Коронавирус

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнПутин назвал российские лекарства от коронавируса лучшими в мире

Президент России Владимир Путин оценил российские лекарства от COVID-19 как лучшие в мире по качеству, пишет «РИА Новости». Сообщается, что также глава государства выразил надежду на то, что в России в ближайшее время появится вакцина от коронавируса.
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Президент РФ посчитал создаваемые в стране лекарства от COVID-19 лучшими в мире

Интерфакс07:21

Путин выразил надежду на скорое появление вакцины от коронавируса

RT на русском08:25

Путин назвал российские лекарства от коронавируса лучшими в мире

Российская газета07:57

Путин назвал российские препараты от коронавируса лучшими в мире

РБК07:46

Путин высказался по лекарствам и вакцине от COVID-19

Вести.Ru07:38

Путин надеется на создание вакцины от коронавируса в ближайшее время

Коммерсантъ08:27

Путин назвал российские лекарства от коронавируса лучшими в мире

РИА Новости07:16
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