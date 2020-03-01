Экономика

Российская газетаРоссийская газетаПутин назвал приемлемым текущий уровень цен на нефть

Уровень цен на нефть (50 долларов за баррель) для российской экономики приемлем, но нужно быть готовыми к самым разным сценариям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации на глобальных сырьевых рынках на фоне распространения коронавируса в мире.
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с чего всё началось
«Судя по всему, мы являемся свидетелями того, что происходит с этим так называемым коронавирусом именно в таком глобальном масштабе»,— сказал
 президент.
Коммерсантъ01 марта в 03:48

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Путин: для российской экономики текущий уровень цен на нефть является приемлемым

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Путин назвал цены на нефть приемлемыми для России

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Путин назвал текущие цены на нефть приемлемыми для России

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Коммерсантъ01 марта в 05:10

Путин назвал прошедшую неделю худшей для глобальных рынков

РИА Новости01 марта в 03:43
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Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 23:34, Ашберн
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Вести.Ru 13:28
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Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
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Соперниками сборной России по футболу в Лиге наций UEFA стали команды Сербии, Турции и Венгрии. Жеребьевка прошла в Амстердаме.
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Финансы

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Курсы доллара и евро в ходе торгов 3 марта упали по отношению к рублю до уровня в 66 и 73,8 рубля соответственно.
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WhatsApp для iOS получил тёмный режим

В App Store появилось обновление для мессенджера WhatsApp, но воспользоваться всем функционалом смогут только пользователи с устройствами работающих на iOS 13.
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Турция уничтожила ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб

Вооруженные силы Турции опубликовали видео удара по ЗРПК "Панцирь-С1" сирийских правительственных сил в районе н.п. Саракиб в провинции Идлиб.
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«Ъ»: Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем

Газета.Ru 23:15
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Германия передаст России данные о советских военнопленных

Германия намерена передать России данные о советских военнопленных, которые находились в немецких концлагерях.
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Армия и оружие

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара, проводя военную операцию в САР, никогда не пыталась нанести удары по военным России и Ирана.
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Bloomberg сообщил о поручении Мишустина восстановить связи с ОЭСР

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил подготовить план восстановления контактов с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
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Количество заразившихся коронавирусом вне КНР превысило десять тысяч

В опубликованном на сайте организации говорится, что общее число зараженных вне КНР достигло 10 566 человек в 72 странах мира.
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