «Арсенала» хочет покинуть клуб
По информации английских СМИ, половина игроков «Арсенала» недовольна ситуацией в команде и хочет покинуть клуб.
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Издание «Фонтанка» писало, что рычаг переключения скоростей таксисту сломал актер Алексей Панин. Эту информацию РБК подтвердил сам актер.
Общество
Горбачев сообщил о своей госпитализации
Бывший президент СССР Михаил Горбачев госпитализирован с воспалением легких. В 2019 году он отметил 88-летие.
Здоровье
Врач предупредила об опасности для россиян аномально теплой зимы
Врач-кардиолог Наталья Нассибулина рассказала, какие опасности для здоровья несут температурные аномалии и как пережить слишком теплую зиму.
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Воспитатель московского детсада разрисовала малышей зеленкой, чтобы скрыть «побои»
Чтобы скрыть синяк на руке ребенка, женщина разрисовала своего воспитанника, а заодно и еще пол группы детей, зеленкой.
Политика
Путин ответил на вопрос о выносе тела Ленина из Мавзолея
Президент России Владимир Путин считает, что не нужно выносить тело Владимира Ленина из Мавзолея на Красной площади.
Кино
Российские зрители выбрали лучшие фильмы 2019 года
Армия и оружие
Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту
Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
Шоу-бизнес
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Коллеги Юлии Михалковой по шоу «Уральские пельмени» прокомментировали её уход. Юмористка покинула шоу в сентябре 2019 года.
Политика
Путин призвал не спешить с внесением поправок в Конституцию
Президент России Владимир Путин призвал не допускать опрометчивых действий, связанных с внесением поправок в российскую Конституцию, и не спешить с этим вопросом.
Происшествия
Россияне пострадали при столкновении яхты и катера в Таиланде
При столкновении погиб капитан скоростного катера, 12 туристов из России, Эстонии, Пакистана, Великобритании, Ирана и Египта пострадали.
Хоккей
Овечкин вошел в тройку лучших игроков десятилетия в НХЛ
ESPN опубликовал рейтинг 100 лучших игроков десятилетия в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Полный список доступен на сайте издания.
Политика
От Зеленского потребовали реакции на слова Путина о русских территориях
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» потребовала от действующего главы государства Владимира Зеленского реакции на слова президента России Владимира Путина о русских территориях на Украине.