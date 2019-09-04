Политика
РБКПутин назвал придурками считающих Дальний Восток балластом
Президент Владимир Путин назвал придурками тех, кто считает, что Дальний Восток является для России балластом, который требует только льгот и бюджетных вливаний.
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 10:11, Вашингтон
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 10:11, Вашингтон
Происшествия
В Татарстане младенца нашли в пакете у магазина
РИА Новости вчера в 11:40
Политика
Правительство Украины одобрило увольнение Кличко
Правительство Украины согласовало отставку мэра Киева Виталия Кличко с поста руководителя администрации города.
Lenta.ru 08:02
Общество
Россияне проявили Honor
Китайские смартфоны показали хорошие продажи и в августе: с 12 по 18 августа общая доля Huawei и Honor на рынке составила 37% в штучных продажах, в то время как годом ранее за аналогичный период показатель составлял 29%, следует из данных ритейлеров, с которыми ознакомился "Ъ".
Коммерсантъ 03:00
Армия и оружие
Индия заказала у России оружие на $14,5 млрд
Общая сумма военных заказов от Индии, полученных Москвой за последний год, составила $14,5 млрд.
РБК 08:22
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Происшествия
Заявивший о пытках заключенный покончил с собой в Оренбурге
По данным организации, 5 августа в комитет обратился мужчина, назвавший себя Александром Белоусовым, и рассказал, что отбывает наказание в колонии №4 в Оренбургской области.
Взгляд.ру 10:00
Политика
В ЕС согласовали продление антироссийских санкций еще на полгода
Постоянные представители стран Евросоюза планово согласовали проект решения о продлении на шесть месяцев индивидуальных санкций против физических лиц и организаций РФ.
Вести.Ru 09:58
Общество
Минприроды назвало российские города с самым загрязненным воздухом
Ведомости вчера в 22:23
Политика
Украина ответила на предложение особого статуса в ЕС
Президент Словении Борут Пахор выдвинул предложение дать Украине и Турции особый статус в ЕС во время выступления на 14-м стратегическом форуме в городе Блед.
Lenta.ru 10:00
Единоборства
Отец Нурмагомедова назвал гонорар Хабиба за бой с Порье
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедова заработает более $6 млн за поединок против американца Дастина Порье.
Профиль 09:37
Космос
Астрономы оценили вероятность столкновения астероида с Землей
Rusargument вчера в 17:50
Политика
Украина заявила о готовности к переговорам по газу с Россией
Добавим, что ранее стало известно, что Еврокомиссия настаивает на заключении десятилетнего контракта между Украиной и Россией по транзиту газа.
ИА Новороссия 07:18
Здоровье
Скворцова заявила о существенном росте продолжительности жизни россиян
Продолжительность жизни в России за последние семь месяцев существенно выросла, рассказала на полях Восточного экономического форума министр здравоохранения Вероника Скворцова.
RT на русском 01:23
Происшествия
В Минобороны подтвердили гибель пилотов разбившегося Су-25
Министерство обороны России подтвердило гибель двух пилотов штурмовика Су-25УБ, который потерпел крушение в Ставропольском крае.
RT на русском 06:06
Политика
Власти Гонконга выполнили часть требований протестующих
В телевизионном обращении глава специального административного района (САР) Китая объявила о выполнении главного пункта требований протестующих — отзыва злополучного закона об экстрадиции из парламента.
Коммерсантъ 07:34
Хоккей
Метсола помог «Салавату Юлаеву» обыграть «Куньлунь»
Спорт-Экспресс 09:54
Футбол
Сборная России вылетела в Глазго на матч с Шотландией
Сборная России вылетела в Глазго, где пройдет матч отборочного чемпионата Европы 2020 года с Шотландией, информирует пресс-служба национальной команды.
Спорт-Экспресс 10:01
Общество
Полярная станция пропала с острова Ушакова
Комплексная экспедиция «Архипелаги Арктики-2019: Северная Земля» обнаружила, что с острова Ушакова пропала бывшая полярная станция.
Известия 08:11
Гаджеты
Обновленный игровой ноутбук Acer Predator Triton 500 оценен в $2800
Компания представила обновленную версию игрового ноутбука Predator Triton 500, который изначально был выпущен в начале этого года.
Megaobzor.com 09:57
Гаджеты
Apple представит бюджетный iPhone впервые с 2016 года
Apple весной 2020 г. может представить новый бюджетный смартфон, сообщает Nikkei. Название и цену устройства издание не уточняет.
Ведомости 08:31
Общество
В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой
Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.
REGNUM вчера в 17:43
Футбол
Мария Погребняк сменила имидж, а ее сравнили с Сергеем Зверевым
На критику Погребняк не отреагировала, но вскоре показала, как изменила и супруга: Павел сменил цвет волос, став платиновым блондином.
Passion.ru 08:42
Футбол
Жирков мог покинуть «Зенит» и перейти в «Тамбов» или «Балтику»
Sportbox.RU вчера в 18:24
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru вчера в 23:30
Происшествия
В Краснодаре экс-судью отправили в колонию за мошенничество на ₽6 млн
Бывшему судье предъявили обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ).
РБК Краснодар 06:18
Политика
Зарплата Зеленского в августе составила около тысячи долларов
Зарплата президента Украины Владимира Зеленского за август составила около тысячи долларов, а руководство его офиса впервые в этом месяце получило зарплату, сообщило госуправление делами в ответ на запрос агентства "Украинские новости".
РИА Новости 08:44