Экономика
РИА НовостиПутин назвал прошедшую неделю худшей для глобальных рынков
Прошедшая неделя стала худшей для глобальных рынков, начиная с кризиса 2008 года, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Путин: для российской экономики текущий уровень цен на нефть является приемлемым
Финмаркетвчера в 03:14
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Политика
Кандидата в президенты Абхазии доставили в больницу в Сочи
Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания был доставлен в одну из сочинских больниц.
Музыка
Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big
Общество
Росфинмониторинг предупредил о новом виде телефонного мошенничества
Мошенники стали обзванивать банки и запрашивать от имени руководства подразделения центрального аппарата Росфинмониторинга или его территориального органа паспортные данные, номера банковских карт и другую конфиденциальную информацию.
Общество
В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус
В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Политика
Песков не подтвердил намерение Путина возглавить список ЕР на выборах
Каких-либо решений об участии президента РФ Владимира Путина в парламентских выборах 2021 года не принималось.
Финансы
Курс евро поднялся до 75 рублей впервые с марта 2019 года
Курс евро в ходе торгов поднялся до 75 рублей впервые с 1 марта 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Происшествия
На Кубани выявили преступное сообщество из правоохранителей
Преступное сообщество, состоящее из сотрудников правоохранительных органов, выявили на Кубани, сообщает в понедельник, 2 марта, Главное следственное управление Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Общество
TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
Общество
Погибший на банной вечеринке знал об опасности сухого льда
Продавец сухого льда предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко Валентина об опасности вещества - об этом стало известно сайту kp.ru.
Политика
В Госдуму поступили поправки Путина к Конституции
В комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступили президентские поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
Происшествия
У летевшего транзитом через Москву пассажира обнаружили коронавирус
У пассажира рейса SU204 «Аэрофлота» Иран — Пекин с пересадкой в Москве обнаружили коронавирус.
Здоровье
Счетная палата РФ: треть российских больниц не имеет водопровода и канализации
Из более 116 тысяч функционирующих медицинских учреждений РФ по состоянию на начало 2019 года в 30,5% отсутствовала водопроводная система, а в 52% не имелось горячей воды: данные приводятся в отчете Счетной палаты о состоянии сферы здравоохранения.
Хоккей
Вадим Шипачев: Мы выстояли в концовке и победили
Яшкин ехал и с шайбой, я думал, что он уедет, а Гончаров его ударил.
Шоу-бизнес
Илья Резник отказался от миллионов Леры Кудрявцевой
Автор «Вернисажа», «Делу время» и «Еще не вечер» с супругой возмущен самой ведущей этих передач Лерой Кудрявцевой.
Биатлон
Губерниев: Родченков подделал подписи в делах российских биатлонисток
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделал подписи на документах по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, заявил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.
Гаджеты
Xiaomi презентует смартфон Redmi Note 9 Pro
Официальная презентация смартфонов Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro назначена на 12 марта 2020 года.
Авто
Россияне увеличили число заказов премиального такси на 20% за год
Россияне действительно стали выбирать такси премиального сегмента - количество заказов за прошлый год увеличилось на 20%, подтвердили в Gett.
Здоровье
В Петербурге госпитализированы 26 человек с подозрением на коронавирус
В понедельник, 2 марта, стало известно, что в Петербурге госпитализированы 26 человек с подозрением на коронавирус.
Политика
Додон прокомментировал протесты в Кишиневе
Армия и оружие
Китайский эсминец атаковал лазером самолет-разведчик США
Китайский эсминец в Тихом океане направил лазер на американский самолет-разведчик P-8A Poseidon, говорится в заявлении Тихоокеанского флота ВМС США, передает телеканал «360».
Музыка
Лазарев поскандалил на музыкальном шоу после высказывания Осиашвили
Критика участницы музыкального шоу «Ну-ка, все вместе» со стороны одного из членов жюри Симона Осиашвили вывела из себя певца Сергея Лазарева.
Игры
Опубликовано 3 геймплейных ролика Half-Life: Alyx
Происшествия
Погиб бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев
Бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев погиб на 85-м году жизни.
Авто
В Европе определили лучшие автомобили 2020 года
Энергетика
Антимонопольный комитет Украины открыл дело против «Нафтогаза»
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал разбирательство против компании "Нафтогаз", так как усмотрел в ее действиях злоупотребление положением на рынке природного газа.
Здоровье
В московских школах ввели жесткие меры из-за коронавируса
Департамент образования и науки Москвы на фоне новостей о распространении коронавируса выпустил приказ о мерах профилактики гриппа и ОРВИ.
Общество
Экс-министр спорта России Колобков получил должность в «Газпром нефти»
Бывший министр спорта России Павел Колобков назначен заместителем генерального директора "Газпром нефти" по работе с федеральными органами власти.