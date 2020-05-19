Коронавирус
ТАССПутин раскритиковал кабмин за непрозрачные принципы выплат медикам
Президент Владимир Путин раскритиковал во вторник кабмин за недостаточно ясные принципы выплат медикам, сформулированные на первом этапе.
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Энергетика
Чубайс сравнил нефтяной рынок с дохлой лошадью
Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс, вспоминая о недавнем обвале цен на нефтяном рынке, вспомнил известную ковбойскую поговорку о дохлой лошади.
Газета.Ru 02:27
Армия и оружие
Sohu: Москва жестко ответила на заход в Баренцево море кораблей США
Недвижимость.RU 17 мая в 18:01
Общество
Путин: более 197 млрд рублей выделено на выплаты семьям с детьми
Предполагается, что выплаты будут сделаны в пользу 22 млн детей, на это выделено 197,2 млрд рублей.
REGNUM 08:21
Наука
Циркуляция океана может стать ключом к поиску жизни на экзопланетах
V-kosmose.com 02:34
Происшествия
В Кировской области вторые сутки ищут четырехлетнего ребенка
Поиски пропавшего в воскресенье четырехлетнего мальчика в Кировской области продолжались всю ночь, ребенка ищут в лесу и на многочисленных болотах, сообщили РИА Новости в региональном отделении поискового отряда "Лиза Алерт".
РИА Новости 02:33
Игры
Бесплатная раздача GTA V обрушила магазин Epic Games Store
Деловое.ТВ 16 мая в 13:20
Экономика
Сбербанк не будет производить вакцину от коронавируса, но поддержит процесс в России
15 мая Сбербанк зарегистрировал компанию ООО "Иммунотехнологии", основным видом деятельности которой заявлена оптовая торговля фармацевтической продукцией.
ТАСС 08:21
Общество
В Минобрнауки рассказали о порядке проведения экзаменов в вузах
Российские вузы в этом году сами установят порядок проведения дополнительных вступительных испытаний с учетом эпидемиологической обстановки в регионе, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф со ссылкой на Министерство образования и науки.
РИА Новости 07:11
Происшествия
Ещё два человека умерли от коронавируса в Забайкалье
Количество людей, заразившихся коронавирусом в Забайкалье на 18 мая, увеличилось на 45 и составило 595 человек.
Zabnews.ru 17 мая в 21:59
Происшествия
Под Волгоградом коронавирус выявили у пациентов психинтерната
Волгоград, 19 мая 2020, 13:06 — REGNUM Вспышку коронавируса зафиксировали среди пациентов Жирновского психоневрологического интерната Волгоградской области.
REGNUM 06:06
Общество
Nord Stream 2 обжалует решение Германии по директиве Евросоюза
Как стало известно, компания Nord Stream 2 планирует обжаловать в суде отказ властей Германии вывести газопровод из-под директивы ЕС.
Evo-rus.com 05:10
Общество
Forbes составил список перспективных россиян до 30 лет
Коммерсантъ 03:03
Армия и оружие
Россия создала материал для маскировки военной техники под сугробы
Российские специалисты разработали материал, позволяющий замаскировать военную технику под сугробы, сообщает РИА Новости со ссылкой на холдинг "Росэлектроника", входящий в "Ростех".
Sputnik Таджикистан 17 мая в 01:14
Общество
На Урале обнаружили огромную копию пирамиды Хеопса
Туристы из клуба экспедиций "Дикий Север" нашли на Приполярном Урале гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает портал "Екатеринбург онлайн".
РИА Новости 07:47
Авто
Dyson показал конкурента электромобилей Tesla
Британский производитель бытовой техники Dyson показал свой секретный электромобиль, который мог пойти в «серию» и стать конкурентом Tesla Model X. Вложив в этот проект порядка 500 млн фунтов, глава компании Джеймс Дайсон закрыл его в силу нерентабельности и отсутствия перспектив на рынке.
Автоновости дня 17 мая в 13:44
Политика
Медведев заявил, что конца кризису не видно
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что конца кризису, который вызвала пандемия коронавируса, не видно.
Piter.tv 08:08
Политика
Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум для продолжения финансирования
Президент США Дональд Трамп проинформировал главу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса об установленном крайнем сроке для выполнения требований США, связанных с реформой организации.
Коммерсантъ вчера в 23:35
Общество
Сотрудники склада сети алкомаркетов заразились коронавирусом
REGNUM 16 мая в 14:16
Общество
Работающим российским пенсионерам продлили больничные
Работающие российские пенсионеры смогут продлить свои электронные больничные до 29 мая. Об этом сообщается на сайте правительства России.
Lenta.ru 01:01
Общество
Нижегородская область вышла на первый этап снятия ограничений
Нижегородская область выходит на первый этап снятия ограничений, жителям региона разрешены пробежки и прогулки на расстоянии 1 километра от дома по 2 часа в сутки, сообщил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 01:18
Энергетика
России и саудитам предрекли новый раунд нефтяной войны
Опрошенные изданием Handelsblatt эксперты считают, что небольшой рост нефтяных цен даст временную передышку России и Саудовскую Аравии, но затем им предстоит новым раунд нефтяного противостояния.
Рамблер 07:57
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ 03:38
Политика
Путин высказался о ситуации с дистанционным заказом лекарств
Президент России Владимир Путин высказался о ситуации с дистанционным заказом лекарств в стране.
RT на русском 08:05
Общество
В России летнюю оздоровительную кампанию могут начать с 1 июля
Москва, 19 мая 2020, 11:39 — REGNUM Летние смены в российских лагерях отдыха могут сократиться с 21 до 14 дней, сообщила 19 мая замдиректора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Янина Голубева.
REGNUM 04:39
Общество
Бурков рассказал, когда в Омской области отменят режим самоизоляции
Вторая пресс-конференция губернатора Омской области Александра Буркова в дистанционном формате началась с вопроса журналиста о том, когда же в регионе завершится режим самоизоляции.
RuNews24.ru 01:55
Технологии
Россия развёртывает новую спутниковую систему связи
«Уже развёрнуты работы по созданию перспективной системы «Гонец» нового поколения, в которой количество спутников будет гораздо больше, и, соответственно, будет требоваться выведение всей группировки на орбиту с её последующим плановым пополнением», — приводятся его слова на сайте «Роскосмоса».
RT на русском 07:17
Гаджеты
Камера OnePlus 8 Pro оказалась способна просвечивать пластик и одежду
Naked Science вчера в 04:57