Политика
RT на русскомПутин назвал расширение НАТО потенциальной угрозой для России
Президент России Владимир Путин на совещании по развитию ВМФ России заявил, что расширение НАТО и развитие военной инфраструктуры альянса вблизи российский границ являются потенциальной угрозой безопасности. По словам российского лидера, НАТО создавалось для противодействия СССР.
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Политика
МИД РФ опроверг сообщения о расширении «нормандского формата»
Напомним, что ранее Хейл сообщил о неких дискуссиях, которые ведутся вокруг попыток расширить "нормандский формат".
Происшествия
Названа причина взрыва в жилом доме под Белгородом
Причиной взрыва многоэтажного дома в белгородском поселке Яковлево стала утечка газа из водогрейного котла в одной из квартир, пишет ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах региона.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о первой метели в Москве
Первая метель прогнозируется в Москве в среду, 4 декабря. Об этом сообщил ТАСС и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Политика
На Украине утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса
В ходе координационного совещания в офисе президента Украины Владимира Зеленского были утверждены пять сценариев реинтеграции территорий Донбасса.
Автоспорт
Перес развернул Феттеля на тестах в Абу-Даби
По результатам первого дня тестов Феттель откатал 136 кругов и показал второе время, Перес стал четвертым.
Экономика
Пакистан вернет России $93,5 млн долга бывшего СССР
Россия и Пакистан подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств, сообщает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
Футбол
«Спартак» направил в РФС письмо о судействе в матче с «Зенитом»
Напомним, «Спартак» проиграл «Зениту» со счётом 1:0. После матча главный тренер «красно-белых» Доменико Тедеско заявил, что его подопечные должны были получить право на пробитие пенальти в середине второго тайма.
Общество
Путин продлил «заморозку» роста довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года "заморозки" ежегодного увеличения на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Политика
В «Ростехе» назвали заявление ФБР о российских приложениях вбросом
В ответ ФБР заявило, что такую угрозу создает любое приложение из России, поскольку доступ к собираемым им данным есть у местных спецслужб.
Политика
Демократы выпустили доклад по импичменту Трампа
Демократическая партия в докладе по импичменту президенту США Дональду Трампу обвинила его в запугивании свидетелей, препятствованию расследованию по импичменту, а также в подстрекании украинских властей к вмешательству в грядущие выборы в США.
Происшествия
14-летняя голая девочка выжила после падения с 14 этажа
Энергетика
Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет
Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
Политика
Зеленский представил план по возвращению уехавших за границу украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский в своём Facebook объявил о запуске государственной программы по возвращению в страну украинцев, уехавших работать за границу.
Политика
Звукоинженер поседел. Конфуз с микрофоном Путина попал на видео
Президенту России Владимиру Путину пришлось заново начинать речь по случаю десятилетия Российского международного олимпийского университета (РМОУ) из-за выключенного микрофона.
Экономика
Contact и Western Union приостановили переводы в Таджикистан
Во вторник издание РБК сообщило, что переводы в Таджикистан приостановили Western Union, Contact и "Близко", тогда как Unistream, MoneyGram и "Золотая корона" продолжают проводить операции.
Общество
Ирина Шейк сразила Лондон платьем цвета «мокрый асфальт»
33-летняя модель облачилась в облегающее платье от Burberry цвета «мокрый асфальт».
Спорт
Россияне завоевали бронзу чемпионата мира по пляжному футболу
Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Японии со счетом 5:4 в матче за третье место на чемпионате мира.
Кино
Мультфильм «Холодное сердце 2» возглавил российский прокат в выходные
Американский анимационный фильм «Холодное сердце 2» в минувшие выходные возглавил список самых популярных картин в российском прокате.
Шоу-бизнес
Глюкоза показала поклонникам фигуру в открытом купальнике
Известная российская певица Глюкоза отдыхает на Бали, откуда порадовала поклонников фотографией в открытом купальнике.
Политика
Киев намерен привлечь НАТО к урегулированию в Донбассе для руксита
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о намерении Киева привлечь НАТО к урегулированию конфликта в Донбассе.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Общество
Диетолог назвала самое вредное блюдо на новогоднем столе
Диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, какое новогоднее блюдо наиболее вредно для организма.
Транспорт
Проезд в метро Москвы подорожает
Подорожают также льготные проездные для школьников, студентов, ординаторов и аспирантов: на наземном транспорте билет на месяц будет стоить 265 рублей вместо 260, на три месяца — 795 рублей вместо 780; в метро, МЦК и МЦД билет на месяц обойдется в 405 рублей вместо 395, на три месяца — в 1215 рублей вместо 1185.
Армия и оружие
Трамп заявил, что США будут делать с нефтью в Сирии все, что захотят
После встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, которая прошла в Лондоне на кануне саммита военного блока, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты взяли под контроль месторождения сирийской нефти, с целью обеспечения победы над террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), и теперь могут делать с этой нефтью все, что захотят.
Общество
Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах
Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.
Политика
Трамп заявил Макрону о желании поладить с Россией
Американский президент Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с французским коллегой Эмманюэлем Макроном в рамках саммита НАТО заявил, что США намерены поладить с Россией, передает корреспондент РБК.
Происшествия
Фанаты «Зенита» поддержали арестованных болельщиков «Спартака»
Болельщики санкт-петербургского «Зенита» попросили представителей общественных организаций проверить условия содержания в спецприёмнике на Захарьевской улице фанатов московского «Спартака».
Общество
«Газпром» запустил газопровод «Сила Сибири» в Китай
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт поставкам российского природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».