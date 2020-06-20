Коронавирус

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнПутин назвал российские лекарства от коронавируса лучшими в мире

Президент России Владимир Путин оценил российские лекарства от COVID-19 как лучшие в мире по качеству, пишет «РИА Новости». Сообщается, что также глава государства выразил надежду на то, что в России в ближайшее время появится вакцина от коронавируса.
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Путин высказался по лекарствам и вакцине от COVID-19

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Путин назвал российские лекарства от коронавируса лучшими в мире

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