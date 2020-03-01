Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПутин назвал прошедшую неделю худшей для глобальных рынков

Прошедшая неделя стала худшей для глобальных рынков, начиная с кризиса 2008 года, заявил президент РФ Владимир Путин.
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В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
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Каких-либо решений об участии президента РФ Владимира Путина в парламентских выборах 2021 года не принималось.
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Курс евро поднялся до 75 рублей впервые с марта 2019 года

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На Кубани выявили преступное сообщество из правоохранителей

Преступное сообщество, состоящее из сотрудников правоохранительных органов, выявили на Кубани, сообщает в понедельник, 2 марта, Главное следственное управление Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
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TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне

В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
РБК 05:05
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Погибший на банной вечеринке знал об опасности сухого льда

Продавец сухого льда предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко Валентина об опасности вещества - об этом стало известно сайту kp.ru.
Газета.Ru 11:18
Политика

В Госдуму поступили поправки Путина к Конституции

В комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступили президентские поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
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У летевшего транзитом через Москву пассажира обнаружили коронавирус

У пассажира рейса SU204 «Аэрофлота» Иран — Пекин с пересадкой в Москве обнаружили коронавирус.
РБК 03:48
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Счетная палата РФ: треть российских больниц не имеет водопровода и канализации

Из более 116 тысяч функционирующих медицинских учреждений РФ по состоянию на начало 2019 года в 30,5% отсутствовала водопроводная система, а в 52% не имелось горячей воды: данные приводятся в отчете Счетной палаты о состоянии сферы здравоохранения.
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«Динамо» обыграло «Спартак» в первом матче серии плей-офф КХЛ

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Автор «Вернисажа», «Делу время» и «Еще не вечер» с супругой возмущен самой ведущей этих передач Лерой Кудрявцевой.
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Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделал подписи на документах по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, заявил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.
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Xiaomi презентует смартфон Redmi Note 9 Pro

Официальная презентация смартфонов Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro назначена на 12 марта 2020 года.
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Россияне увеличили число заказов премиального такси на 20% за год

Россияне действительно стали выбирать такси премиального сегмента - количество заказов за прошлый год увеличилось на 20%, подтвердили в Gett.
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В Петербурге госпитализированы 26 человек с подозрением на коронавирус

В понедельник, 2 марта, стало известно, что в Петербурге госпитализированы 26 человек с подозрением на коронавирус.
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Сирийская армия опять выбила боевиков из Саракиба

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Додон прокомментировал протесты в Кишиневе

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Суд приговорил к девяти годам убийцу девушки-блогера

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Китайский эсминец атаковал лазером самолет-разведчик США

Китайский эсминец в Тихом океане направил лазер на американский самолет-разведчик P-8A Poseidon, говорится в заявлении Тихоокеанского флота ВМС США, передает телеканал «360».
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Лазарев поскандалил на музыкальном шоу после высказывания Осиашвили

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В московских школах ввели жесткие меры из-за коронавируса

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Экс-министр спорта России Колобков получил должность в «Газпром нефти»

Бывший министр спорта России Павел Колобков назначен заместителем генерального директора "Газпром нефти" по работе с федеральными органами власти.
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