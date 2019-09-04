Политика
Газета.RuПутин назвал придурками считающих Дальний Восток балластом
Российский лидер Владимир Путин назвал придурками тех, кто утверждал, что Дальний Восток является балластом, требующем денег. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Происшествия
СК возбудил дело после гибели пятилетней россиянки в бассейне в Турции
Российские следователи возбудили уголовное дело после гибели пятилетней девочки из России в бассейне в Турции.
RT на русском 06:51
Экономика
Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год
Украина смогла вернуть Международному валютному фонду все кредиты, которые она взяла по программе 2014 года.
REGNUM вчера в 14:26
Происшествия
На шахте в Донецке прогремел взрыв
Известия 05:32
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах выросло до семи человек
Число жертв урагана "Дориан" на Багамах возросло до семи человек, власти считают, что эта цифра не окончательная, заявил в среду премьер-министр островного государства Губерт Миннис, трансляцию его выступления вел Twitter телеканал ZNS Bahamas.
РИА Новости вчера в 20:47
Происшествия
Следствие рассматривает две версии крушения Су-25
Следствие рассматривает отказ техники и ошибку пилотирования в качестве основных причин крушения учебно-боевого самолета Су-25УБ в Ставропольском крае.
BFM.ru 07:40
Общество
Суд в Иране расторг брак 11-летней девочки и взрослого мужчины
В Иране расторгли брак между взрослым мужчиной и девочкой: суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед принял решение, что союз между 11-летним ребенком и 22-летним молодым человеком нежелателен из-за юного возраста молодой жены, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:01
Шоу-бизнес
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Культуромания вчера в 10:56
Общество
В столичном СИЗО поженились женщина и трансгендер
Трансгендер и женщина заключили брак в московском СИЗО, сообщила в социальных сетях замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.
Вести Подмосковья вчера в 12:51
Общество
The Economist назвал Вену лучшим городом для жизни
Аналитики признали Вену лучшим городом для жизни, за ней следуют Мельбурн и Сидней.
Интерфакс 06:37
Армия и оружие
В России создан бронеавтомобиль для охраны колонн с ядерным оружием
Создан новый бронеавтомобиль для охраны и сопровождения колонн 12-го Главного управления Минобороны РФ, перевозящих ядерное оружие.
Daily Storm 03:54
Происшествия
Суд приговорил Владислава Синицу к 5 годам за твит о детях силовиков
Пресненский районный суд Москвы приговорил менеджера из Подмосковья Владислава Синицу к пяти годам колонии общего режима за твит о детях силовиков, передает агентство «Москва».
Медиазона вчера в 03:43
Политика
Главу Избиркома Крыма объявили в розыск на Украине
Председателя Избирательной комиссии Республики Крым Михаила Малышева объявили в розыск на Украине.
РИА Новости Крым 06:47
Политика
В Госдуме пригрозили Deutsche Welle лишением аккредитации в России
Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела России будет настаивать на личном участии представителей Deutsche Welle в обсуждении вмешательства в дела России, издание могут лишить аккредитации в России, если его сотрудник не придет на комиссию, заявил ее председатель Василий Пискарев.
Интерфакс 06:18
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru вчера в 23:30
Шоу-бизнес
Отца Ольги Бузовой разыскивает налоговая
Считанные часы назад в Сети появилась информация, что родственник Ольги Бузовой уже 4 года не может выплатить налоговой инспекции 35 тысяч рублей.
Дни24 08:14
Политика
Путин и индийский премьер Моди прибыли на судоверфь «Звезда»
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыли на судостроительный комплекс "Звезда" в городе Большой Камень в Приморье.
РИА Новости 01:03
Происшествия
Капитан спасся со сгоревшего судна в Калифорнии
Капитан судна, которое сгорело в Калифорнии, смог спастись. Выживших членов экипажа вскоре допросят, сообщили в местной полиции.
Взгляд.ру вчера в 14:46
Происшествия
В Нижнем Новгороде катафалк с гробом воспламенился на видео
Регион online 08:17
Общество
Минприроды назвало российские города с самым грязным воздухом
Известия вчера в 21:40
Политика
Украина заявила о готовности участвовать в переговорах по газу
Украина готова принять участие в трехсторонних переговорах по газу с РФ и Еврокомиссией уже в сентябре, заявил новый глава министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель во время телефонной беседы с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем.
РИА Новости 06:50
Общество
ЦБ предупредил о новом способе хищения денег через соцсети
Заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев рассказал, что Банк России обнаружил новый способ похищения денег россиян через социальные сети.
Газета.Ru 04:03
Армия и оружие
Индия заказала у России оружия на $14,5 млрд
Общая сумма военных заказов от Индии, полученных Москвой за последний год, составила $14,5 млрд.
РБК 08:22
Политика
В Болгарии сочли безумной позицию МИД о роли СССР во Второй мировой
Ранее в МИД Болгарии призвали Россию отказаться от термина "освобождение" в контексте борьбы СССР с нацизмом в годы Второй мировой войны.
РИА Новости 08:21
Политика
Глава офиса президента Украины перекривлял Порошенко в Раде при Зеленском
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан спародировал бывшего украинского лидера, депутата Верховной Рады Петра Порошенко прямо во время его выступления в парламенте.
Lenta.ru 07:25
Политика
Джонсон намерен провести внеочередные выборы в парламент 15 октября
Премьер Британии Борис Джонсон собирается провести внеочередные выборы в Палату общин парламента 15 октября.
Газета.Ru 07:26
Экономика
ВТБ станет владельцем около 17% акций «Ростелекома»
Банк ВТБ в рамках сделки по продаже пакета акций Tele2 станет владельцем около 17% "Ростелекома".
ТАСС 05:38
Общество
Назван напиток, который легко может довести до рака здорового человека
Как передает CNN, другая работа ученых, которая охватила более ста тысяч жителей Франции, показала, что употребление только одного маленького стаканчика сладкого напитка в день (примерно трети обычной банки с газировкой) в целом увеличивает риск появления рака до 18%, и до 22% повышает риск развития рака молочной железы.
Российская газета 00:04
Происшествия
На Урале задержаны двое подростков за подготовку нападения на школу
В городе Кушве в Свердловской области правоохранительные органы задержали двух несовершеннолетних, планировавших атаку на одну из местных школ 1 сентября.
Газета.Ru 08:05