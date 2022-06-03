Путин отметил, что попытка западных стран преуменьшить значение традиционных источников энергии привела к тому, что энергетический сектор не получил достаточно инвестиций, а цены на энергоносители поднялись.
«Вроде бы всё и хорошо, но нехорошо только, когда даются неквалифицированные, не имеющие никакого под собой основания рекомендации о том, что нужно делать в сфере энергетики, завышаются возможности альтернативных видов энергетики», - отметил Путин.
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил на своей странице в Telegram, что поручил восстановить работу немецкого телескопа eROSITA, который входит в состав российско-немецкой орбитальной обсерватории «Спектр-РГ».