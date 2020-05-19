Коронавирус

ТАССТАССПутин раскритиковал кабмин за непрозрачные принципы выплат медикам

Президент Владимир Путин раскритиковал во вторник кабмин за недостаточно ясные принципы выплат медикам, сформулированные на первом этапе.
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Путин раскритиковал кабмин за непрозрачные принципы выплат медикам

ТАСС08:34

Путин увидел проблему выплат врачам в нормах правительства

Московский Комсомолец08:17

Путин раскритиковал правительство за неясные документы по выплатам для врачей

Известия08:14

Президент раскритиковал правительство за путаницу и задержку с выплатами медикам

Телеканал 360°08:15

Путин раскритиковал правительство из-за непонятных критериев для выплат врачам

Lenta.ru08:06

Путин связал проблемы с выплатами медикам с путаностью постановления правительства

Коммерсантъ07:56

Путин раскритиковал правительство за формулировки правил выплат медикам

РИА Новости08:35
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Шоу-бизнес

Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе

Известия 08:04
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Энергетика

Чубайс сравнил нефтяной рынок с дохлой лошадью

Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс, вспоминая о недавнем обвале цен на нефтяном рынке, вспомнил известную ковбойскую поговорку о дохлой лошади.
Газета.Ru 02:27
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Культура

Актер Алексей Шевченков рассказал о пьяной драке со Шнуровым

Piter.tv 08:34
Армия и оружие

Sohu: Москва жестко ответила на заход в Баренцево море кораблей США

Недвижимость.RU 17 мая в 18:01
Общество

Путин: более 197 млрд рублей выделено на выплаты семьям с детьми

Предполагается, что выплаты будут сделаны в пользу 22 млн детей, на это выделено 197,2 млрд рублей.
REGNUM 08:21
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Наука

Циркуляция океана может стать ключом к поиску жизни на экзопланетах

V-kosmose.com 02:34
Происшествия

В Кировской области вторые сутки ищут четырехлетнего ребенка

Поиски пропавшего в воскресенье четырехлетнего мальчика в Кировской области продолжались всю ночь, ребенка ищут в лесу и на многочисленных болотах, сообщили РИА Новости в региональном отделении поискового отряда "Лиза Алерт".
РИА Новости 02:33
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Игры

Бесплатная раздача GTA V обрушила магазин Epic Games Store

Деловое.ТВ 16 мая в 13:20
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Экономика

Сбербанк не будет производить вакцину от коронавируса, но поддержит процесс в России

15 мая Сбербанк зарегистрировал компанию ООО "Иммунотехнологии", основным видом деятельности которой заявлена оптовая торговля фармацевтической продукцией.
ТАСС 08:21
Общество

В Минобрнауки рассказали о порядке проведения экзаменов в вузах

Российские вузы в этом году сами установят порядок проведения дополнительных вступительных испытаний с учетом эпидемиологической обстановки в регионе, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф со ссылкой на Министерство образования и науки.
РИА Новости 07:11
Происшествия

Ещё два человека умерли от коронавируса в Забайкалье

Количество людей, заразившихся коронавирусом в Забайкалье на 18 мая, увеличилось на 45 и составило 595 человек.
Zabnews.ru 17 мая в 21:59
Происшествия

Под Волгоградом коронавирус выявили у пациентов психинтерната

Волгоград, 19 мая 2020, 13:06 — REGNUM Вспышку коронавируса зафиксировали среди пациентов Жирновского психоневрологического интерната Волгоградской области.
REGNUM 06:06
18
Общество

Nord Stream 2 обжалует решение Германии по директиве Евросоюза

Как стало известно, компания Nord Stream 2 планирует обжаловать в суде отказ властей Германии вывести газопровод из-под директивы ЕС.
Evo-rus.com 05:10
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Общество

Forbes составил список перспективных россиян до 30 лет

Коммерсантъ 03:03
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Армия и оружие

Россия создала материал для маскировки военной техники под сугробы

Российские специалисты разработали материал, позволяющий замаскировать военную технику под сугробы, сообщает РИА Новости со ссылкой на холдинг "Росэлектроника", входящий в "Ростех".
Sputnik Таджикистан 17 мая в 01:14
519
Общество

На Урале обнаружили огромную копию пирамиды Хеопса

Туристы из клуба экспедиций "Дикий Север" нашли на Приполярном Урале гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает портал "Екатеринбург онлайн".
РИА Новости 07:47
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Авто

Dyson показал конкурента электромобилей Tesla

Британский производитель бытовой техники Dyson показал свой секретный электромобиль, который мог пойти в «серию» и стать конкурентом Tesla Model X. Вложив в этот проект порядка 500 млн фунтов, глава компании Джеймс Дайсон закрыл его в силу нерентабельности и отсутствия перспектив на рынке.
Автоновости дня 17 мая в 13:44
19
Политика

Медведев заявил, что конца кризису не видно

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что конца кризису, который вызвала пандемия коронавируса, не видно.
Piter.tv 08:08
90
Политика

Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум для продолжения финансирования

Президент США Дональд Трамп проинформировал главу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса об установленном крайнем сроке для выполнения требований США, связанных с реформой организации.
Коммерсантъ вчера в 23:35
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Игры

Ремастер Mafia II оказался полным разочарованием для игроков?

REGNUM 08:15
13
Общество

Сотрудники склада сети алкомаркетов заразились коронавирусом

REGNUM 16 мая в 14:16
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Общество

Работающим российским пенсионерам продлили больничные

Работающие российские пенсионеры смогут продлить свои электронные больничные до 29 мая. Об этом сообщается на сайте правительства России.
Lenta.ru 01:01
929
Общество

Нижегородская область вышла на первый этап снятия ограничений

Нижегородская область выходит на первый этап снятия ограничений, жителям региона разрешены пробежки и прогулки на расстоянии 1 километра от дома по 2 часа в сутки, сообщил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 01:18
73
Энергетика

России и саудитам предрекли новый раунд нефтяной войны

Опрошенные изданием Handelsblatt эксперты считают, что небольшой рост нефтяных цен даст временную передышку России и Саудовскую Аравии, но затем им предстоит новым раунд нефтяного противостояния.
Рамблер 07:57
Политика

МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил

МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ 03:38
1,2K
Политика

Путин высказался о ситуации с дистанционным заказом лекарств

Президент России Владимир Путин высказался о ситуации с дистанционным заказом лекарств в стране.
RT на русском 08:05
Общество

В России летнюю оздоровительную кампанию могут начать с 1 июля

Москва, 19 мая 2020, 11:39 — REGNUM Летние смены в российских лагерях отдыха могут сократиться с 21 до 14 дней, сообщила 19 мая замдиректора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Янина Голубева.
REGNUM 04:39
20
Общество

Бурков рассказал, когда в Омской области отменят режим самоизоляции

Вторая пресс-конференция губернатора Омской области Александра Буркова в дистанционном формате началась с вопроса журналиста о том, когда же в регионе завершится режим самоизоляции.
RuNews24.ru 01:55
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Технологии

Россия развёртывает новую спутниковую систему связи

«Уже развёрнуты работы по созданию перспективной системы «Гонец» нового поколения, в которой количество спутников будет гораздо больше, и, соответственно, будет требоваться выведение всей группировки на орбиту с её последующим плановым пополнением», — приводятся его слова на сайте «Роскосмоса».
RT на русском 07:17
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Гаджеты

Камера OnePlus 8 Pro оказалась способна просвечивать пластик и одежду

Naked Science вчера в 04:57
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Как работают Яндекс.Новости?
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