Политика

РБКРБКПутин назвал придурками считающих Дальний Восток балластом

Президент Владимир Путин назвал придурками тех, кто считает, что Дальний Восток является для России балластом, который требует только льгот и бюджетных вливаний.
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Путин назвал придурками людей, считавших Дальний Восток балластом

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Путин назвал придурками считающих Дальний Восток балластом

РБК07:28

Путин назвал придурками тех, кто считал Дальний Восток балластом

ТАСС06:24
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Кого Путин назвал придурками

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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 10:11, Вашингтон
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