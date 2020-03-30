Коронавирус

ФАНФАНПутин назвал преступной халатностью нарушение норм карантина

Президент России Владимир Путин назвал преступной халатностью нарушение норм карантина. Об этом глава государства заявил в ходе совещания с полномочными представителями президента в федеральных округах.
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Путин назвал нарушение норм карантина преступной халатностью

RT на русском10:07

Путин считает игнорирование карантина «преступной халатностью»

Газета.Ru09:59

Путин назвал нарушение карантина преступной халатностью

Ведомости09:54

Президент России назвал преступной халатностью нарушения ограничений из-за коронавируса

URA.Ru09:49

Путин назвал нарушение карантина преступной халатностью

РИА Новости09:45

Путин назвал преступной халатностью несоблюдение ограничений из-за вируса

РБК09:25

Путин назвал преступной халатностью игнорирование норм карантина

Интерфакс09:21
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Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 14:15, Ашберн
Энергетика

Цена на нефть марки Brent опустилась до $23 за баррель

Цена нефти марки Brent в начале торгов на межконтинентальной бирже в Лондоне (ICE) упала до $23,1 за баррель.
Ведомости вчера в 19:51
Здоровье

Врач рассказал об эффективном лекарстве от коронавируса

Противомалярийный препарат гидроксихлорохин эффективно применяется при лечении коронавирусной инфекции, заявил медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", врач-терапевт Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
РИА Новости 12:56
Происшествия

В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился

Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Газета.Ru 01:54
Футбол

У бывшего игрока «Зенита» Астафьева не обнаружен коронавирус

Bookmaker-ratings.ru 13:56
Игры

В новую Mount & Blade играют уже больше 100 тыс. человек

Напомним, Mount & Blade 2: Bannerlord — это ролевой экшен, посвящённый сражениям средневековых воинов.
REGNUM 09:40
Общество

В Липецкой области объявлен режим самоизоляции

В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции.
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Космос

К нашей планете летит комета Атлас

29.03.2020 Комета Атлас, обнаруженная совсем недавно, может сравняться по яркости с Венерой. Об этом сообщает издание ЕarthSky.
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Общество

Источник сообщил о квоте для возвращающихся из-за рубежа россиян

Отмечается, что глава Минтранса РФ Евгений Дитрих в понедельник сообщил, что количество рейсов для вывоза россиян из-за рубежа с 31 марта будет сокращено.
News.ru 13:44
Политика

Песков: специалисты просчитали экономический ущерб от самоизоляции

Москва, 30 марта 2020, 14:49 — REGNUM Перед введением режима самоизоляции российские власти оценили размер экономического ущерба от данной меры.
REGNUM 07:49
Общество

«Ростех» разработал противовирусный комбинезон

«Ростех» разработал противовирусный комбинезон, сообщили в пресс-службе госкомпании.
Агентство Москва 03:45
Общество

Московский врач заявил о снижении агрессивности коронавируса

Вспышки коронавируса охватили 177 стран. По данным ВОЗ, заразились порядка 634 тысяч человек, почти 30 тысяч умерли.
РИА Новости 00:26
Игры

Актёр Абубакар Салим, голос Байека, основал студию Silver Rain Games

Актёр Абубакар Салим стал творческим директором основанной им студии Silver Rain Games.
Игромания.ру 27 марта в 10:18
Происшествия

Жителя Ямала накажут за выгул собаки во время режима самоизоляции

Житель Губкинского нарушил режим самоизоляции и пошел рано утром выгуливать собаку.
Российская газета 06:25
Общество

В Ленинградской области ограничили передвижение граждан

В Ленинградской области гражданам запретили выезжать за пределы района проживания.
Газета.Ru 11:47
Происшествия

В Иркутской области рассказали о новом случае заражения коронавирусом

Третий случай заболевания коронавирусной инфекцией официально подтвержден в Иркутской области, сообщил на своей странице в Instagram врио губернатора региона Игорь Кобзев.
РИА Новости 11:42
Армия и оружие

Украина сообщила о погибшем военном на Донбассе

В результате обстрела погиб один украинский военный, сообщает штаб Операции объединенных сил в Facebook.
Коммерсантъ 13:53
Политика

Путин призвал учитывать опыт других стран в борьбе с коронавирусом

Президент поручил полпредам наладить мониторинг во всех жизненно важных сферах.
Интерфакс 09:19
Игры

Оригинальная NieR выйдет на One, РС, PS4 и Xbox

В честь десятилетнего юбилея студия Square Enix анонсировала не толькопереиздание первой части NieR для PS4, Xbox One и РС, но и новую игру — NieR Re[in]carnation для мобильных платформ iOS и Android.
Live24 вчера в 08:14
Армия и оружие

Зеленский: наша первоочередная задача – чтобы военные оставались здоровыми

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совещания с министром обороны Украины, Главнокомандующим ВСУ и командующими видов и родов Вооруженных сил заявил, что здоровье военнослужащих является первоочередной задачей.
Свободная Пресса 10:46
Общество

Мэрия Москвы дала ответы на вопросы жителей о карантине

С 30 марта в Москве действует режим самоизоляции.
Вести Подмосковья 11:43
Общество

В России созданы три препарата против коронавируса

ТВ Центр 01:29
Футбол

Промес извинился за нарушение карантина

Soccer.ru 13:49
Музыка

Группа Little Big представила «карантинную» версию одной из песен

Российская группа Little Big, которая должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, выпустила «карантинную» версию песни I`m okay.
Известия 28 марта в 20:28
Экономика

ЦБ РФ приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке

«Банк России с 1 апреля 2020 года приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов», — говорится в сообщении.
REGNUM 11:21
Общество

В Петербурге ввели режим самоизоляции из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге ввели режим самоизоляции из-за распространения коронавируса COVID-19, следует из постановления правительства региона.
Коммерсантъ 13:01
Авто

В Казахстане стартовал выпуск Chevrolet Damas и Chevrolet Labo

Что касается новых Damas и Labo, то они станут самыми доступными предложениями в коммерческом классе авторынка Казахстана.
Daily-Motor.Ru вчера в 01:03
Политика

Лавров и Помпео обсудили ситуацию с коронавирусом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с госсекретарем США Майком Помпео.
Московский Комсомолец 13:36
Кино

Студия Тимура Бекмамбетова снимет киноальманах «Истории карантина» в формате Screenlife

Студия "Базелевс" Тимура Бекмамбетова запускает конкурс идей для короткометражных фильмов о мире во время пандемии коронавируса и самоизоляции, снятых в формате Screenlife, где все действие происходит на экране электронного девайса.
ТАСС 12:25
Технологии

Microsoft представила подписку на «сервисы для жизни»

Начиная с 21 апреля домашние подписки Office 365 будут переименованы в Microsoft 365, а также получат новые функции и сервисы, которые помогут найти баланс между работой и семьей.
Вести.Ru 13:49
Шоу-бизнес

Елизавета Боярская рассказала о своей самоизоляции

Актриса театра и кино Елизавета Боярская рассказала в Instagram, как проходит ее самоизоляция. Артистка заявила, что уже сходит с ума.
Piter.tv 03:40
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