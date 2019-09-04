Политика
Газета.RuПутин назвал придурками считающих Дальний Восток балластом
Российский лидер Владимир Путин назвал придурками тех, кто утверждал, что Дальний Восток является балластом, требующем денег. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Не знаю, какие придурки так говорили. Я что-то не верю.
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Путин — о «ненужности Дальнего Востока»: Не знаю, какие придурки так говорят!
Комсомольская правда06:38
Автоматически обработаны 7204 источника, обновлено в 07:04, Вашингтон
Экономика
ПФР предложил поменять механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил пересмотреть механизм выплат накопительных пенсий, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 02 сентября в 03:22
Происшествия
Минобороны подтвердило гибель пилотов Су-25 на Ставрополье
Летчики разбившегося на Ставрополье Су-25УБ не успели катапультироваться и погибли. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
BFM.ru 06:26
Общество
В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой
Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.
REGNUM вчера в 17:43
Общество
Economist представил рейтинг лучших городов мира
Вена защитила титул лучшего города мира по уровню качества жизни и второй год подряд возглавила рейтинг аналитического подразделения британского журнала Economist Economist Intelligence Unit (EIU).
ТАСС 04:22
Происшествия
В Новой Зеландии перевернулся автобус с китайскими туристами
Автобус с 23 китайскими туристами перевернулся в Новой Зеландии. Шесть человек погибли, многие пострадали.
РЕН ТВ 00:52
Происшествия
Пьяный житель Хабаровска выстрелил в ребенка из-за шума во дворе
В Хабаровске пьяный мужчина выстрелил в ребенка из винтовки из-за шума во дворе.
Известия 03:51
Политика
Путин считает демографическую ситуацию на Дальнем Востоке тревожной
Президент России Владимир Путин считает, что прогресса в демографической ситуации на Дальнем Востоке нет, этот важнейший индикатор находится в тревожной, красной зоне.
РИА Новости 06:26
Происшествия
Прокурор попросил назначить Кириллу Жукову более 4 лет колонии
Коммерсантъ вчера в 14:44
Политика
Украинцев возмутила карта Польши с Ровно и Львовом
Украинские пользователи сети раскритиковали поезд, на котором изображена карта со Львовом, Луцком и Ровно в составе Польши.
Известия вчера в 20:35
Политика
Вышел трейлер американского фильма об «Умном голосовании» в России
Режиссер Фрэнсис-Сантьяго советует всем участникам голосования посмотреть фильм «Русская рулетка» перед участием в «Умном голосовании».
Культуромания 06:13
Общество
Аскольд Запашный перенес очередную операцию на позвоночнике
РИА Новости 04:11
Политика
Рождаемость на Украине упала на 40%
Рождаемость на Украине за последние пять лет сократилась на 40%. Об этом сообщила новый министр здравоохранения страны Зоряна Скалецкая.
Известия 05:29
Происшествия
В Екатеринбурге на «Красу Росгвардии» напал автохам
В Екатеринбурге напали на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии" Анну Храмцову.
РИА Новости вчера в 18:28
Политика
В Совфеде ответили на заявление Болгарии о роли СССР во Второй мировой
Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров расценивает сообщение МИД Болгарии о выставке к 75-летию освобождения Восточной Европы как попытку принизить роль России в истории Европы и «общую тенденцию откровенной русофобии».
РБК 06:52
Футбол
Определились соперники «Спартака», «Зенита» и ЦСКА в Кубке России
В Москве прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка России по футболу. Церемонию транслировал телеканал «Матч ТВ».
РБК 03:28
Политика
«Роснефть» посоветовала «Транснефти» извиниться перед Шрёдером
«Роснефть» назвала неприемлемым заявление советника главы «Транснефти» Игоря Демина, в котором он прокомментировал предложения председателя совета директоров компании Герхарда Шрёдера о необходимости усиления контроля качества нефти в магистральных трубопроводах, и призвала его извиниться.
РБК 02 сентября в 20:00
Происшествия
Командир севшего в поле в Подмосковье А321 вернется за штурвал
Газета.Ru вчера в 10:48
Происшествия
На шахте в Донецке прогремел взрыв
Известия 05:32
Здоровье
В Нефтеюганске тяжелобольной ребенок получит жизненно важный препарат
Четырехлетний житель Нефтеюганска Алексей К. получит жизненно важный для него препарат «Аталурен».
Аргументы и Факты - Югра 05:21
Шоу-бизнес
Отца Ольги Бузовой разыскивает налоговая
У Игоря Бузова возникли проблемы с законом. Вот уже несколько лет отец одной из самых богатых российских звезд не платит налоги.
StarHit.ru 05:30
Происшествия
СК начал проверку по факту гибели пятилетней девочки в Турции
«Организовано проведение доследственной проверки по факту гибели пятилетней девочки, которая вместе с мамой находилась на отдыхе в Турецкой Республике», — указывается в заявлении.
RT на русском 04:48
Теннис
Медведев обыграл Вавринку и вышел в полуфинал US Open
Россиянин Даниил Медведев пробился в полуфинал Открытого чемпионата США.
Газета.Ru 06:17
Политика
Джонсон пригрозил досрочными выборами из-за тупика с Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что считает проведение внеочередных выборов единственным способом разрешения ситуации вокруг Brexit в случае, если его коллеги по парламенту проголосуют за отсрочку, предложение о проведении выборов будет внесено в среду.
РИА Новости вчера в 17:34
Происшествия
В Instagram появилась страничка от лица «дятловцев»
Как сообщается на официальном сайте проекта, на перевал Дятлова - склон северо-уральской горы Холатчахль - авторы отправились вслед за сотрудниками прокуратуры, которые проводят следственные эксперименты, чтобы установить точную причину гибели туристов.
Российская газета 05:55
Армия и оружие
Болгарский журналист раскрыла каналы поставки оружия в Сирию и Йемен через американские компании
RT на русском 06:55
Политика
Глава Гонконга отозвала вызвавший протесты законопроект об экстрадиции
Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила об отзыве законопроекта об экстрадиции, который вызвал массовые беспорядки.
Известия 06:07
Кино
Путин поздравил с юбилеем Нину Ургант
Президент России Владимир Путин поздравил с 90-летним юбилеем актрису Нину Ургант.
Российская газета 04:54
Политика
Тимошенко не явилась в Верховную Раду из-за горя в семье
Газета.Ru вчера в 07:59
Общество
В Сочи мужчину, больного раком, выселили на улицу
КП - Кубань 06:53