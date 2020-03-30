Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПутин назвал нарушение норм карантина преступной халатностью

Президент России Владимир Путин заявил, что власти должны относиться к нарушениям норм карантина как к преступной халатности.
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Путин назвал нарушение норм карантина преступной халатностью

RT на русском10:07

Путин считает игнорирование карантина «преступной халатностью»

Газета.Ru09:59

Путин назвал преступной халатностью игнорирование норм карантина

Интерфакс09:21

Путин назвал нарушение карантина преступной халатностью

РИА Новости09:45

Путин раскрыл свое отношение к нарушителям карантина

Московский Комсомолец09:41

Путин назвал преступной халатностью несоблюдение ограничений из-за вируса

РБК09:25

Путин назвал нарушение карантина преступной халатностью

Ведомости09:54
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 11:14, Ашберн
Политика

Макрон призвал «не пьянеть» от российской помощи Италии

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о российской и китайской помощи страдающей от пандемии коронавируса Италии и призвал «не пьянеть» от этого, а также помнить о той помощи, которую стране оказывали Франция и Германия.
Lenta.ru вчера в 12:16
Общество

Режим самоизоляции для москвичей продлили до 14 апреля

В Москве режим самоизоляции из-за распространения коронавируса продлили до 14 апреля, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 11:00
Общество

В Свердловской области ввели режим самоизоляции из-за коронавируса

Свердловская область вводит режим полной самоизоляции для граждан из-за коронавируса, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:45
Политика

Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века»

Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.
Российская газета 02:54
Происшествия

В Москве умерла пациентка с коронавирусом

В одной из больниц Москвы умерла пациентка, у которой был подтвержден коронавирус COVID-19, сообщил столичный оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Коммерсантъ 06:48
Общество

Путин призвал изменить порядок обслуживания в магазинах

Президент России Владимир Путин заявил, что из-за коронавируса необходимо обеспечить особый порядок обслуживания в магазинах с соблюдением дистанции между людьми.
Известия 09:27
Общество

Ответы на главные вопросы о режиме самоизоляции

Все разъяснения и порядок введения режима спецпропусков, необходимых для контроля за соблюдением режима самоизоляции, будут содержаться в регламентирующем акте Правительства Москвы, который будет опубликован на официальном портале mos.ru.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 10:36
Политика

Россия с 30 марта временно закроет госграницу

Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
ТАСС 28 марта в 11:05
Общество

Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:12
Театры

Губернский театр покажет киноверсию спектакля «Сирано де Бержерак»

Во вторник, 31 марта, театр представит киноверсию спектакля «Сирано де Бержерак» с участием Сергея Безрукова, Карины Андоленко, Антона Хабарова, Антона Соколова, Александра Тютина и др.
Театрал 10:24
Политика

The Bell узнал о спорах Собянина и Мишустина о необходимости карантина

В Москве и Подмосковье запретили покидать дома: все факты Собянин с самого начала настаивал на введении жесткого карантина в Москве, сказал один из собеседников The Bell, отметив, что формально у мэра нет права принимать такие меры без решения федерального правительства о чрезвычайной ситуации.
Forbes 07:09
Политика

Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время поговорит по телефону с Владимиром Путиным, пишет AFP.
Ведомости 09:32
Общество

Режим полной самоизоляции готовятся ввести в Нижегородской области

Усиленные меры ограничения и контроля в связи с ситуацией по коронавирусу обсудили на совещании при губернаторе Нижегородской области Глебе Никитине 30 марта.
ННТВ 10:13
Общество

В России утвердили список товаров первой необходимости

На сайте правительства РФ опубликовано распоряжение от 27 марта со списком товаров, продажа которых не будет ограничена во время нерабочей недели, которую объявили из-за коронавируса.
RuNews24.ru 28 марта в 14:05
Общество

В Ленинградской области ограничили передвижение граждан

Ограничение передвижения граждан ввела Ленинградская область для усиления мер противодействия распространения коронавируса COVID-19.
Вести.Ru 10:15
Здоровье

Вирусолог оценил возможность исчезновения коронавируса

Коронавирусная инфекция уже распространилась слишком широко и скорее всего окончательно не исчезнет, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.
РИА Новости 09:44
Финансы

Рубль падает на открытии торгов

Торги на Московской бирже 30 марта открылись падением рубля. По состоянию на 10:01 курс евро превысил 89 руб. впервые с 14 марта.
Коммерсантъ 03:03
Общество

В Липецкой области объявлен режим самоизоляции

В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции.
Российская газета 10:02
Общество

Московский врач заявил о снижении агрессивности коронавируса

Первые случаи заболевания были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Вспышки коронавируса охватили 177 стран.
РИА Новости 00:26
Гаджеты

OnePlus 8 представят 14 апреля. Теперь официально

На официальной страничке компании OnePlus в социальной сети Twitter появилось сообщение о том, что презентация линейки смартфонов OnePlus 8 состоится 14 апреля.
iXBT.com 09:55
Общество

В Астраханской области ввели карантин

С 30 марта 2020 года губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин объявил в регионе карантин.
Астрахань.Ру 09:02
Общество

Путин поручил провести инвентаризацию аппаратов ИВЛ в России

Президент России Владимир Путин поручил посчитать в стране количество готовых к работе аппаратов искусственной вентиляции легких и создать запас препаратов для лечения коронавирусной инфекции, сообщается на сайте Кремля.
РИАМО 10:37
Политика

В Кремле назвали вторичными экономические последствия от изоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что власти оценивают экономические последствия от изоляции, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 07:30
Политика

На Украине назначили нового министра финансов

Верховная рада Украины назначила Сергея Марченко новым министром финансов страны вместо уволенного Игоря Уманского.
RT на русском 10:12
Общество

Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам

Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
РИА Новости вчера в 16:48
Общество

На юге Италии могут начаться организованные мафией бунты

Правоохранители подготовили для премьер-министра Италии Джузеппе Конте и министра внутренних дел Лучаны Ламорджезе секретный доклад, в котором говорится об опасности стихийных и организованных бунтов на юге страны, где развита теневая экономика и сильно влияние организованных преступных группировок.
Восток-Медиа 09:34
Происшествия

В Нидерландах из музея украли картину Ван Гога

РИА Новости 10:09
Авто

В Казахстане стартовал выпуск Chevrolet Damas и Chevrolet Labo

Chevrolet Labo Первый этап производства подразумевает выпуск на совместном предприятии порядка 26 тысяч единиц автомобилей, половина из которых отправится на экспорт.
Daily-Motor.Ru вчера в 01:03
Общество

Нет надежды на самоизоляцию. На Кубани ужесточают ограничительные меры

Об ужесточении мер рассказал глава региона Вениамин Кондратьев. Ограничения действует с завтрашнего дня.
ФедералПресс 08:01
Футбол

Месси заявил, что футболисты «Барселоны» отказались от 70% зарплаты

Капитан футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси заявил, что игроки клуба в связи со сложными экономическими условиями из-за пандемии коронавируса пошли на 70-процентное сокращение зарплат, а также окажут финансовую помощь сотрудникам клуба, чтобы те могли получать жалование в полном объеме.
РИА Новости 08:51
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