Экономика
Вести.RuПутин: в ожидании 700 миллиардов ЦБ немного «подкрутил» инфляцию
Одной из причин снижения инфляции в России президент назвал "подкрутку" Центробанком 700 миллиардов рублей в ожидании их прихода в экономику, который задерживается из-за недостаточно энергичной работы по реализации нацпроектов.
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РИА Новости вчера в 08:00
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Президент мюнхенской "Баварии" Ули Хёнесс выступил в защиту вратаря клуба Мануэля Нойера, передает Sport Bild.
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Современное лечебно-диагностическое оборудование получат клиники Тюменской области в 2020 году.
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Происшествия
СК начал обыски в Москве и Петербурге из-за мошенничества в медцентрах
На территории Москвы и Санкт-Петербурга проводятся около 40 обысков в рамках дела о мошенничестве, связанном с постановкой ложных диагнозов медцентрами, сообщается на сайте Следственного комитета России.
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Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен доступ.
Российская газета вчера в 12:08
Происшествия
Генералу МВД предъявлено обвинение в вымогательстве 100 млн рублей
Как сообщили в СК, Мельникова обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере.
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Четвертая промышленная революция привнесла в жизнь большое количество новых технологий, поставив все государства перед необходимостью провести первую революцию государственного управления, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
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