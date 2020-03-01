Прошедшая неделя стала худшей для глобальных рынков, начиная с кризиса 2008 года, заявил президент РФ Владимир Путин.

Общество Росфинмониторинг предупредил о новом виде телефонного мошенничества Мошенники стали обзванивать банки и запрашивать от имени руководства подразделения центрального аппарата Росфинмониторинга или его территориального органа паспортные данные, номера банковских карт и другую конфиденциальную информацию.

Происшествия На Кубани выявили преступное сообщество из правоохранителей Преступное сообщество, состоящее из сотрудников правоохранительных органов, выявили на Кубани, сообщает в понедельник, 2 марта, Главное следственное управление Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Политика В Госдуму поступили поправки Путина к Конституции В комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступили президентские поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.

Здоровье Счетная палата РФ: треть российских больниц не имеет водопровода и канализации Из более 116 тысяч функционирующих медицинских учреждений РФ по состоянию на начало 2019 года в 30,5% отсутствовала водопроводная система, а в 52% не имелось горячей воды: данные приводятся в отчете Счетной палаты о состоянии сферы здравоохранения.

Биатлон Губерниев: Родченков подделал подписи в делах российских биатлонисток Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделал подписи на документах по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, заявил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.

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Музыка Лазарев поскандалил на музыкальном шоу после высказывания Осиашвили Критика участницы музыкального шоу «Ну-ка, все вместе» со стороны одного из членов жюри Симона Осиашвили вывела из себя певца Сергея Лазарева.

Энергетика Антимонопольный комитет Украины открыл дело против «Нафтогаза» Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал разбирательство против компании "Нафтогаз", так как усмотрел в ее действиях злоупотребление положением на рынке природного газа.