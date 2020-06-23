Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПутин назвал регионы, где ситуация с коронавирусом остается сложной

Президент России Владимир Путин назвал регионы, в которых ситуация с коронавирусом остается сложной. "Обстановка в Туве, Карачаево-Черкесии, ХМАО и на Ямале остается сложной, но никого не оставим в беде", - сказал Путин.
Читать в источнике
Комментировать16

Подробнее о событии

Путин: никогда и никто не будет оставлен в беде, вся Россия придёт на помощь

Комсомольская правда13:49

Путин: в случае ухудшения обстановки в регионах вся Россия придет на помощь

ТК Звезда12:22

Путин: вся Россия придет на помощь регионам с непростой ситуацией с COVID

РИА Новости10:09

Путин назвал регионы, где сейчас сложная ситуация с коронавирусом

Московский Комсомолец10:11

Путин назвал регионы с непростой обстановкой по коронавирусу

Известия10:10

Путин назвал регионы, где ситуация с коронавирусом остается сложной

Газета.Ru10:09

Путин назвал регионы со сложной обстановкой из-за коронавируса

Lenta.ru10:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 15:39, Ашберн
Авто

«Автокод» назвал 6 самых беспроблемных авто на вторичном рынке РФ

Тарантас Ньюс вчера в 03:05
57
Общество

Путин: семьям с детьми до 16 лет выплатят еще по 10 тысяч рублей

Президент Владимир Путин объявил, что семьям с детьми в июле выплатят еще по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Дождь 10:31
4,6K
Экономика

Путин предложил значительно снизить налоги в IT-отрасли

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения к россиянам предложил провести налоговый маневр в IT-отрасли.
Газета.Ru 14:13
393
Шоу-бизнес

Гарик Харламов разводится с Кристиной Асмус

Харламов попросил прессу в этот «непростой период для всех» не беспокоить его, Кристину и всех близких супругов.
Kazanfirst.ru вчера в 12:49
940
Происшествия

Прокуратура проверит сообщения о травмах собак на рейсах «Аэрофлота»

РИА Новости 12:33
11
Общество

В Москве начинается новый этап снятия ограничений

В Москве 23 июня начнется новый этап выхода из ограничений по коронавирусу, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:04
1,1K
Происшествия

Адвокат сообщил о намерении Ефремова больше не пить

РБК 15:35
17
Игры

В сети появились фотографии с закрытой презентации Cyberpunk 2077

CyberSport.ru вчера в 12:59
2
Общество

Ростуризм рассчитывает на отмену справок на коронавирус в санаториях

Ростуризм обсуждает с Роспотребнадзором возможность отмены требования справок об отсутствии коронавирусной инфекции при заезде в санатории, сообщила в эфире программы «Док-ток» на Первом канале глава ведомства Зарина Догузова.
RT на русском 12:59
2
Происшествия

В Мексике произошло землетрясение, объявлена угроза цунами

В Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,5. Объявлена угроза цунами до 3 м. Один человек погиб, один пострадал, сообщил губернатор штата Оахако Алехандро Мурат.
Коммерсантъ 13:02
9
Экономика

В России планируют увеличить размер пенсии по старости

ГТРК Вятка 04:59
4,1K
Общество

Путин предложил выплатить по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в июле

Президент России Владимир Путин во время своего обращения к россиянам 23 июня предложил вновь выплатить по 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет.
Петербургский дневник 10:34
Политика

США внесли в СБ ООН проект резолюции об оружейном эмбарго против Ирана

США внесли в СБ ООН проект резолюции о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана, срок действия которого истекает этой осенью, сообщил РИА Новости источник в Совбезе.
РИА Новости 03:59
Общество

Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде

Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
Известия 10:05
523
Общество

ВЦИОМ назвал долю готовых поддержать поправки в Конституцию россиян

Эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) прогнозируют, что поправки в Основной закон России поддержат от 67 до 71% россиян.
Известия 08:41
695
Политика

Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
1,6K
Политика

Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы

Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:39
1,7K
Общество

Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

Коммерсантъ вчера в 05:38
912
Политика

Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily вчера в 08:38
157
Армия и оружие

Российские средства ПВО сбили беспилотники террористов возле Хмеймима

Вести.Ru 15:17
1
Политика

Индия решила надавить на Россию ради C-400

Lenta.ru 09:16
275
Технологии

Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer

Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ вчера в 15:18
32
Происшествия

Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Lenta.ru 05:38
546
Политика

Владимир Путин обратился к россиянам

Миру в последнее время пришлось непросто, но в обществе не было растерянности, заявил Владимир Путин во время своего телеобращения к россиянам.
РИА Новости 10:51
168
Общество

В Германии ввели локальный карантин из-за вспышки на мясокомбинате

Власти немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия ввели локальный карантин в округе Гютерсло из-за вспышки COVID-19 на мясокомбинате, премьер-министр федеральной земли Армин Лашет объявил во вторник.
Вестник Кавказа 06:53
7
Происшествия

Актеру Михаилу Ефремову диагностировали «хронический алкоголизм»

Обследование подтвердило ранее поставленный диагноз актеру Михаилу Ефремову – «хронический алкоголизм», теперь его могут пожизненно лишить водительских прав, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО 04:54
544
Политика

Совфед начнет работу над законодательной поддержкой предложений Путина

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью журналистам назвала «точечными и адресными» предложения президента Владимира Путина, которые он озвучил в телевизионном обращении к гражданам.
РБК 15:23
Происшествия

В Екатеринбурге обстреляли трамвай

Неизвестные в Екатеринбурге обстреляли трамвай, пострадала пассажирка, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе городского УМВД.
РИА Новости 13:19
1
Культура

В Волгограде концерт ко Дню Победы на Мамаевом кургане пройдет онлайн

В концерте, посвященном Дню Победы, выступит юношеский симфонический оркестр под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета.
ИА Красная Весна 21 июня в 06:03
20
Происшествия

Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда

Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов.
Газета.Ru 06:32
29
Как работают Яндекс.Новости?
Главное