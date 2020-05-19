Президент Владимир Путин раскритиковал во вторник кабмин за недостаточно ясные принципы выплат медикам, сформулированные на первом этапе.

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Происшествия В Кировской области вторые сутки ищут четырехлетнего ребенка Поиски пропавшего в воскресенье четырехлетнего мальчика в Кировской области продолжались всю ночь, ребенка ищут в лесу и на многочисленных болотах, сообщили РИА Новости в региональном отделении поискового отряда "Лиза Алерт". 4

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Общество В Минобрнауки рассказали о порядке проведения экзаменов в вузах Российские вузы в этом году сами установят порядок проведения дополнительных вступительных испытаний с учетом эпидемиологической обстановки в регионе, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф со ссылкой на Министерство образования и науки.

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Общество На Урале обнаружили огромную копию пирамиды Хеопса Туристы из клуба экспедиций "Дикий Север" нашли на Приполярном Урале гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает портал "Екатеринбург онлайн". 14

Авто Dyson показал конкурента электромобилей Tesla Британский производитель бытовой техники Dyson показал свой секретный электромобиль, который мог пойти в «серию» и стать конкурентом Tesla Model X. Вложив в этот проект порядка 500 млн фунтов, глава компании Джеймс Дайсон закрыл его в силу нерентабельности и отсутствия перспектив на рынке. 19

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Энергетика России и саудитам предрекли новый раунд нефтяной войны Опрошенные изданием Handelsblatt эксперты считают, что небольшой рост нефтяных цен даст временную передышку России и Саудовскую Аравии, но затем им предстоит новым раунд нефтяного противостояния.

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