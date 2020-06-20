Коронавирус
Моя Москва.онлайнПутин назвал российские лекарства от коронавируса лучшими в мире
Президент России Владимир Путин оценил российские лекарства от COVID-19 как лучшие в мире по качеству, пишет «РИА Новости». Сообщается, что также глава государства выразил надежду на то, что в России в ближайшее время появится вакцина от коронавируса.
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Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о желании родственников Захарова «заработать»
Rambler News Service 02:09
Футбол
«Зенит» обыграл ЦСКА в матче РПЛ
Футболисты московского ЦСКА проиграли санкт-петербургскому «Зениту» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 14:02
Общество
Крупный смерч в Крыму сняли на видео
В Сети появилось видео крупного смерча, снятое очевидцами в Крыму.
РИА Новости 10:42
Политика
Путин: Иосиф Сталин понимал природу внешних угроз
Российский лидер отметил, что Сталин видел, как внешнеполитические игроки пытаются столкнуть СССР один на один с Германией, старался выиграть время, укрепляя обороноспособность страны.
REGNUM 18 июня в 15:48
Политика
В Бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока-2»
По словам Ламбсдорфа реализацию проекта «Северный поток – 2», который связывает Россию и Германию двумя нитками газопровода, проходящими по дну Балтийского моря, необходимо отменить, так как политик Москвы по отношению к ФРГ и к Евросоюзу «недружелюбна».
Политика Сегодня 03:10
Авто
В Сети показали обновленный Bentley Bentayga
Тестовые прототипы модели уже попадались фотошпионам в прошлом месяце. Если эти фотографии настоящие, ясно, что это очень легкий рестайлинг.
SpeedMe 17 июня в 23:02
Музыка
Артур Пирожков презентовал новый трек «Перетанцуй меня»
По мнению ряда пользователей, песня «Перетанцую меня» может стать новым хитом в репертуаре Пирожкова.
NewInform 12:48
Происшествия
В Москве молния ударила в посетителей парка
В Москве молния ударила в посетителей парка "Коломенское", сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 09:31
Общество
Кольцеобразное затмение Солнца произойдет 21 июня
Наибольшая фаза солнечного затмения, видимая из России, составит 0,45 и будет видна на юге Алтайского края, Республики Тыва и Республики Алтай вблизи границы с Казахстаном, Китаем и Монголией.
ТАСС 02:03
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
РБК вчера в 10:38
Космос
Назначен главный конструктор российского космического корабля «Орел»
Главным конструктором нового российского пилотируемого космического корабля "Орел" стал Игорь Хамиц, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ракетно-космической корпорации "Энергия".
Газета.Ru 12:21
Политика
Лукашенко пообещал не допустить уничтожения Белоруссии
Не допустить уничтожения Белоруссии пообещал президент республики Александр Лукашенко 20 июня на церемонии открытия мемориального комплекса в память о сожженых фашистами деревнях в годы Великой Отечественной войны.
ИА Красная Весна 06:50
Общество
Врач раскрыла причину смерти экс-главы Чувашии Игнатьева
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, которая сформировалась у него после обширного инфаркта.
Национальная служба новостей вчера в 01:20
Политика
Посол РФ в США сообщил об интересе Госдепа к саммиту «ядерной пятерки»
В госдепартаменте США заинтересовались предложением Москвы относительно саммита «ядерной пятерки», которое было изложено президентом России Владимиром Путиным в его статье, посвященной Второй мировой войне.
Известия 13:24
Происшествия
Серийный насильник задержан в Севастополе
Газета.Ru 10:51
Общество
«Роскосмос» прокомментировал сообщения о зарплатах в 370 тыс. рублей
«Роскосмос» прокомментировал сообщения СМИ о том, что проверка раскрыла среднюю зарплату в Объединенной ракетно-космической корпорации, которая якобы составляет 370 тыс. рублей в месяц.
Взгляд.ру 09:48
Армия и оружие
Минобороны Японии сообщило об обнаружении неизвестной подводной лодки
Токио, 20 июня 2020, 08:57 — REGNUM Министерство обороны Японии сегодня, 20 июня, сообщило, что возле острова Амамиосима на юге страны 18 июня была обнаружена неизвестная подводная лодка.
REGNUM 01:57
Общество
В Мурманской области отменяют карантин для въезжающих
Власти Мурманской области приняли решение о дальнейшем смягчении режима ограничений по коронавирусу: с понедельника разрешено открыть небольшие магазины непродовольственных товаров, фитнес-центры с половинной загрузкой в крупных городах региона, а также отменен двухнедельный карантин для въезжающих на территорию региона, сообщил на брифинге в субботу губернатор Андрей Чибис.
РИА Новости 11:48
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что июль в российских регионах может стать таким же теплым, как и июнь.
Моя Москва.онлайн вчера в 02:48
Политика
Кандидату в президенты Белоруссии Бабарико предъявили обвинение
Претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико предъявлено обвинение.
Известия 13:10
Происшествия
В Карачаево-Черкесии найдены тела двух пропавших три дня назад детей
МордовМедиа вчера в 14:00
Футбол
У нападающего «Динамо» выявлен коронавирус
У нападающего московского "Динамо" Клинтона Н'Жи выявлен коронавирус. Участие футболиста в завтрашнем матче с "Краснодаром" исключено.
Вести.Ru 13:37
Политика
Лукашенко: Россия и Белоруссия решат проблемы в отношениях
РЕН ТВ вчера в 09:30
Здоровье
Нетипичный симптом коронавируса выявили в Канаде
Gazeta.SPb вчера в 20:52
Здоровье
Астраханская область переходит ко второму этапу снятия ограничений
С 21 июня Астраханская область переходит на второй этап снятия ограничений. А это значит, жителей региона ожидают новые послабления.
Канал 7+ 06:29
Происшествия
Подозреваемый в убийстве двух коллег полицейских задержан в Коми
Полицейский, подозреваемый в убийстве двух коллег, задержан в Воркуте. Об этом сообщило управление МВД по Республике Коми.
Известия 03:55
Культура
Пушкинский музей продлит время работы после открытия
Говорит Москва 09:47
Автоспорт
Экс-гонщик Дзанарди введён в состояние искусственной комы
RT на русском 10:15
Общество
В Пекине установили первоисточник новой вспышки коронавируса
Судя по всему, вспышка началась на оптовом рынке — возможно, вирус прибыл в страну в замороженном мясе или морепродуктах.
BFM.ru вчера в 11:25