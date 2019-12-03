Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин назвал расширение НАТО потенциальной угрозой России

Приближение НАТО к российским границам представляет потенциальную угрозу безопасности страны, заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 3 декабря.
Читать в источнике
Комментировать427

Подробнее о событии

Путин назвал расширение НАТО потенциальной угрозой для России

RT на русском08:53

Путин счел стереотипы НАТО неподходящими для современного мира

РБК10:12

Путин оценил потенциальную угрозу для России со стороны НАТО

Газета.Ru11:10

Слишком много НАТО: Путин назвал расширение альянса угрозой

Известия12:10

Путин назвал расширение НАТО потенциальной угрозой

РИА Новости08:25

Путин: устаревшие стереотипы мышления НАТО не могут быть инструментом сотрудничества

ТАСС08:16

Путин: Расширение НАТО является угрозой для России

Эхо Москвы09:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 16:43, Ашберн
Транспорт

В московском метро подорожает проезд

Стоимость одной поездки в метро Москвы подорожает на два рубля с 1 февраля 2020 года.
Lenta.ru 09:21
Футбол

Стадион ЦСКА получил награду от мэра Москвы

Клуб получил награду от мэра Москвы Сергея Собянина. Официальное открытие стадиона состоялось 23 августа 2016 года.
RT на русском 11:55
Происшествия

Под завалами дома в Белгородской области нашли погибшего

Спасатели на месте завалов в жилом доме в Белгородской области, который частично обрушился после взрыва газа, нашли тело мужчины.
РБК 16:12
Музыка

Песня «Тает лед» оказалась о мире между Россией и Украиной

Один из самых популярных треков группы «Грибы» -- «Тает лед» был написан в том числе и об отношениях России и Украины, и о мире между двумя соседними странами.
Культуромания 11:35
Политика

Зеленский анонсировал госпрограмму по возвращению украинцев в страну

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске государственной программы, направленной на стимулирование возвращения в страну украинцев, которые уехали на работу за границу.
РБК 12:50
Происшествия

В Татарстане злоумышленник зарезал свою бывшую жену и двухлетнего сына

Злоумышленник в городе Менделеевске в Татарстане зарезал свою семью, среди его жертв - бывшая жена и двухлетний сын, кроме того он ранил пасынка.
ТАСС 00:28
Экономика

Греф предложил ужесточить законопроект об электронной подписи

Президент Сбербанка Герман Греф предложил зампреду правительства Максиму Акимову наложить дополнительные ограничения на организации, выдающие электронные подписи.
Ведомости 15:19
Общество

Парк «Остров мечты» в Москве планируется открыть в 2020 году

В октябре заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин сообщал, что инвестор планирует открыть парк развлечений "Остров мечты" в декабре текущего года.
ТАСС 14:01
Шоу-бизнес

Исполнилась мечта: Таисия Повалий впервые стала бабушкой

Летом этого года стало известно, что в их семье грядет пополнение. Сама Таисия не скрывала, что давно готова стать бабушкой.
Телепрограмма 10:32
Политика

Оппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией

Три фракции Верховной Рады — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — заблокировали трибуну парламента, чтобы предъявить свои требования к президенту страны Владимиру Зеленскому, касающиеся предстоящих переговоров на саммите «нормандской четверки».
Lenta.ru 11:19
Армия и оружие

ВМФ России пообещали погибель уже вблизи России

Надводные корабли и подводные лодки Военно-морского флота (ВМФ) России станут легкой добычей для противника в дальних плаваниях в Атлантический и Тихий океаны, пишет «Военно-промышленный курьер».
Lenta.ru 16:15
Наука

РФФИ получит право управлять системой подписки на научные журналы с 2020 года

В конце октября стало известно о проводимой Минобрнауки реформе системы национальной подписки на базы данных и научные журналы, необходимые ученым для работы.
ТАСС Наука 07:01
Политика

В Кремле назвали слухами данные о призыве Эрдогана атаковать Су-24

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные о том, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отдал приказ атаковать российский самолет Су-24 в 2015 году.
Газета.Ru 14:14
Гаджеты

Intel имела возможность не допустить столь успешного реванша AMD

Самое первое поколение процессоров Intel Core вышло десять лет назад.
iXBT.com 05:28
Здоровье

В Липецке ещё один доктор получил «Губернаторский миллион»

В Липецке ещё один врач получил «Губернаторский миллион».
МОЁ! Оnline Липецк 01:44
Футбол

Черчесов: был бы рад встретиться с Украиной на Евро-2020

Стоит отметить, что соперниками сборной России по группе В стали команды Бельгии, Дании и Финляндии.
Газета.Ru 15:08
Политика

Эксперты оценили возможности малых партий пройти в новую Госдуму

По итогам выборов 2016 года в Госдуму VII созыва попали представители шести партий: прошедшие по спискам "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия", а также по представителю от "Родины" и "Гражданской платформы" по одномандатным округам.
РБК 16:00
Музыка

Spotify назвал самых популярных музыкантов десятилетия

iReactor 07:36
Политика

Трамп заявил Макрону о желании поладить с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что НАТО необходимо выстраивать с Россией хорошие отношения, сообщает ТАСС.
Мой Брянск 13:34
Шоу-бизнес

13-летняя дочь Джоли и Питта официально стала Джоном

Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Брэда Питта — 13-летняя Шайло — официально стала Джоном.
Пятый канал 07:31
Музыка

Британцы выбрали самую надоедливую рождественскую песню

Телеканал 360° 15:31
Футбол

Орлов: Оздоев срубил игрока «Спартака». Это пенальти

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о судействе в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги "Зенит" — "Спартак" — 1:0.
Чемпионат 13:34
Наука

Студент разгадал загадку, которую не могли объяснить сто лет

Студент-бакалавр из Федеральной политехнической школы Лозанны Васим Дауади разгадал физическую головоломку, которую ученые не могли объяснить на протяжении ста лет.
РИА Новости 12:44
Футбол

Бельгийский форвард Каргбо стал игроком киевского «Динамо»

ФК «Динамо» (Киев) подписал контракт с 19-летним нападающим юношеской сборной Бельгии Ибрагимом Каргбо, сообщает официальный сайт клуба.
Спорт-Экспресс 09:53
Происшествия

СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца.
ТАСС 01:06
Кино

Новый концепт-арт «Мстителей: Финал» показал армию гигантских насекомых Человека-муравья в битве с Таносом

Портал Comic Book обнародовал серию концепт-артов к «Финалу», которые показывают культовую сцену битвы со злодеем Таносом.
Киноафиша России 06:44
Футбол

Кристал Пэлас — Борнмут 1:0

«Кристал Пэлас» с 21 набранным очком поднялся на пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Борнмут» с 16 очками остался 12-м.
Sport24.ru 16:24
Шоу-бизнес

Актер Певцов обвинил Познера в желании уничтожить Россию

Актер Дмитрий Певцов назвал журналиста Владимира Познера врагом России, который хочет, чтобы страна вымерла.
Lenta.ru 10:57
Автоспорт

Перес развернул Феттеля на тестах в Абу-Даби

По результатам первого дня тестов Феттель откатал 136 кругов и показал второе время, Перес стал четвертым.
Sports.ru 10:27
Фигурное катание

Самарин поделился ожиданиями от финала Гран-при

Финал Гран-при пройдёт с 5 по 8 декабря в Турине. Помимо Самарина, Россию в мужском одиночном катании представит Дмитрий Алиев.
RT на русском 16:01
Как работают Яндекс.Новости?
Вступление Украины и Грузии в НАТОБольше новостей по теме
Главное