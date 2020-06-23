Президент России Владимир Путин назвал регионы, в которых ситуация с коронавирусом остается сложной. "Обстановка в Туве, Карачаево-Черкесии, ХМАО и на Ямале остается сложной, но никого не оставим в беде", - сказал Путин.

Путин назвал регионы, где ситуация с коронавирусом остается сложной

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