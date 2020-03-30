Президент России Владимир Путин назвал преступной халатностью нарушение норм карантина. Об этом глава государства заявил в ходе совещания с полномочными представителями президента в федеральных округах.

Здоровье Врач рассказал об эффективном лекарстве от коронавируса Противомалярийный препарат гидроксихлорохин эффективно применяется при лечении коронавирусной инфекции, заявил медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", врач-терапевт Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.

Космос К нашей планете летит комета Атлас 29.03.2020 Комета Атлас, обнаруженная совсем недавно, может сравняться по яркости с Венерой. Об этом сообщает издание ЕarthSky.

Общество Источник сообщил о квоте для возвращающихся из-за рубежа россиян Отмечается, что глава Минтранса РФ Евгений Дитрих в понедельник сообщил, что количество рейсов для вывоза россиян из-за рубежа с 31 марта будет сокращено.

Политика Песков: специалисты просчитали экономический ущерб от самоизоляции Москва, 30 марта 2020, 14:49 — REGNUM Перед введением режима самоизоляции российские власти оценили размер экономического ущерба от данной меры.

Происшествия В Иркутской области рассказали о новом случае заражения коронавирусом Третий случай заболевания коронавирусной инфекцией официально подтвержден в Иркутской области, сообщил на своей странице в Instagram врио губернатора региона Игорь Кобзев.

Игры Оригинальная NieR выйдет на One, РС, PS4 и Xbox В честь десятилетнего юбилея студия Square Enix анонсировала не толькопереиздание первой части NieR для PS4, Xbox One и РС, но и новую игру — NieR Re[in]carnation для мобильных платформ iOS и Android.

Армия и оружие Зеленский: наша первоочередная задача – чтобы военные оставались здоровыми Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совещания с министром обороны Украины, Главнокомандующим ВСУ и командующими видов и родов Вооруженных сил заявил, что здоровье военнослужащих является первоочередной задачей.

Кино Студия Тимура Бекмамбетова снимет киноальманах «Истории карантина» в формате Screenlife Студия "Базелевс" Тимура Бекмамбетова запускает конкурс идей для короткометражных фильмов о мире во время пандемии коронавируса и самоизоляции, снятых в формате Screenlife, где все действие происходит на экране электронного девайса.

Технологии Microsoft представила подписку на «сервисы для жизни» Начиная с 21 апреля домашние подписки Office 365 будут переименованы в Microsoft 365, а также получат новые функции и сервисы, которые помогут найти баланс между работой и семьей.