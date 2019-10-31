Политика
РБКПутин назвал разрыв муниципалитетов с госвластью причиной ряда проблем
Президент России Владимир Путин назвал разрыв между муниципальным и государственным уровнями власти причиной некоторых системных проблем, в том числе в сфере здравоохранения. Об этом он заявил на встрече с представителями общественности Калининградской области, передает «РИА Новости».
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Он исходит из того, что власти - в широком смысле этого слова - должны обеспечить качество медицинского обслуживания, в данном случае, медицинского. Кстати говоря, в образовании почти то же самое.
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Политика
В Госдуме ответили на призыв НАТО вернуть контроль над Крымом Украине
В Госдуме прокомментировали заявление НАТО с призывом вернуть контроль над Крымом Украине и допустить присутствие международных организаций на территории полуострова.
Известия 11:09
Кино
Netflix опубликовал трейлер сериала «Ведьмак»
Netflix опубликовал на YouTube трейлер сериала "Ведьмак" (The Witcher), снятого по мотивам произведений Анджея Сапковского.
ТАСС 12:27
Единоборства
Отец Нурмагомедова назвал сроки завершения карьеры Хабиба
Отец действующего чемпиона Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап поведал, когда его сын завершит спортивную карьеру.
Вестник Кавказа 10:10
Общество
Ректор ВШЭ отметил спад интереса абитуриентов к платному образованию
Высшее образование в России стало доступнее по сравнению с прошлым годом, интерес абитуриентов к платным программам снизился.
ТАСС вчера в 08:38
Происшествия
В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду
Во время тихого часа мужчина нанес ребенку смертельное ранение и тот скончался на месте, сообщает СК. Подозреваемого сразу же задержали.
РИА Новости 08:57
Общество
Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября
В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.
RT на русском 03:26
Транспорт
Опубликовано расписание поездов через Крымский мост
Российская газета 04:24
Политика
Палата представителей поддержала процедуру импичмента Трампа
Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, продвигающую процедуру импичмента президента США Дональда Трампа.
Коммерсантъ 12:27
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Телеканал 360° вчера в 06:20
Наука
Назвали тревожный признак скорой смерти
Тревожным признаком скорой смерти являются изменения в двигательной активности пожилых людей.
ToDay News Ufa 11:54
Здоровье
Минздрав выявил сокращение числа врачей в 54 регионах
В 54 российских регионах в этом году сократилось число врачей.
Lenta.ru 02:43
Наука
Учёные из Дубны отметят Всемирный День тёмной материи
В Объединённом институте ядерных исследований (ОИЯИ, Дубна) объявили о проведении Всемирного Дня тёмной материи — научного Хэллоуина.
REGNUM вчера в 08:56
Политика
Путин рассказал анекдот про бабушку
Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.
Газета.Ru 07:25
Общество
В Госдуме задумались о семикратном повышении штрафа за езду без ОСАГО
Автолюбителей, которые ездят без полиса ОСАГО, может ожидать повышение штрафа в семь раз.
Известия вчера в 16:00
Экономика
Россия достроит начатый СССР в 1979 году сталелитейный завод в Нигерии
На строительство завода мощностью 3 млн т в год, начатое еще в 1979 году при содействии Советского Союза, было направлено $8 млрд.
РБК 12:20
Наука
Необработанное красное мясо является наиболее вредным продуктом
Специалисты провели исследование и выяснили, что самым вредным продуктом является мясо.
Газета DAILY 29 октября в 10:24
Авто
Кабриолет Aurus допустили на дороги общего пользования
Интересно, что свидетельство о безопасности транспортного средства парадному кабриолету под заводским индексом ЕМП-412314 выдал сам разработчик и производитель автомобилей Aurus – ФГУП «Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт» (НАМИ).
110km.ru 11:05
Общество
Симоньян возмутилась из-за вопросов Собчак и ушла с интервью
Gazeta.SPb вчера в 17:46
Происшествия
В Петербурге прошла панихида по жертвам крушения А321 над Синаем
В Санкт-Петербурге в Троице-Измайловском соборе прошла панихида по жертвам крушения самолёта Airbus A321 над Синайским полуостровом в 2015 году.
RT на русском 03:41
Политика
Озвучены итоги заседания Госсовета по здравоохранению
Губернатор Ивановской области и руководитель рабочей группы Госсовета по направлению здравоохранения Станислав Воскресенский рассказал об итогах заседания, на котором он был основным докладчиком.
Взгляд.ру 13:06
Единоборства
Владимир Кличко может вернуться на ринг ради рекорда
Коммерсантъ 05:20
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
Президент России Владимир Путин подтвердил, что корвет проекта 20385 «Гремящий» будет оснащен новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон».
Известия 12:40
Армия и оружие
Российские подлодки могут стрелять только с запада на восток
Российские подлодки в Архангельской области могут стрелять только с запада на восток.
URA.Ru вчера в 21:57
Общество
Решение о переходе на кассетные подшипники отменят в суточный срок
По итогам совещания, сообщил представитель господина Козака Илья Джус, «принято принципиальное решение Минтрансу в суточный срок признать утратившим силу приказ Минтранса от 25 октября 2019 года в части обязательного перехода на подшипники кассетного типа с 1 января 2021 года».
Коммерсантъ 10:58