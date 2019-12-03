Политика

RT на русскомRT на русскомПутин назвал расширение НАТО потенциальной угрозой для России

Президент России Владимир Путин на совещании по развитию ВМФ России заявил, что расширение НАТО и развитие военной инфраструктуры альянса вблизи российский границ являются потенциальной угрозой безопасности. По словам российского лидера, НАТО создавалось для противодействия СССР.
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Слишком много НАТО: Путин назвал расширение альянса угрозой

Известия12:10

Путин счел стереотипы НАТО неподходящими для современного мира

РБК10:12

Путин: Расширение НАТО является угрозой для России

Эхо Москвы09:00

Путин назвал расширение НАТО потенциальной угрозой для России

RT на русском08:53

Путин назвал расширение НАТО потенциальной угрозой

РИА Новости08:25

Путин: устаревшие стереотипы мышления НАТО не могут быть инструментом сотрудничества

ТАСС08:16

Путин оценил потенциальную угрозу для России со стороны НАТО

Газета.Ru11:10
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Политика

МИД РФ опроверг сообщения о расширении «нормандского формата»

Напомним, что ранее Хейл сообщил о неких дискуссиях, которые ведутся вокруг попыток расширить "нормандский формат".
Российская газета 14:15
Происшествия

Названа причина взрыва в жилом доме под Белгородом

Причиной взрыва многоэтажного дома в белгородском поселке Яковлево стала утечка газа из водогрейного котла в одной из квартир, пишет ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах региона.
Российская газета 13:48
Общество

В Гидрометцентре предупредили о первой метели в Москве

Первая метель прогнозируется в Москве в среду, 4 декабря. Об этом сообщил ТАСС и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
RT на русском 00:10
Политика

На Украине утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса

В ходе координационного совещания в офисе президента Украины Владимира Зеленского были утверждены пять сценариев реинтеграции территорий Донбасса.
Lenta.ru 14:29
Автоспорт

Перес развернул Феттеля на тестах в Абу-Даби

По результатам первого дня тестов Феттель откатал 136 кругов и показал второе время, Перес стал четвертым.
Sports.ru 10:27
Экономика

Пакистан вернет России $93,5 млн долга бывшего СССР

Россия и Пакистан подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств, сообщает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
РИА Новости вчера в 10:48
Футбол

«Спартак» направил в РФС письмо о судействе в матче с «Зенитом»

Напомним, «Спартак» проиграл «Зениту» со счётом 1:0. После матча главный тренер «красно-белых» Доменико Тедеско заявил, что его подопечные должны были получить право на пробитие пенальти в середине второго тайма.
Свободная Пресса 10:10
Общество

Путин продлил «заморозку» роста довольствия для расчета военных пенсий

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года "заморозки" ежегодного увеличения на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 04:18
Политика

В «Ростехе» назвали заявление ФБР о российских приложениях вбросом

В ответ ФБР заявило, что такую угрозу создает любое приложение из России, поскольку доступ к собираемым им данным есть у местных спецслужб.
РИА Новости 11:32
Политика

Демократы выпустили доклад по импичменту Трампа

Демократическая партия в докладе по импичменту президенту США Дональду Трампу обвинила его в запугивании свидетелей, препятствованию расследованию по импичменту, а также в подстрекании украинских властей к вмешательству в грядущие выборы в США.
RT на русском 14:49
Происшествия

14-летняя голая девочка выжила после падения с 14 этажа

Московский Комсомолец 04:40
Энергетика

Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет

Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
Lenta.ru 08:03
Политика

Зеленский представил план по возвращению уехавших за границу украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский в своём Facebook объявил о запуске государственной программы по возвращению в страну украинцев, уехавших работать за границу.
RT на русском 15:02
Политика

Звукоинженер поседел. Конфуз с микрофоном Путина попал на видео

Президенту России Владимиру Путину пришлось заново начинать речь по случаю десятилетия Российского международного олимпийского университета (РМОУ) из-за выключенного микрофона.
РИА Новости 11:35
Экономика

Contact и Western Union приостановили переводы в Таджикистан

Во вторник издание РБК сообщило, что переводы в Таджикистан приостановили Western Union, Contact и "Близко", тогда как Unistream, MoneyGram и "Золотая корона" продолжают проводить операции.
ТАСС 01:43
Общество

Ирина Шейк сразила Лондон платьем цвета «мокрый асфальт»

33-летняя модель облачилась в облегающее платье от Burberry цвета «мокрый асфальт».
Телепрограмма 09:30
Спорт

Россияне завоевали бронзу чемпионата мира по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Японии со счетом 5:4 в матче за третье место на чемпионате мира.
ТАСС Спорт 01 декабря в 15:28
Кино

Мультфильм «Холодное сердце 2» возглавил российский прокат в выходные

Американский анимационный фильм «Холодное сердце 2» в минувшие выходные возглавил список самых популярных картин в российском прокате.
Sostav.ru 00:15
Шоу-бизнес

Глюкоза показала поклонникам фигуру в открытом купальнике

Известная российская певица Глюкоза отдыхает на Бали, откуда порадовала поклонников фотографией в открытом купальнике.
Слово и Дело вчера в 20:50
Политика

Киев намерен привлечь НАТО к урегулированию в Донбассе для руксита

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о намерении Киева привлечь НАТО к урегулированию конфликта в Донбассе.
RT на русском 07:19
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Общество

Диетолог назвала самое вредное блюдо на новогоднем столе

Диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, какое новогоднее блюдо наиболее вредно для организма.
RT на русском 14:27
Транспорт

Проезд в метро Москвы подорожает

Подорожают также льготные проездные для школьников, студентов, ординаторов и аспирантов: на наземном транспорте билет на месяц будет стоить 265 рублей вместо 260, на три месяца — 795 рублей вместо 780; в метро, МЦК и МЦД билет на месяц обойдется в 405 рублей вместо 395, на три месяца — в 1215 рублей вместо 1185.
РИА Новости 08:07
Шоу-бизнес

Лещенко простил Бузову за ошибку в его фамилии

ФАН 09:57
Политика

Венгрия попросила Россию помочь защитить нацменьшинства на Украине

ТК Звезда 08:37
Армия и оружие

Трамп заявил, что США будут делать с нефтью в Сирии все, что захотят

После встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, которая прошла в Лондоне на кануне саммита военного блока, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты взяли под контроль месторождения сирийской нефти, с целью обеспечения победы над террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), и теперь могут делать с этой нефтью все, что захотят.
Военное дело 07:05
Общество

Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах

Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.
Интерфакс 11:16
Политика

Трамп заявил Макрону о желании поладить с Россией

Американский президент Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с французским коллегой Эмманюэлем Макроном в рамках саммита НАТО заявил, что США намерены поладить с Россией, передает корреспондент РБК.
РБК 12:16
Происшествия

Фанаты «Зенита» поддержали арестованных болельщиков «Спартака»

Болельщики санкт-петербургского «Зенита» попросили представителей общественных организаций проверить условия содержания в спецприёмнике на Захарьевской улице фанатов московского «Спартака».
RT на русском 11:03
Общество

«Газпром» запустил газопровод «Сила Сибири» в Китай

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт поставкам российского природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Ведомости вчера в 04:17
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