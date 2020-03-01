Политика

Накануне.RuНакануне.RuПутин: «У России есть возможность сохранить стабильность в экономике»

Президент России Владимир Путин заявил, что у страны есть возможности сохранить стабильность в экономике, пишет РИА "Новости". Глава государства отметил, что это касается и возможностей Фонда национального благосостояния.
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Путин: РФ исполнит соцобязательства даже при ухудшении ситуации в глобальной экономике

ТАСС03:17

Путин заверил, что Россия будет исполнять соцобязательства даже при ухудшении ситуации в мире

Life.ru02:59

Власти России выполнят социальные обязательства даже при ухудшении ситуации в глобальной экономике из-за коронавируса

Эхо Москвы03:30

Путин: «У России есть возможность сохранить стабильность в экономике»

Накануне.Ru04:14

Владимир Путин провел совещание по коронавирусу

Первый канал04:04

Россия выполнит все соцобязательтсва, невзирая на ситуацию в мире — Путин

Красная весна04:06

Путин рассказал о возможностях России сохранить стабильную экономику

Профиль04:03
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Происшествия

Нападение в Анкаре: с сотрудниками Sputnik Турция потеряна связь

Как написала Симоньян в Telegram, уже девять часов руководство агентства Sputnik не может установить связь со своими сотрудниками.
Вести.Ru 03:45
Общество

В штате Вашингтон введен режим ЧП из-за коронавируса

Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли заявил, что на территории штата начинает действовать чрезвычайное положение в связи с распространением нового коронавируса и первой зафиксированной в стране смертью от него.
Газета.Ru вчера в 19:48
Общество

Путин в Псковской области почтит память погибших десантников 6-й роты

Известия вчера в 07:54
Общество

25 лет назад застрелили журналиста Влада Листьева

Один из основателей телекомпании ВИД, гендиректор ОРТ и создатель российского развлекательного вещания был убит вечером 1 марта 1995 года в подъезде собственного дома.
Газета.Ru 02:07
Политика

США и «Талибан» подписали соглашение о мире

«Принципиального соглашения» об условиях мирного договора США и «Талибан» достигли в начале сентября 2019 года.
Телеканал RTVI вчера в 08:21
Происшествия

В Приморье задержали подозреваемого в показе порно на уличном экране

В Приморском крае заключили под стражу подозреваемого в трансляции порноролика на уличном экране во время празднования Масленицы, сообщает региональное управление МВД.
РБК 04:17
Происшествия

Число погибших в бане в Москве увеличилось до трех

Число погибших на вечеринке в бане в Москве увеличилось до трех человек.
Известия вчера в 01:06
Политика

На парламентских выборах в Словакии победили центристы

Вести.Ru вчера в 23:49
Армия и оружие

Военные эксперты объяснили, как Россия защитится от ядерного удара

В конце февраля США провели военные учения, в рамках которых симулировали ядерный удар по России.
URA.Ru 02:20
Наука

Электронные сигареты изменили микрофлору рта вейперов

Электронные сигареты изменили микрофлору рта вейперов. Об этом заявили американские биологи в научном издании iScience.
Piter.tv 28 февраля в 07:24
Шоу-бизнес

Галкин показал трогательное семейное фото Пугачёвой с детьми

На снимке, опубликованном в Instagram артиста, запечатлена его 70-летняя супруга Алла Пугачёва и их дети 6-летние Гарри и Лиза На фотографии Примадонна обнимает близнецов, Гарри смотрит в телефон, а Лиза позирует отцу.
Газета Кемерова 28 февраля в 23:50
Кино

Полански получил премию «Сезар» как лучший режиссер

Режиссер Роман Полански получил французскую национальную кинопремию «Сезар» в номинации «Лучший режиссер» за фильм «Офицер и шпион» (J'accuse).
РБК 28 февраля в 20:23
Политика

В Госдуме оценили ужесточение правил выезда в Россию для украинцев

Член комитета по международным делам Государственной думы Антон Морозов прокомментировал RT заявление украинских властей о том, что граждане Украины с 1 марта смогут выезжать на российскую территорию только по заграничному паспорту.
RT на русском 01:51
Футбол

Глава бундеслиги поддержал решение игроков «Баварии» и «Хоффенхайма»

Напомним, что матч 24-го тура чемпионата Германии между командами обернулся скандалом.
Советский спорт 03:34
Общество

В России с 1 марта вступил в силу ряд законов

Федеральный закон от 27 декабря 2019 года № 475-ФЗ разрешает с 1 марта до 31 декабря 2023-го ввозить лекарства, содержащие наркотические средства или психотропные вещества.
Известия 01:21
Политика

В США рассчитали последствия ядерного удара по России

Ученые США рассчитали, что США могут запустить 100 ядерных ракет против какой-либо из стран мира, например - против России, без ущерба для себя.
Газета.Ru 03:25
Политика

Пушков прокомментировал просьбу Эрдогана не мешать Турции в Сирии

Просьбу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к президенту РФ Владимиру Путину не вмешиваться в конфликт между Анкарой и Дамаском в Идлибе прокомментировал сенатор Алексей Пушков, пишет РИА Новости.
Мой Брянск 02:44
Космос

Началось создание российской многоразовой ракеты

Решено начать работу над созданием летного демонстратора отечественной ракеты-носителя многоразового использования.
ToDay News Ufa 28 февраля в 03:33
Биатлон

IBU сделал заявление в связи с возможной отменой этапов Кубка мира

Заявление в связи с возможной отменой этапов Кубка мира в связи с коронавирусом сделал IBU, утверждает Reutеrs.
ProstoProSport 03:10
Общество

Масленичные гулянья начались в парках Липецка

Главный символ праздника в этом году - Жар-Птица - "облетит" все парки и своим пером "зажжет" чучело Масленицы.
LipetskMedia.ru 03:21
Происшествия

В Крыму пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из больницы

В Крыму объявили в розыску пациентку с подозрением на коронавирус, которая сбежала из больницы в Севастополе.
Lenta.ru 04:19
Гаджеты

Определили самый популярный смартфон в мире по итогам 2019 года

Стал известен самый популярный смартфон в мире по результатам 2019 года.
ToDay News Ufa 01:11
Кино

Ким Бодниа сыграет Весемира во втором сезоне «Ведьмака»

Cyber.sports.ru 28 февраля в 14:55
Общество

Названы регионы-лидеры по числу браков в 2019 году

Московский Комсомолец вчера в 23:34
Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru вчера в 08:34
Футбол

ФК «Ростов» не смог обыграть «Ахмат» в матче чемпионата России

«Ростов» открыл счет на 45-й минуте, автором гола стал Элдор Шомуродов. После перерыва «Ахмат» реализовал пенальти и счет сравнялся.
Rostov gazeta вчера в 21:23
Хоккей

Форвард ЦСКА Шалунов может перейти в «Чикаго»

Sports.ru 03:51
Здоровье

В Роспотребнадзоре дали советы для поддержания иммунитета

В Роспотребнадзоре дали советы для поддержания здоровья в рамках Всемирного дня иммунитета, который отмечают 1 марта.
Газета.Ru вчера в 23:11
Армия и оружие

Министр обороны ФРГ призвала ЕС и США усилить давление на РФ и Сирию

Глава правящего в Германии Христианско-демократического союза (ХДС), министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что ЕС и США должны усилить давление на президента Сирии Башара Асада и российского лидера Владимира Путина, чтобы положить конец войне в арабской республике.
РИА Новости вчера в 21:50
Экономика

Миллиардер назвал «реальную цену» ипотеки в РФ

«Реальная цена» кредита на покупку жилья в России не превышает 5% при значении официальной текущей ставки в 9%, написал в своем Telegram-канале российский миллиардер Олег Дерипаска.
REGNUM 28 февраля в 21:49
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