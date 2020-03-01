Президент России Владимир Путин заявил, что у страны есть возможности сохранить стабильность в экономике, пишет РИА "Новости". Глава государства отметил, что это касается и возможностей Фонда национального благосостояния.

Путин: «У России есть возможность сохранить стабильность в экономике»

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