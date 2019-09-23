с чего всё началось

Путин отметил, что приоритетом в госполитике в области здравоохранения должно стать выстраивание передовой, ориентированной прежде всего на интересы пациента системы онкологической помощи, профилактики, своевременного выявления заболеваний и их эффективного лечения.

Путин назвал распространение рака вызовом для всего человечества

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