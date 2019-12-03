Политика

RT на русскомRT на русскомПутин назвал расширение НАТО потенциальной угрозой для России

Президент России Владимир Путин на совещании по развитию ВМФ России заявил, что расширение НАТО и развитие военной инфраструктуры альянса вблизи российский границ являются потенциальной угрозой безопасности. По словам российского лидера, НАТО создавалось для противодействия СССР.
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Путин назвал расширение НАТО потенциальной угрозой

РИА Новости08:25

Путин счел стереотипы НАТО неподходящими для современного мира

РБК10:12

Путин оценил потенциальную угрозу для России со стороны НАТО

Газета.Ru11:10

Путин назвал расширение НАТО потенциальной угрозой для России

RT на русском08:53

Слишком много НАТО: Путин назвал расширение альянса угрозой

Известия12:10

Путин: устаревшие стереотипы мышления НАТО не могут быть инструментом сотрудничества

ТАСС08:16

Путин: Расширение НАТО является угрозой для России

Эхо Москвы09:00
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Религия

Русская православная церковь отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

ТАСС 16:04
Политика

Оппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией

Три фракции Верховной Рады — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — заблокировали трибуну парламента, чтобы предъявить свои требования к президенту страны Владимиру Зеленскому, касающиеся предстоящих переговоров на саммите «нормандской четверки».
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На этапе Кубка мира в Эстерсунде мужчины пробегут индивидуальную гонку

На этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде сегодня, 4 декабря, состоится мужская индивидуальная гонка.
Нева Спорт 18:03
Происшествия

У побережья Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 5,6

Как ранее сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Казахстане, в 303 километрах от Алма-Аты.
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Военные корабли РФ назвали лёгкой добычей в дальних плаваниях

News.ru 17:45
Политика

В Киеве утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса

В офисе украинского президента Владимира Зеленского утвердили сразу пять планов по реинтеграции самопровозглашенных ДНР и ЛНР, рассказали в пресс-службе офиса.
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Происшествия

На Ямале девочка выпала с девятого этажа из-за кота в ранце

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Происшествия

Под завалами дома в Белгородской области найден погибший

Под завалами дома в поселке Яковлево Белгородской области, где произошел взрыв газа, найден погибший мужчина, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МЧС по региону Наталью Гончаренко.
Коммерсантъ 16:12
Политика

Венгрия просит Россию помочь защитить на Украине право на родной язык

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил об обращении Венгрии за помощью в защите прав проживающих на территории Украины венгров, передает корреспондент ИА REGNUM 3 декабря.
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Происшествия

Российский солдат умер на второй день службы после отказа мыть туалеты

Lenta.ru 07:22
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Мать девочки из США с «маской Бэтмена» рассказала о лечении в РФ

RuNews24.ru 01 декабря в 07:28
Футбол

Черчесов: был бы рад встретиться со сборной Украины на Евро-2020

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Анастасия Решетова прокомментировала слухи об изменах Тимати

В 2015-м стало известно о романе Тимати с другой моделью — Анастасией Решетовой.
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Политика

Демократы выпустили доклад по импичменту Трампа

Демократы обнародовали в конгрессе итоговый доклад расследования дела об импичменте президенту Дональду Трампу, в котором обвинили главу государства в подстрекании властей Украины к вмешательству в будущие выборы в США.
РИА Новости 14:42
Космос

Японский зонд «Хаябуса-2» начал основной этап возвращения к Земле

Японский исследовательский зонд "Хаябуса-2" включил во вторник ионный двигатель и начал основной этап возвращения к Земле после завершения миссии у астероида Рюгу.
ТАСС вчера в 23:04
Космос

«Вояджер-2» прислал на Землю данные из межзвездного пространства

5 ноября 2018 года «Вояджер-2» вышел в межзвездное пространство. Он стал вторым аппаратом в истории, который вышел за пределы гелиосферы.
РБК 29 ноября в 19:01
Энергетика

Россия и Украина договорились о транзите нефти на 10 лет

Компании "Укртранснафта" и "Транснефть" продлили на десять лет соглашение о транзите нефти по территории Украины.
РИА Новости 08:00
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Житель иркутского поселка погиб в результате нападения медведя

Житель поселка Витимский в Иркутской области погиб в результате нападения медведя-шатуна, который пробрался к нему в дом.
ТАСС 06:42
Общество

В ДВФУ объяснили, за что уволили главу медцентра

Ранее в ДВФУ сообщили, что трудовой договор с главврачом был прекращен 29 ноября "в связи с выявленными ограничениями на занятие трудовой деятельностью, установленными Трудовым кодексом".
РИА Новости 19:42
Армия и оружие

Гражданская война в Ливии может закончиться победой Хафтара

Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара получает шанс выиграть гражданскую войну в своей стране.
Независимая газета 12:14
Политика

Палата представителей США приняла резолюцию против участия России в G7

Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, в которой выступила против участия России в "большой семерке", свидетельствуют результаты голосования.
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Певцов назвал Познера врагом России за поддержку абортов

Актер Дмитрий Певцов в беседе с порталом "Царьград" назвал телеведущего Владимира Познера "врагом России".
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Финансы

Официальный курс евро на среду вырос до 71,06 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 8,78 копейки - до 71,0608 рубля, курс доллара уменьшился на 26,96 копейки - до 64,1401 рубля, следует из данных Банка России.
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Общество

WSJ узнала о риске для отношений России и ФРГ из-за убийства в Берлине

В совместном расследовании издания The Insider, международной группы журналистов Bеllingcat и немецкого издания Der Spiegel говорится, что подозреваемый в убийстве связан с российскими спецслужбами, а его жертвой стал гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили.
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Болельщик столичного "Спартака" Валерий Бевз был задержан в Москве и доставлен в Санкт-Петербург для дачи показаний в рамках уголовного дела.
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Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.
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Снайперская винтовка Чукавина. СВД выходит на пенсию

Еженедельник Звезда 05:00
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США потратят миллиард долларов на разработку гиперзвуковой ракеты

Как сообщает пресс-служба Пентагона, Lockheed Martin получит 989 миллионов долларов на разработку гиперзвукового комплекса под названием «Оружие быстрого реагирования воздушного базирования» (Air Launched Rapid Response Weapon — ARRW, ракета AGM-183A).
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