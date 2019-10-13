Политика

Экономика сегодняЭкономика сегодняПутин назвал причину проблем Трампа в отношениях с Россией

Президент РФ Владимир Путин заявил, что внутриполитическая ситуация в США мешает Дональду Трампу строить отношения с Россией. Путин отметил, что не имеет претензий к своему американскому коллеге из-за проблем в отношениях двух стран.
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Путин назвал причину проблем в отношениях России и США

Известиявчера в 06:37

Путин: Трамп не может поладить с Россией из-за внутриполитических проблем

Коммерсантъвчера в 06:32

Путин: внутриполитическая ситуация в США мешает Трампу наладить отношения с Москвой

ТАССвчера в 05:38

Путин назвал причину проблем в отношениях России и США

Lenta.ruвчера в 06:00

Трамп не может нормализовать отношения с Россией, заявил Путин

РИА Новостивчера в 05:56

Путин: ситуация в США не позволяет Трампу улучшить отношения с Россией

RT на русскомвчера в 05:44

Путин: РФ не в обиде из-за несбывшихся обещаний Трампа

Московский Комсомолецвчера в 06:11
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Политика

В Германии пожаловались на убытки от антироссийских санкций

Почти половина ущерба от антироссийских санкций приходится на страны, которые ввели ограничения.
Lenta.ru 02:33
Религия

Православные христиане празднуют Покров

Известия 00:54
Политика

Преемница Меркель высказалась по ситуации с Крымом

Берлин стремится находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением полуострова Крым в состав России имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 15:14
Общество

Судья Конституционного суда раскритиковал высшее образование в России

Судья Конституционного суда Константин Арановский в особом мнении к решению КС по жалобе на отказ в статусе безработного раскритиковал современную организацию системы высшего образования, ее неэффективность, несвободу и отсутствие адекватного финансирования.
Интерфакс 02:06
Политика

Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».
РБК вчера в 20:52
Наука

Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком

Выдающийся ученый Томас Линдал, ставший обладателем Нобелевской премии по химии, высказался относительно причин возникновения раковых опухолей.
Наша версия 01:59
Происшествия

Украинского актера в Польше избил работодатель

Управляющий пиццерии избил своего работника, украинского актера Юрия Марка, в польском городе Познань.
Известия вчера в 21:07
Политика

Украинского премьера заметили на концерте неонацистов

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа».
Lenta.ru вчера в 21:21
Политика

Посла Турции вызвали в МИД Украины из-за визита Поклонской и Бальбека

МИД Украины вызвал к себе посла Турции в Киеве из-за визита в Анкару депутатов Госдумы Натальи Поклонской и Руслана Бальбека.
Газета.Ru вчера в 11:18
Гаджеты

Цена смартфона Meizu 16T стала известна до анонса

Актуальные Новости 12 октября в 16:10
Происшествия

Еще одного человека задержали по так называемому «московскому делу»

Телеграмм-канал Baza сообщает, что обыски прошли еще у трех человек и их подозревают в применении насилия к сотрудникам Росгвардии на какой-то из летних акций.
Эхо Москвы 03:01
Авто

Развеян миф о «всепогодности» кондиционера в авто

Политическая Экспертиза вчера в 21:23
Общество

Нобелевская премия по экономике: эксперты назвали главных претендентов

Имя лауреата Нобелевской премии по экономике объявят сегодня, а вот вручение наград пройдет 10 декабря.
Вести.Ru 02:43
Политика

Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером

That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Происшествия

ДТП на Московской. Потерпевшие просят не лишать водителя свободы

Взгляд-инфо 02:18
Волейбол

Сборная России проиграла США на Кубке мира

Мужская сборная России провела очередной матч Кубка мира в Японии. Национальная команда проиграла в трех партиях сборной США.
Матч ТВ вчера в 23:45
Армия и оружие

Армия САР вошла в подконтрольный курдам город Табка

Армия САР вошла в подконтрольный курдским формированиям город Табка и направляется дальше.
Life.ru 02:47
Происшествия

В Томской области задержали подозреваемого в серии изнасилований

В Томской области сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападениях на женщин и изнасилованиях.
РБК вчера в 10:37
Происшествия

В Москве женщина 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку

РИА Новости вчера в 05:18
Общество

Комментарий на YouTube впервые набрал миллион лайков

Lenta.ru вчера в 15:32
Экономика

Минфин предложил запретить банкам навязывать дополнительные услуги

Минфин предложил штрафовать банки за навязывание дополнительных услуг при выдаче потребкредита или займа, за исключением случаев, когда это вытекает из требований по страхованию предмета залога, сообщает «Коммерсантъ».
Ведомости 11 октября в 01:51
Гаджеты

Небольшая, но мощная. Появилось первое фото видеокарты Radeon RX 5500

iXBT.com 02:38
Происшествия

Машина въехала в остановку в Улан-Удэ, есть погибшие

Газета.Ru 02:43
Политика

ВЦИОМ изучает мнение москвичей о выборах в Госдуму 2021 года

ВЦИОМ изучает мнение москвичей о выборах в Госдуму 2021 г. и возможных кандидатах, рассказали «Ведомостям» три человека, попавших в выборку, и подтвердил собеседник в организации.
Ведомости вчера в 17:30
Культура

Элтон Джон назвал Майкла Джексона психически больным

Газета.Ru 01:39
Теннис

Хачанов поднялся на восьмое место в рейтинге ATP

РИА Новости 02:36
Технологии

Telegram может отложить запуск криптовалюты Gram

Команда мессенджера Telegram Павла Дурова изучает вопрос о том, что делать после решения властей США временно заблокировать выпуск криптовалюты Gram, сообщил The Bell со ссылкой на письмо команды инвесторам.
Коммерсантъ вчера в 01:59
Здоровье

Врачи удалили москвичке полуметровую опухоль

Столичные хирурги удалили 52-летней женщине опухоль яичника, которая достигала 50 см в диаметре.
Известия 00:06
Общество

В США задержана 81-летняя актриса Джейн Фонда из-за участия в протесте

Пятый канал 11 октября в 17:17
Экономика

Объем торговли Китая и США с января по сентябрь упал на 14,8%

Товарооборот Китая и США с января по сентябрь включительно сократился в годовом исчислении на 14,8%, составив $402,66 млрд.
ТАСС вчера в 23:02
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