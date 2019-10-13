Политика
Экономика сегодняПутин назвал причину проблем Трампа в отношениях с Россией
Президент РФ Владимир Путин заявил, что внутриполитическая ситуация в США мешает Дональду Трампу строить отношения с Россией. Путин отметил, что не имеет претензий к своему американскому коллеге из-за проблем в отношениях двух стран.
Читать в источнике
Оценить18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 03:13, Ашберн
Политика
В Германии пожаловались на убытки от антироссийских санкций
Почти половина ущерба от антироссийских санкций приходится на страны, которые ввели ограничения.
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Политика
Преемница Меркель высказалась по ситуации с Крымом
Берлин стремится находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением полуострова Крым в состав России имеются признаки нарушения международного права.
Общество
Судья Конституционного суда раскритиковал высшее образование в России
Судья Конституционного суда Константин Арановский в особом мнении к решению КС по жалобе на отказ в статусе безработного раскритиковал современную организацию системы высшего образования, ее неэффективность, несвободу и отсутствие адекватного финансирования.
Политика
Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ
Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».
Наука
Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком
Выдающийся ученый Томас Линдал, ставший обладателем Нобелевской премии по химии, высказался относительно причин возникновения раковых опухолей.
Происшествия
Украинского актера в Польше избил работодатель
Управляющий пиццерии избил своего работника, украинского актера Юрия Марка, в польском городе Познань.
Политика
Украинского премьера заметили на концерте неонацистов
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа».
Политика
Посла Турции вызвали в МИД Украины из-за визита Поклонской и Бальбека
МИД Украины вызвал к себе посла Турции в Киеве из-за визита в Анкару депутатов Госдумы Натальи Поклонской и Руслана Бальбека.
Гаджеты
Цена смартфона Meizu 16T стала известна до анонса
Происшествия
Еще одного человека задержали по так называемому «московскому делу»
Телеграмм-канал Baza сообщает, что обыски прошли еще у трех человек и их подозревают в применении насилия к сотрудникам Росгвардии на какой-то из летних акций.
Авто
Развеян миф о «всепогодности» кондиционера в авто
Общество
Нобелевская премия по экономике: эксперты назвали главных претендентов
Имя лауреата Нобелевской премии по экономике объявят сегодня, а вот вручение наград пройдет 10 декабря.
Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Волейбол
Сборная России проиграла США на Кубке мира
Мужская сборная России провела очередной матч Кубка мира в Японии. Национальная команда проиграла в трех партиях сборной США.
Армия и оружие
Армия САР вошла в подконтрольный курдам город Табка
Армия САР вошла в подконтрольный курдским формированиям город Табка и направляется дальше.
Происшествия
В Томской области задержали подозреваемого в серии изнасилований
В Томской области сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападениях на женщин и изнасилованиях.
Происшествия
В Москве женщина 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку
Общество
Комментарий на YouTube впервые набрал миллион лайков
Экономика
Минфин предложил запретить банкам навязывать дополнительные услуги
Минфин предложил штрафовать банки за навязывание дополнительных услуг при выдаче потребкредита или займа, за исключением случаев, когда это вытекает из требований по страхованию предмета залога, сообщает «Коммерсантъ».
Политика
ВЦИОМ изучает мнение москвичей о выборах в Госдуму 2021 года
ВЦИОМ изучает мнение москвичей о выборах в Госдуму 2021 г. и возможных кандидатах, рассказали «Ведомостям» три человека, попавших в выборку, и подтвердил собеседник в организации.
Культура
Элтон Джон назвал Майкла Джексона психически больным
Теннис
Хачанов поднялся на восьмое место в рейтинге ATP
Технологии
Telegram может отложить запуск криптовалюты Gram
Команда мессенджера Telegram Павла Дурова изучает вопрос о том, что делать после решения властей США временно заблокировать выпуск криптовалюты Gram, сообщил The Bell со ссылкой на письмо команды инвесторам.
Здоровье
Врачи удалили москвичке полуметровую опухоль
Столичные хирурги удалили 52-летней женщине опухоль яичника, которая достигала 50 см в диаметре.
Общество
В США задержана 81-летняя актриса Джейн Фонда из-за участия в протесте
Экономика
Объем торговли Китая и США с января по сентябрь упал на 14,8%
Товарооборот Китая и США с января по сентябрь включительно сократился в годовом исчислении на 14,8%, составив $402,66 млрд.
Комментарии