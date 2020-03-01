с чего всё началось

Уровень цен на нефть (50 долларов за баррель) для российской экономики приемлем, но нужно быть готовыми к самым разным сценариям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации на глобальных сырьевых рынках на фоне распространения коронавируса в мире.

Политика Премьер Украины подал в отставку Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке, сообщил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

Космос Астероид Итокава неожиданно показал свои железные усы Как сообщает ToDay News Ufa, астероид Итокава был обнаружен в 2005 году японским космическим зондом, которому удалось собрать материалы для исследования и спустя пять лет благополучно доставить их на землю.

Общество В Конституцию предложили внести конфискацию имущества коррупционеров Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил закрепить в Конституции конфискацию имущества в качестве меры уголовного наказания.

Спорт Подписи Родченкова под показаниями оказались поддельными По результатам экспертизы, подписи главного свидетеля по допинговому делу, бывшего директора московской лаборатории Григория Родченкова оказались поддельными.

Здоровье Страховщики России не получали обращений от туристов из-за COVID-19 Обращений по поводу коронавируса от россиян, путешествующих по миру и застрахованных по полису выезжающего за рубеж, пока не поступали, рассказали опрошенные РИА Новости страховщики.

Политика Блумберг ответил на насмешки Трампа по поводу роста Кандидат в президенты США и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг ответил Дональду Трампу, который ранее в Twitter насмехался над его небольшим ростом, назвав «мини-Майком».

Экономика Счетная палата усомнилась в достижении цели по снижению бедности россиян Из всех новых социальных инициатив президента, общая стоимость которых составит свыше 4 трлн руб. до 2024 года, реальное влияние на сокращение уровня бедности в 2020 году может оказать только программа адресных пособий на детей от трех до семи лет для семей с доходами ниже прожиточного минимума на человека, сказала РБК директор Института социальной политики ВШЭ Лилия Овчарова.

Общество Госдума прописала возраст, дающий право на негосударственную пенсию «Право на получение негосударственной пенсии по пенсионным договорам приобретают мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, если иной возраст и (или) иные основания, дающие право на получение негосударственной пенсии, не установлены пенсионными договорами», — говорится в документе.

Финансы Рубль укрепился к доллару после снижения ставки ФРС США Курсы доллара и евро в ходе торгов 3 марта упали по отношению к рублю до уровня в 66 и 73,8 рубля соответственно.

Армия и оружие Минобороны сообщило о слиянии постов Турции и террористов в Идлибе Конашенков отметил, что согласно соглашениям России и Турции, достигнутым в Сочи в 2018 году, Анкара должна была отмежевать вооруженную оппозицию от террористов и вытеснить последних вместе с артиллерией от границ идлибской зоны деэскалации на 15-20 км.

Гаджеты WhatsApp для iOS получил тёмный режим В App Store появилось обновление для мессенджера WhatsApp, но воспользоваться всем функционалом смогут только пользователи с устройствами работающих на iOS 13.

Политика Bloomberg сообщил о поручении Мишустина восстановить связи с ОЭСР Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил подготовить план восстановления контактов с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.