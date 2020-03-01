Экономика
Российская газетаПутин назвал приемлемым текущий уровень цен на нефть
Уровень цен на нефть (50 долларов за баррель) для российской экономики приемлем, но нужно быть готовыми к самым разным сценариям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации на глобальных сырьевых рынках на фоне распространения коронавируса в мире.
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с чего всё началось
«Судя по всему, мы являемся свидетелями того, что происходит с этим так называемым коронавирусом именно в таком глобальном масштабе»,— сказал президент.Коммерсантъ01 марта в 03:48
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Путин: для российской экономики текущий уровень цен на нефть является приемлемым
Финмаркет01 марта в 03:14
Путин собрал глав нефтяных компаний для обсуждения влияния коронавируса на экономику
Коммерсантъ01 марта в 05:10
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке, сообщил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.
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Астероид Итокава неожиданно показал свои железные усы
Как сообщает ToDay News Ufa, астероид Итокава был обнаружен в 2005 году японским космическим зондом, которому удалось собрать материалы для исследования и спустя пять лет благополучно доставить их на землю.
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В Москве учительницу уволят из-за ожогов роговиц глаз у школьников
Учительницу школы в Москве, не выключившую в классе кварцевую лампу, из-за чего дети получили ожоги глаз, уволят.
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В Конституцию предложили внести конфискацию имущества коррупционеров
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил закрепить в Конституции конфискацию имущества в качестве меры уголовного наказания.
Политика
Икбаль Дюрре: Туристы могут смело ехать, Турция с радостью их ждёт
Приближается туристический сезон. Турция ожидает прибытия около 4 миллионов российских туристов.
Политика
CNBS: Байден побеждает на праймериз демократов в Вирджинии
Бывший вице-президент США Джо Байден побеждает на праймериз Демократической партии в штате Вирджиния согласно прогнозам телеканала CNBS.
Политика
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России под контролем
Российский лидер отметил, что ситуация с коронавирусом в стране находится под контролем.
Спорт
Подписи Родченкова под показаниями оказались поддельными
По результатам экспертизы, подписи главного свидетеля по допинговому делу, бывшего директора московской лаборатории Григория Родченкова оказались поддельными.
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Страховщики России не получали обращений от туристов из-за COVID-19
Обращений по поводу коронавируса от россиян, путешествующих по миру и застрахованных по полису выезжающего за рубеж, пока не поступали, рассказали опрошенные РИА Новости страховщики.
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После взрыва газа в жилом многоквартирном двухэтажном доме в Самаре рухнула стена.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ
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Политика
Блумберг ответил на насмешки Трампа по поводу роста
Кандидат в президенты США и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг ответил Дональду Трампу, который ранее в Twitter насмехался над его небольшим ростом, назвав «мини-Майком».
Футбол
Россия в Лиге наций сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией
Соперниками сборной России по футболу в Лиге наций UEFA стали команды Сербии, Турции и Венгрии. Жеребьевка прошла в Амстердаме.
Экономика
Счетная палата усомнилась в достижении цели по снижению бедности россиян
Из всех новых социальных инициатив президента, общая стоимость которых составит свыше 4 трлн руб. до 2024 года, реальное влияние на сокращение уровня бедности в 2020 году может оказать только программа адресных пособий на детей от трех до семи лет для семей с доходами ниже прожиточного минимума на человека, сказала РБК директор Института социальной политики ВШЭ Лилия Овчарова.
Общество
Госдума прописала возраст, дающий право на негосударственную пенсию
«Право на получение негосударственной пенсии по пенсионным договорам приобретают мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, если иной возраст и (или) иные основания, дающие право на получение негосударственной пенсии, не установлены пенсионными договорами», — говорится в документе.
Футбол
«Кальяри» уволил главного тренера Роландо Марана
Главного тренера Роландо Марана уволил футбольный клуб «Кальяри», 3 марта сообщает пресс-служба итальянской команды.
Шоу-бизнес
Джиган показал, как Самойлова выглядит дома
Многие посчитали, что женщина использовала фильтры и обработала кадры, чтобы выглядеть как можно привлекательнее.
Космос
Astra вновь не смогла совершить тестовый запуск ракеты для Пентагона
Финансы
Рубль укрепился к доллару после снижения ставки ФРС США
Курсы доллара и евро в ходе торгов 3 марта упали по отношению к рублю до уровня в 66 и 73,8 рубля соответственно.
Армия и оружие
Минобороны сообщило о слиянии постов Турции и террористов в Идлибе
Конашенков отметил, что согласно соглашениям России и Турции, достигнутым в Сочи в 2018 году, Анкара должна была отмежевать вооруженную оппозицию от террористов и вытеснить последних вместе с артиллерией от границ идлибской зоны деэскалации на 15-20 км.
Гаджеты
WhatsApp для iOS получил тёмный режим
В App Store появилось обновление для мессенджера WhatsApp, но воспользоваться всем функционалом смогут только пользователи с устройствами работающих на iOS 13.
Армия и оружие
Турция уничтожила ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб
Вооруженные силы Турции опубликовали видео удара по ЗРПК "Панцирь-С1" сирийских правительственных сил в районе н.п. Саракиб в провинции Идлиб.
Политика
Германия передаст России данные о советских военнопленных
Германия намерена передать России данные о советских военнопленных, которые находились в немецких концлагерях.
Армия и оружие
Эрдоган исключил удары по позициям России и Ирана в Сирии
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара, проводя военную операцию в САР, никогда не пыталась нанести удары по военным России и Ирана.
Происшествия
Подросток застрелил отца в Забайкалье
Политика
Bloomberg сообщил о поручении Мишустина восстановить связи с ОЭСР
Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил подготовить план восстановления контактов с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
Общество
Количество заразившихся коронавирусом вне КНР превысило десять тысяч
В опубликованном на сайте организации говорится, что общее число зараженных вне КНР достигло 10 566 человек в 72 странах мира.