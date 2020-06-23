В ряде субъектов федерации, в том числе Туве, Карачаево-Черкесии, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, обстановка остается сложной. Но хочу подчеркнуть: у нас уже отработан механизм оперативного реагирования. Никогда и никто не будет оставлен в беде, вся Россия обязательно придет на помощь.

Президент России Владимир Путин назвал регионы, в которых наблюдается сложная обстановкой из-за коронавируса. Трансляцию обращения главы государства ведет «Лента.ру» в своей группе во «ВКонтакте». По словам российского лидера, это Республика Тыва и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Общество Путин заявил о продлении до конца лета повышенных выплат безработным Президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам заявил, что повышенные выплаты безработным гражданам продлят до конца лета.

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Происшествия Верховный суд снизил срок главе «банды Трунова» на полгода Ранее Новосибирский областной суд приговорил Анатолия Радченко к 24 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также штрафу в 1 миллион рублей.

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Политика Путин назвал основное условие вступления в силу поправок к Конституции В ходе обращения к россиянам глава РФ Владимир Путин подчеркнул, что поправки в Конституцию России приобретут силу лишь в том случае, если граждане страны их поддержат. 12

Общество Детские лагеря в Ленобласти заработают со 2 июля Как стало известно 23 июня, всеобщая летняя оздоровительная кампания в Ленобласти стартует 2 июля.

Происшествия Секретарша обвинила директора Театра Виктюка в изнасиловании Источник в правоохранительных органах сообщил о поступлении в полицию заявления от секретарши Театра Романа Виктюка, в котором она обвинила директора заведения Валерия Райкова в изнасиловании. 33

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