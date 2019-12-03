Политика

RT на русскомRT на русскомПутин назвал расширение НАТО потенциальной угрозой для России

Президент России Владимир Путин на совещании по развитию ВМФ России заявил, что расширение НАТО и развитие военной инфраструктуры альянса вблизи российский границ являются потенциальной угрозой безопасности. По словам российского лидера, НАТО создавалось для противодействия СССР.
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Слишком много НАТО: Путин назвал расширение альянса угрозой

Известия12:10

Путин: Расширение НАТО является угрозой для России

Эхо Москвы09:00

Путин оценил потенциальную угрозу для России со стороны НАТО

Газета.Ru11:10

Путин назвал расширение НАТО потенциальной угрозой для России

RT на русском08:53

Путин назвал расширение НАТО потенциальной угрозой

РИА Новости08:25

Путин: устаревшие стереотипы мышления НАТО не могут быть инструментом сотрудничества

ТАСС08:16

Путин счел стереотипы НАТО неподходящими для современного мира

РБК10:12
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Спорт

ВАДА не может перепроверить пробы 145 российских спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) признало, что не может перепроверить допинг-пробы 145 из 298 российских спортсменов из-за изменения данных в Московской антидопинговой лаборатории.
Metaratings 05:33
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Надежда Грановская показала, как выглядит без макияжа

Экс-солистка «ВИА Гры» опубликовала фото, на котором запечатлена без косметики. Поклонникам понравилось, как певица выглядит без мейка.
Uznayvse.ru 05:21
Экономика

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы.
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Медведь задрал пенсионера в Иркутской области

Газета.Ru 08:12
Кино

Новый концепт-арт «Мстителей: Финал» показал армию гигантских насекомых Человека-муравья в битве с Таносом

Портал Comic Book обнародовал серию концепт-артов к «Финалу», которые показывают культовую сцену битвы со злодеем Таносом.
Киноафиша России 06:44
Происшествия

Взрыв газа в Белгородской области: под завалами найдено тело погибшего

В поселке Яковлево под Белгородом из-под обломков извлекли тело погибшего жильца.
Вести.Ru 16:33
Армия и оружие

Военные корабли РФ назвали лёгкой добычей в дальних плаваниях

News.ru 17:45
Армия и оружие

На Северном флоте авиационная база претерпела преобразования

Мурманский вестник вчера в 11:08
Происшествия

СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

ТАСС 01:06
Политика

Киев раскрыл содержание итогового документа «нормандского саммита»

Документ, который будет опубликован после встречи в «нормандском формате» с участием России, Германии, Украины и Франции, закрепит достигнутое и будет «очень осторожным», заявил глава украинского МИДа Вадим Пристайко, передает «Европейская правда».
РБК 17:00
Технологии

Amazon переносит квантовые вычисления в облако

Amazon Web Services (AWS), облачное подразделение компании Amazon, анонсировало три ключевые инициативы в рамках плана по продвижению технологий квантовых вычислений: сервис Amazon Braket, Центр квантовых вычислений AWS и программу AWS Quantum Solutions Lab.
Вести.Финанс 13:33
Шоу-бизнес

Звезду «Дома-2» Евгению Феофилактову бросил ливанский жених

Совсем недавно одна из бывших участниц "Дом-2" Евгения Феофилактова говорила о том, что у неё появился возлюбленный - бизнесмен из Ливана Маджид Гиагиа.
ИнфоСМИ 12:03
Происшествия

Петрозаводского маньяка приговорили к пожизненному лишению свободы

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Экономика

Региону выделили 793,5 млн рублей за эффективную работу губернатора

Виталий Невар / Новый Калининград Калининградская область получит грант в размере 793,5 млн рублей за эффективную деятельность высших должностных лиц в 2019 году.
Новый Калининград.Ru 07:40
Экономика

Обнародован прогноз нового повышения пенсионного возраста

СМИ дали прогноз нового срока повышения пенсионного возраста в России.
9111.ru 02:39
Происшествия

Жители юго-востока Москвы остались без света

Жители юго-восточной части Москвы остались без света.
Газета.Ru 15:44
Наука

В Японии вырастят человеческую железу в организме свиньи

Группа японских исследователей из Университета Мэйдзи подала заявку на проведение эксперимента по выращиванию человеческой поджелудочной железы в организме свиньи.
РЕН ТВ вчера в 20:08
Политика

Венгрия попросила Россию помочь в защите прав нацменьшинств на Украине

РИА Новости 06:51
Армия и оружие

Столтенберг заявил, что НАТО не считает Россию врагом

НАТО не имеет никакого списка врагов, в том числе не считает таковым Россию.
Политика Сегодня 03:41
Религия

Русская православная церковь отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

ТАСС 16:04
Армия и оружие

США выделили почти миллиард долларов на гиперзвуковую ракету

Между американской компанией Lockheed Martin и Минобороны США было подписано соглашение на разработку гиперзвуковой ракеты, получившей название «Air-Launched Rapid Response Weapon» воздушного базирования.
ГЛАС.RU 10:17
Происшествия

На Ямале девочка выпала с девятого этажа из-за кота в ранце

Российская газета 07:34
Происшествия

Спартаковского фаната задержали в Москве и увезли в Петербург

Болельщик столичного "Спартака" Валерий Бевз был задержан в Москве и доставлен в Санкт-Петербург для дачи показаний в рамках уголовного дела.
Газета.Ru 16:22
Авто

С 1 января для российских водителей вводятся новые штрафы

С 1 января 2020 года в России вводятся новые штрафы за нарушения ПДД.
Автоновости дня 03:31
Игры

Состоялся релиз Halo: Reach для ПК

В версии для ПК разработчики Halo: Reach улучшили производительность игры, добавили больше настроек графики, а также адаптировали управление для клавиатуры и мыши.
CyberSport.ru 14:06
Футбол

Орлов: Оздоев срубил игрока «Спартака». Это пенальти

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о судействе в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги "Зенит" — "Спартак" — 1:0.
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Общество

WSJ узнала о риске для отношений России и ФРГ из-за убийства в Берлине

В совместном расследовании издания The Insider, международной группы журналистов Bеllingcat и немецкого издания Der Spiegel говорится, что подозреваемый в убийстве связан с российскими спецслужбами, а его жертвой стал гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили.
РБК 17:04
Энергетика

Bloomberg: в ОПЕК говорят о конце золотого века сланцевой нефти в США

В ОПЕК считают, что золотому веку сланцевой нефти в США пришёл конец, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в организации.
RT на русском 00:30
Общество

На Сахалине из-за метели закрыты для проезда дороги

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Футбол

Друг Мамаева и Кокорина после выхода из тюрьмы назвал суд зоопарком

Бывший футболист и детский тренер Александр Протасовицкий впервые рассказал о судебном деле, по которому проходил с игроками Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
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