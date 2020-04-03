Владимир Путин рассказал, что выход Саудовской Аравии из ОПЕК+ стал причиной обрушения нефтяных цен. Об этом он заявил на совещании по ситуации на энергетических рынках, пишет телеканал «Звезда». «Увеличение ими добычи, объявление о готовности предоставить скидки на нефть», — добавил Путин.

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Общество В Саратовской области перенесли срок введения пропускной системы Пропускная система для работающих граждан в Саратовской области начнет работать с 10 апреля на фоне ситуации с коронавирусом.

Общество В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом Оперштаб вечером в пятницу, 3 апреля, сообщил о смерти в Москве еще четырех человек с подтвержденным коронавирусом.

Общество В Чувашии вводятся новые ограничения на период самоизоляции Указом врио главы Чувашии Олега Николаева в Чувашии введены новые ограничения на период нерабочих дней и самоизоляции.

Происшествия В Туле задержаны два нарушителя режима самоизоляции В Туле задержаны два нарушителя режима самоизоляции Фото: пресс-служба Правительства Тульской области Один из них, вернувшись из-за рубежа, скрывался от полиции.

Экономика Букмекерская контора попала в список системообразующих компаний России Букмекерская контора «Фонбет» была включена в антикризисный список системообразующих российских компаний, чье финансовое состояние будет исследоваться российскими властями в условиях обвала цен на нефть и пандемии коронавируса.

Общество В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.

Общество Собянин разъяснил правила передвижения на автомобилях при самоизоляции Жители Москвы смогут передвигаться на личных автомобилях в условиях обязательной самоизоляции, но это не должно привести к массовым поездкам.