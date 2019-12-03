Политика
RT на русскомПутин назвал расширение НАТО потенциальной угрозой для России
Президент России Владимир Путин на совещании по развитию ВМФ России заявил, что расширение НАТО и развитие военной инфраструктуры альянса вблизи российский границ являются потенциальной угрозой безопасности. По словам российского лидера, НАТО создавалось для противодействия СССР.
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Общество
Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Происшествия
Выборжец поставил в лесу столбы и стал брать деньги за переход границы
Общество
В Испании возобновили уголовное дело против фонда Месси
Судья Мария Тардон возобновила уголовное дело против благотворительного фонда нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, сообщает Abc.
Общество
Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах
Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.
Армия и оружие
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В Сети повелось видео, на котором советский зенитный комплекс «Оса» уничтожает американский вертолет AH-64 Apache.
Происшествия
Угрозы взрывов судов Москвы поступают из-за рубежа
Отмечается, что источник звонков поступает из-за границы. По данным СМИ, предположительно сообщения поступают с территории Украины.
Автоспорт
Квят стал третьим в первый день тестов в Абу-Даби
Финский пилот «Мерседеса» Вальттери Боттас показал лучшее время в первый день шинных тестов в Абу-Даби.
Шоу-бизнес
Дочь Началовой впервые отпраздновала день рождения без мамы
Юлия Началова скоропостижно скончалась в марте этого года на 39-м году жизни.
Политика
Американский ведущий оценил уровень влияния Путина на США
Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон (Tucker Carlson) заявил, что президент России Владимир Путин ненавидит США меньше, чем некоторые американские журналисты либерального толка.
Общество
США арестовали россиянина за попытку обойти санкции
Сотрудник российской компании KS Engineering Олег Никитин был арестован в США по обвинению в попытке обойти санкции на поставку энергооборудования.
Энергетика
Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет
Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
Общество
Теперь и в убийстве грузина Хангошвили в Берлине обвиняют Москву
К убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине 23 августа 2019 г. причастны российские спецслужбы, поэтому расследование переходит в ведение Генпрокуратуры Германии, пишет 3 декабря Sueddeutsche Zeitung.
Политика
Трамп и Макрон признали необходимость наладить диалог с Россией
Макрон, в свою очередь, отметил, что необходимо налаживать стратегический диалог с Россией, передает ТАСС.
Происшествия
СК выясняет обстоятельства нападения на полицейского в Мытищах
Следователи выясняют обстоятельства нападения 26-летнего жителя подмосковных Мытищ на полицейского, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Подмосковью Ольга Врадий.
Шоу-бизнес
Мать Ксении Собчак рассказала, почему дочь живет с мужем раздельно
Как говорит Людмила Нарусова, ее зятю попросту не хватило места в таунхаусе, который Ксения Собчак купила незадолго до рождения своего сына Платона, - сообщает "Пятый канал".
Экономика
Saxo Bank представил прогноз на 2020 год
Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Авто
Datsun не собирается покидать рынок России
Политика
Госдеп США заявил о дискуссиях по расширению «нормандского формата»
Возможность расширения «нормандского формата» является темой идущих сейчас дискуссий, заявил 3 декабря заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл на слушаниях в комитете сената по международным делам.
Политика
В Госдепе заявили, что США не считают Россию спонсором терроризма
Госдепартамент США не считает, что Россия является государством-спонсором терроризма и должна быть включена в соответствующий список, заявил заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл.
Транспорт
Проезд в московском общественном транспорте подорожает с 1 февраля
Стоимость проезда в общественном транспорте Москвы увеличится с 1 февраля 2020 года в среднем на 3%. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщили в пресс-службе мэра Москвы.
Единоборства
Олимпийский чемпион Чахкиев подтвердил вызов Емельяненко на бой
Олимпийский чемпион 2008 года в весовой категории до 91 кг и член Совета чемпионов Федерации бокса России Рахим Чахкиев подтвердил вызов на бой российского бойца ММА Александра Емельяненко.
Политика
СБ Украины объявила Цемаха в розыск
Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего командира одного из подразделений "противовоздушной обороны" самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, сообщает РИА "Новости".
Происшествия
На Урале отец обвиняемого в массовом ДТП подменил его анализы своими
В помещении находился отец молодого человека, но воспользовался ситуацией и сдал анализ за своего сына, устроившегося аварию.
Политика
Украина хотела бы привлечь НАТО к урегулированию в Донбассе
Пристайко подтвердил, что Украина стремится стать частью альянса и сохраняет этот курс, несмотря на военные действия на своей территории.
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Джоли и Питта официально стала Джоном
Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Брэда Питта — 13-летняя Шайло — официально стала Джоном.
Общество
ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права
ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
Энергетика
В ОПЕК говорят о конце «золотого века» сланцевой нефти
Агентств Bloomberg опубликовало мнение некоторых министров стран-членов ОПЕК+ относительно добычи сланцевой нефти в США.
Футбол
Головин — в заявке «Монако» на матч Лиги 1 с «Тулузой»
«Монако» опубликовал заявку на матч 16-го тура французской Лиги 1 с «Тулузой».
Технологии