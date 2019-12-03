Политика
RT на русскомПутин назвал расширение НАТО потенциальной угрозой для России
Президент России Владимир Путин на совещании по развитию ВМФ России заявил, что расширение НАТО и развитие военной инфраструктуры альянса вблизи российский границ являются потенциальной угрозой безопасности. По словам российского лидера, НАТО создавалось для противодействия СССР.
Читать в источнике
Оценить167
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 18:14, Ашберн
Спорт
ВАДА не может перепроверить пробы 145 российских спортсменов
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) признало, что не может перепроверить допинг-пробы 145 из 298 российских спортсменов из-за изменения данных в Московской антидопинговой лаборатории.
Шоу-бизнес
Надежда Грановская показала, как выглядит без макияжа
Экс-солистка «ВИА Гры» опубликовала фото, на котором запечатлена без косметики. Поклонникам понравилось, как певица выглядит без мейка.
Экономика
Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы
Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы.
Происшествия
Медведь задрал пенсионера в Иркутской области
Кино
Новый концепт-арт «Мстителей: Финал» показал армию гигантских насекомых Человека-муравья в битве с Таносом
Портал Comic Book обнародовал серию концепт-артов к «Финалу», которые показывают культовую сцену битвы со злодеем Таносом.
Происшествия
Взрыв газа в Белгородской области: под завалами найдено тело погибшего
В поселке Яковлево под Белгородом из-под обломков извлекли тело погибшего жильца.
Армия и оружие
На Северном флоте авиационная база претерпела преобразования
Политика
Киев раскрыл содержание итогового документа «нормандского саммита»
Документ, который будет опубликован после встречи в «нормандском формате» с участием России, Германии, Украины и Франции, закрепит достигнутое и будет «очень осторожным», заявил глава украинского МИДа Вадим Пристайко, передает «Европейская правда».
Технологии
Amazon переносит квантовые вычисления в облако
Amazon Web Services (AWS), облачное подразделение компании Amazon, анонсировало три ключевые инициативы в рамках плана по продвижению технологий квантовых вычислений: сервис Amazon Braket, Центр квантовых вычислений AWS и программу AWS Quantum Solutions Lab.
Шоу-бизнес
Звезду «Дома-2» Евгению Феофилактову бросил ливанский жених
Совсем недавно одна из бывших участниц "Дом-2" Евгения Феофилактова говорила о том, что у неё появился возлюбленный - бизнесмен из Ливана Маджид Гиагиа.
Экономика
Региону выделили 793,5 млн рублей за эффективную работу губернатора
Виталий Невар / Новый Калининград Калининградская область получит грант в размере 793,5 млн рублей за эффективную деятельность высших должностных лиц в 2019 году.
Экономика
Обнародован прогноз нового повышения пенсионного возраста
СМИ дали прогноз нового срока повышения пенсионного возраста в России.
Происшествия
Жители юго-востока Москвы остались без света
Жители юго-восточной части Москвы остались без света.
Наука
В Японии вырастят человеческую железу в организме свиньи
Группа японских исследователей из Университета Мэйдзи подала заявку на проведение эксперимента по выращиванию человеческой поджелудочной железы в организме свиньи.
Армия и оружие
Столтенберг заявил, что НАТО не считает Россию врагом
НАТО не имеет никакого списка врагов, в том числе не считает таковым Россию.
Религия
Русская православная церковь отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы
Армия и оружие
США выделили почти миллиард долларов на гиперзвуковую ракету
Между американской компанией Lockheed Martin и Минобороны США было подписано соглашение на разработку гиперзвуковой ракеты, получившей название «Air-Launched Rapid Response Weapon» воздушного базирования.
Происшествия
На Ямале девочка выпала с девятого этажа из-за кота в ранце
Происшествия
Спартаковского фаната задержали в Москве и увезли в Петербург
Болельщик столичного "Спартака" Валерий Бевз был задержан в Москве и доставлен в Санкт-Петербург для дачи показаний в рамках уголовного дела.
Авто
С 1 января для российских водителей вводятся новые штрафы
С 1 января 2020 года в России вводятся новые штрафы за нарушения ПДД.
Игры
Состоялся релиз Halo: Reach для ПК
В версии для ПК разработчики Halo: Reach улучшили производительность игры, добавили больше настроек графики, а также адаптировали управление для клавиатуры и мыши.
Футбол
Орлов: Оздоев срубил игрока «Спартака». Это пенальти
Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о судействе в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги "Зенит" — "Спартак" — 1:0.
Общество
WSJ узнала о риске для отношений России и ФРГ из-за убийства в Берлине
В совместном расследовании издания The Insider, международной группы журналистов Bеllingcat и немецкого издания Der Spiegel говорится, что подозреваемый в убийстве связан с российскими спецслужбами, а его жертвой стал гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили.
Энергетика
Bloomberg: в ОПЕК говорят о конце золотого века сланцевой нефти в США
В ОПЕК считают, что золотому веку сланцевой нефти в США пришёл конец, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в организации.
Футбол
Друг Мамаева и Кокорина после выхода из тюрьмы назвал суд зоопарком
Бывший футболист и детский тренер Александр Протасовицкий впервые рассказал о судебном деле, по которому проходил с игроками Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.