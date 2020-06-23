Коронавирус
Lenta.ruПутин назвал регионы со сложной обстановкой из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин назвал регионы, в которых наблюдается сложная обстановкой из-за коронавируса. Трансляцию обращения главы государства ведет «Лента.ру» в своей группе во «ВКонтакте». По словам российского лидера, это Республика Тыва и Ямало-Ненецкий автономный округ.
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В ряде субъектов федерации, в том числе Туве, Карачаево-Черкесии, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, обстановка остается сложной. Но хочу подчеркнуть: у нас уже отработан механизм оперативного реагирования. Никогда и никто не будет оставлен в беде, вся Россия обязательно придет на помощь.
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 11:07, Ашберн
Общество
Путин заявил о продлении до конца лета повышенных выплат безработным
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам заявил, что повышенные выплаты безработным гражданам продлят до конца лета.
РБК 10:42
Политика
Путин рассказал о беспрецедентном шаге властей из-за коронавируса
Из-за распространения коронавируса власти России пошли на беспрецедентный шаг, который рекомендовали специалисты: ввели нерабочие дни.
Lenta.ru 10:09
Политика
Экс-министр Украины оценил шансы победить Россию
Бывший украинский министр транспорта и инфраструктуры Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев никогда не сможет победить Москву в случае войны.
RT на русском вчера в 21:15
Общество
Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде
Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
Известия 10:05
Общество
Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде
Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
Известия 10:05
Происшествия
Верховный суд снизил срок главе «банды Трунова» на полгода
Ранее Новосибирский областной суд приговорил Анатолия Радченко к 24 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также штрафу в 1 миллион рублей.
НГС 10:35
Политика
Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily вчера в 08:38
Политика
Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
Политика
Путин назвал основное условие вступления в силу поправок к Конституции
В ходе обращения к россиянам глава РФ Владимир Путин подчеркнул, что поправки в Конституцию России приобретут силу лишь в том случае, если граждане страны их поддержат.
Журналистская правда 11:01
Общество
В Ялте приняли присягу дворники
Крымская газета 05:57
Футбол
Во Франции утвердили сохранение формата французской Лиги 1
Во Франции утвердили сохранение формата французской Лиги 1.
Евро-футбол.ру 08:12
Политика
Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы
Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:39
Футбол
Гончаренко больше не тренирует ЦСКА
ИА DixiNews // Новости Москвы 01:18
Общество
Детские лагеря в Ленобласти заработают со 2 июля
Как стало известно 23 июня, всеобщая летняя оздоровительная кампания в Ленобласти стартует 2 июля.
Форпост Северо-Запад 09:57
Происшествия
Секретарша обвинила директора Театра Виктюка в изнасиловании
Источник в правоохранительных органах сообщил о поступлении в полицию заявления от секретарши Театра Романа Виктюка, в котором она обвинила директора заведения Валерия Райкова в изнасиловании.
Газета.Ru 06:13
Политика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о воспитании в школе
Законопроект о включении духовных и моральных качеств личности в образовательный процесс приняли в первом чтении депутаты Государственной думы РФ, сообщила 23 июня пресс-служба нижней палаты Парламента России.
ИА Красная Весна 10:30
Футбол
Руководство «Спартака» обеспокоилось задержаниями фанатов
Москва, 23 июня 2020, 15:56 — REGNUM Совет директоров футбольного клуба «Спартак» выразил беспокойство в связи с задержаниями болельщиков команды, которые ранее были задержаны сотрудниками МВД РФ в связи с перфомансом перед стадионом «Открытие Арена».
REGNUM 08:56
Футбол
Клопп: «Смотрел игру «Манчестер Сити» прошлой ночью и думал: «Как кто-то может опережать их на 20 очков?»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп говоря о победе «Манчестер Сити» над «Бернли» (5:0), отметил качество игры «горожан» и выразил удивление, что команда отстает от его клуба на 20 очков.
Sport24.ru 09:19
Общество
Россияне смогут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей
Предложение о новой единовременной выплате направили в правительство представители Совета Федерации.
Live24 09:08
Наука
Извержение вулкана на Аляске связали с падением Римской республики
Группа исследователей из Европы и США связала извержение вулкана Окмок на Аляске в 43 году до нашей эры с ухудшением климатических условий в Средиземноморском регионе в течение последующих двух лет.
N+1 06:04
Политика
Лукашенко попросил оппозицию не оскорблять его
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с представителями оппозиции попросил их не оскорблять его, так как проблемы страны никто не решит кроме него.
Газета.Ru вчера в 17:11
Авто
Российский рынок покинули два кроссовера Haval
Компания Haval завершила продажи кроссоверов H2 и H6 на российском рынке.
Автоновости дня 00:07
Общество
В Москве начинается новый этап снятия ограничений
В Москве 23 июня начнется новый этап выхода из ограничений по коронавирусу, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:04
Экономика
Россия опередила весь мир по росту личных богатств
По среднегодовым темпам роста частных состояний в 1999–2019 годах Россия опередила и весь мир, и Восточную Европу: рост составил 13,5% против 5% и 10% соответственно.
Коммерсантъ вчера в 08:25
Шоу-бизнес
Гарик Харламов и Кристина Асмус сообщили о разводе
О разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым актриса Кристина Асмус написала 22 июня в Instagram.
Кривое-зеркало.ру 04:34
Спорт
Ласицкене, Сидорова и Шубенков обратились к Владимиру Путину
РИА Новости 05:36
Экономика
Эксперты: экономика Китая вступила в рецессию
ВВП Китая снизился во втором квартале в годовом выражении, что свидетельствует о начале рецессии во второй по величине мировой экономике, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на исследование компании China Beige Book International (CBB International).
ПРАЙМ 03:14
Происшествия
Участник Pussy Riot Верзилов арестован на 15 суток за хулиганство
Акциониста признали виновным по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство») и назначили наказание в виде 15 суток административного ареста.
REGNUM вчера в 13:04
Политика
Путин рассказал о разработке вакцины от коронавируса
Над созданием вакцины против коронавируса работают 14 федеральных научных центров, клинические испытания уже начались.
Lenta.ru 10:25