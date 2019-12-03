Президент России Владимир Путин на совещании по развитию ВМФ России заявил, что расширение НАТО и развитие военной инфраструктуры альянса вблизи российский границ являются потенциальной угрозой безопасности. По словам российского лидера, НАТО создавалось для противодействия СССР.

Происшествия Названа причина взрыва в жилом доме под Белгородом Причиной взрыва многоэтажного дома в белгородском поселке Яковлево стала утечка газа из водогрейного котла в одной из квартир, пишет ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах региона.

Политика На Украине утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса В ходе координационного совещания в офисе президента Украины Владимира Зеленского были утверждены пять сценариев реинтеграции территорий Донбасса.

Экономика Пакистан вернет России $93,5 млн долга бывшего СССР Россия и Пакистан подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств, сообщает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.

Общество Путин продлил «заморозку» роста довольствия для расчета военных пенсий Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года "заморозки" ежегодного увеличения на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Политика В «Ростехе» назвали заявление ФБР о российских приложениях вбросом В ответ ФБР заявило, что такую угрозу создает любое приложение из России, поскольку доступ к собираемым им данным есть у местных спецслужб.

Политика Демократы выпустили доклад по импичменту Трампа Демократическая партия в докладе по импичменту президенту США Дональду Трампу обвинила его в запугивании свидетелей, препятствованию расследованию по импичменту, а также в подстрекании украинских властей к вмешательству в грядущие выборы в США.

Энергетика Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.

Политика Зеленский представил план по возвращению уехавших за границу украинцев Президент Украины Владимир Зеленский в своём Facebook объявил о запуске государственной программы по возвращению в страну украинцев, уехавших работать за границу.

Экономика Contact и Western Union приостановили переводы в Таджикистан Во вторник издание РБК сообщило, что переводы в Таджикистан приостановили Western Union, Contact и "Близко", тогда как Unistream, MoneyGram и "Золотая корона" продолжают проводить операции.

Спорт Россияне завоевали бронзу чемпионата мира по пляжному футболу Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Японии со счетом 5:4 в матче за третье место на чемпионате мира.

Транспорт Проезд в метро Москвы подорожает Подорожают также льготные проездные для школьников, студентов, ординаторов и аспирантов: на наземном транспорте билет на месяц будет стоить 265 рублей вместо 260, на три месяца — 795 рублей вместо 780; в метро, МЦК и МЦД билет на месяц обойдется в 405 рублей вместо 395, на три месяца — в 1215 рублей вместо 1185.

Армия и оружие Трамп заявил, что США будут делать с нефтью в Сирии все, что захотят После встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, которая прошла в Лондоне на кануне саммита военного блока, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты взяли под контроль месторождения сирийской нефти, с целью обеспечения победы над террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), и теперь могут делать с этой нефтью все, что захотят.

Общество Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.

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Происшествия Фанаты «Зенита» поддержали арестованных болельщиков «Спартака» Болельщики санкт-петербургского «Зенита» попросили представителей общественных организаций проверить условия содержания в спецприёмнике на Захарьевской улице фанатов московского «Спартака».