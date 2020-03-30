Президент России Владимир Путин заявил, что власти должны относиться к нарушениям норм карантина как к преступной халатности.

Политика Макрон призвал «не пьянеть» от российской помощи Италии Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о российской и китайской помощи страдающей от пандемии коронавируса Италии и призвал «не пьянеть» от этого, а также помнить о той помощи, которую стране оказывали Франция и Германия.

Политика Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века» Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.

Происшествия В Москве умерла пациентка с коронавирусом В одной из больниц Москвы умерла пациентка, у которой был подтвержден коронавирус COVID-19, сообщил столичный оперативный штаб по борьбе с вирусом.

Общество Путин призвал изменить порядок обслуживания в магазинах Президент России Владимир Путин заявил, что из-за коронавируса необходимо обеспечить особый порядок обслуживания в магазинах с соблюдением дистанции между людьми.

Общество Ответы на главные вопросы о режиме самоизоляции Все разъяснения и порядок введения режима спецпропусков, необходимых для контроля за соблюдением режима самоизоляции, будут содержаться в регламентирующем акте Правительства Москвы, который будет опубликован на официальном портале mos.ru.

Политика Россия с 30 марта временно закроет госграницу Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.

Общество Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".

Политика The Bell узнал о спорах Собянина и Мишустина о необходимости карантина В Москве и Подмосковье запретили покидать дома: все факты Собянин с самого начала настаивал на введении жесткого карантина в Москве, сказал один из собеседников The Bell, отметив, что формально у мэра нет права принимать такие меры без решения федерального правительства о чрезвычайной ситуации.

Политика Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время поговорит по телефону с Владимиром Путиным, пишет AFP.

Общество Режим полной самоизоляции готовятся ввести в Нижегородской области Усиленные меры ограничения и контроля в связи с ситуацией по коронавирусу обсудили на совещании при губернаторе Нижегородской области Глебе Никитине 30 марта.

Общество В России утвердили список товаров первой необходимости На сайте правительства РФ опубликовано распоряжение от 27 марта со списком товаров, продажа которых не будет ограничена во время нерабочей недели, которую объявили из-за коронавируса.

Общество В Ленинградской области ограничили передвижение граждан Ограничение передвижения граждан ввела Ленинградская область для усиления мер противодействия распространения коронавируса COVID-19.

Здоровье Вирусолог оценил возможность исчезновения коронавируса Коронавирусная инфекция уже распространилась слишком широко и скорее всего окончательно не исчезнет, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.

Финансы Рубль падает на открытии торгов Торги на Московской бирже 30 марта открылись падением рубля. По состоянию на 10:01 курс евро превысил 89 руб. впервые с 14 марта.

Общество Московский врач заявил о снижении агрессивности коронавируса Первые случаи заболевания были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Вспышки коронавируса охватили 177 стран.

Гаджеты OnePlus 8 представят 14 апреля. Теперь официально На официальной страничке компании OnePlus в социальной сети Twitter появилось сообщение о том, что презентация линейки смартфонов OnePlus 8 состоится 14 апреля.

Общество В Астраханской области ввели карантин С 30 марта 2020 года губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин объявил в регионе карантин.

Общество Путин поручил провести инвентаризацию аппаратов ИВЛ в России Президент России Владимир Путин поручил посчитать в стране количество готовых к работе аппаратов искусственной вентиляции легких и создать запас препаратов для лечения коронавирусной инфекции, сообщается на сайте Кремля.

Политика На Украине назначили нового министра финансов Верховная рада Украины назначила Сергея Марченко новым министром финансов страны вместо уволенного Игоря Уманского.

Общество На юге Италии могут начаться организованные мафией бунты Правоохранители подготовили для премьер-министра Италии Джузеппе Конте и министра внутренних дел Лучаны Ламорджезе секретный доклад, в котором говорится об опасности стихийных и организованных бунтов на юге страны, где развита теневая экономика и сильно влияние организованных преступных группировок.

Авто В Казахстане стартовал выпуск Chevrolet Damas и Chevrolet Labo Chevrolet Labo Первый этап производства подразумевает выпуск на совместном предприятии порядка 26 тысяч единиц автомобилей, половина из которых отправится на экспорт.