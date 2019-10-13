Президент РФ Владимир Путин заявил, что внутриполитическая ситуация в США мешает Дональду Трампу строить отношения с Россией. Путин отметил, что не имеет претензий к своему американскому коллеге из-за проблем в отношениях двух стран.

Путин назвал причину проблем Трампа в отношениях с Россией

Политика Преемница Меркель высказалась по ситуации с Крымом Берлин стремится находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением полуострова Крым в состав России имеются признаки нарушения международного права.

Общество Судья Конституционного суда раскритиковал высшее образование в России Судья Конституционного суда Константин Арановский в особом мнении к решению КС по жалобе на отказ в статусе безработного раскритиковал современную организацию системы высшего образования, ее неэффективность, несвободу и отсутствие адекватного финансирования.

Политика Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».

Происшествия Еще одного человека задержали по так называемому «московскому делу» Телеграмм-канал Baza сообщает, что обыски прошли еще у трех человек и их подозревают в применении насилия к сотрудникам Росгвардии на какой-то из летних акций.

Политика Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.

Волейбол Сборная России проиграла США на Кубке мира Мужская сборная России провела очередной матч Кубка мира в Японии. Национальная команда проиграла в трех партиях сборной США.

Экономика Минфин предложил запретить банкам навязывать дополнительные услуги Минфин предложил штрафовать банки за навязывание дополнительных услуг при выдаче потребкредита или займа, за исключением случаев, когда это вытекает из требований по страхованию предмета залога, сообщает «Коммерсантъ».

Технологии Telegram может отложить запуск криптовалюты Gram Команда мессенджера Telegram Павла Дурова изучает вопрос о том, что делать после решения властей США временно заблокировать выпуск криптовалюты Gram, сообщил The Bell со ссылкой на письмо команды инвесторам.