Политика
Накануне.RuПутин: «У России есть возможность сохранить стабильность в экономике»
Президент России Владимир Путин заявил, что у страны есть возможности сохранить стабильность в экономике, пишет РИА "Новости". Глава государства отметил, что это касается и возможностей Фонда национального благосостояния.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 04:22, Ашберн
Происшествия
Нападение в Анкаре: с сотрудниками Sputnik Турция потеряна связь
Как написала Симоньян в Telegram, уже девять часов руководство агентства Sputnik не может установить связь со своими сотрудниками.
Общество
В штате Вашингтон введен режим ЧП из-за коронавируса
Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли заявил, что на территории штата начинает действовать чрезвычайное положение в связи с распространением нового коронавируса и первой зафиксированной в стране смертью от него.
Общество
Путин в Псковской области почтит память погибших десантников 6-й роты
Общество
25 лет назад застрелили журналиста Влада Листьева
Один из основателей телекомпании ВИД, гендиректор ОРТ и создатель российского развлекательного вещания был убит вечером 1 марта 1995 года в подъезде собственного дома.
Политика
США и «Талибан» подписали соглашение о мире
«Принципиального соглашения» об условиях мирного договора США и «Талибан» достигли в начале сентября 2019 года.
Происшествия
В Приморье задержали подозреваемого в показе порно на уличном экране
В Приморском крае заключили под стражу подозреваемого в трансляции порноролика на уличном экране во время празднования Масленицы, сообщает региональное управление МВД.
Происшествия
Число погибших в бане в Москве увеличилось до трех
Число погибших на вечеринке в бане в Москве увеличилось до трех человек.
Политика
На парламентских выборах в Словакии победили центристы
Армия и оружие
Военные эксперты объяснили, как Россия защитится от ядерного удара
В конце февраля США провели военные учения, в рамках которых симулировали ядерный удар по России.
Наука
Электронные сигареты изменили микрофлору рта вейперов
Электронные сигареты изменили микрофлору рта вейперов. Об этом заявили американские биологи в научном издании iScience.
Шоу-бизнес
Галкин показал трогательное семейное фото Пугачёвой с детьми
На снимке, опубликованном в Instagram артиста, запечатлена его 70-летняя супруга Алла Пугачёва и их дети 6-летние Гарри и Лиза На фотографии Примадонна обнимает близнецов, Гарри смотрит в телефон, а Лиза позирует отцу.
Кино
Полански получил премию «Сезар» как лучший режиссер
Режиссер Роман Полански получил французскую национальную кинопремию «Сезар» в номинации «Лучший режиссер» за фильм «Офицер и шпион» (J'accuse).
Политика
В Госдуме оценили ужесточение правил выезда в Россию для украинцев
Член комитета по международным делам Государственной думы Антон Морозов прокомментировал RT заявление украинских властей о том, что граждане Украины с 1 марта смогут выезжать на российскую территорию только по заграничному паспорту.
Футбол
Глава бундеслиги поддержал решение игроков «Баварии» и «Хоффенхайма»
Напомним, что матч 24-го тура чемпионата Германии между командами обернулся скандалом.
Общество
В России с 1 марта вступил в силу ряд законов
Федеральный закон от 27 декабря 2019 года № 475-ФЗ разрешает с 1 марта до 31 декабря 2023-го ввозить лекарства, содержащие наркотические средства или психотропные вещества.
Политика
В США рассчитали последствия ядерного удара по России
Ученые США рассчитали, что США могут запустить 100 ядерных ракет против какой-либо из стран мира, например - против России, без ущерба для себя.
Политика
Пушков прокомментировал просьбу Эрдогана не мешать Турции в Сирии
Просьбу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к президенту РФ Владимиру Путину не вмешиваться в конфликт между Анкарой и Дамаском в Идлибе прокомментировал сенатор Алексей Пушков, пишет РИА Новости.
Космос
Началось создание российской многоразовой ракеты
Решено начать работу над созданием летного демонстратора отечественной ракеты-носителя многоразового использования.
Биатлон
IBU сделал заявление в связи с возможной отменой этапов Кубка мира
Заявление в связи с возможной отменой этапов Кубка мира в связи с коронавирусом сделал IBU, утверждает Reutеrs.
Общество
Масленичные гулянья начались в парках Липецка
Главный символ праздника в этом году - Жар-Птица - "облетит" все парки и своим пером "зажжет" чучело Масленицы.
Происшествия
В Крыму пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из больницы
В Крыму объявили в розыску пациентку с подозрением на коронавирус, которая сбежала из больницы в Севастополе.
Гаджеты
Определили самый популярный смартфон в мире по итогам 2019 года
Стал известен самый популярный смартфон в мире по результатам 2019 года.
Кино
Ким Бодниа сыграет Весемира во втором сезоне «Ведьмака»
Общество
Названы регионы-лидеры по числу браков в 2019 году
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Футбол
ФК «Ростов» не смог обыграть «Ахмат» в матче чемпионата России
«Ростов» открыл счет на 45-й минуте, автором гола стал Элдор Шомуродов. После перерыва «Ахмат» реализовал пенальти и счет сравнялся.
Хоккей
Форвард ЦСКА Шалунов может перейти в «Чикаго»
Здоровье
В Роспотребнадзоре дали советы для поддержания иммунитета
В Роспотребнадзоре дали советы для поддержания здоровья в рамках Всемирного дня иммунитета, который отмечают 1 марта.
Армия и оружие
Министр обороны ФРГ призвала ЕС и США усилить давление на РФ и Сирию
Глава правящего в Германии Христианско-демократического союза (ХДС), министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что ЕС и США должны усилить давление на президента Сирии Башара Асада и российского лидера Владимира Путина, чтобы положить конец войне в арабской республике.
Экономика
Миллиардер назвал «реальную цену» ипотеки в РФ
«Реальная цена» кредита на покупку жилья в России не превышает 5% при значении официальной текущей ставки в 9%, написал в своем Telegram-канале российский миллиардер Олег Дерипаска.