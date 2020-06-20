Коронавирус
Моя Москва.онлайнПутин назвал российские лекарства от коронавируса лучшими в мире
Президент России Владимир Путин оценил российские лекарства от COVID-19 как лучшие в мире по качеству, пишет «РИА Новости». Сообщается, что также глава государства выразил надежду на то, что в России в ближайшее время появится вакцина от коронавируса.
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Семак высказал мнение о ситуации с коронавирусом в РПЛ
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Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
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Путин предложил сохранить дополнительные выплаты медикам
Владимир Путин призвал сохранить дополнительные выплаты для медиков, борющихся с коронавирусом, до конца лета.
RT на русском 10:49
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Врачи из Москвы отправляются в Забайкалье для борьбы с коронавирусом
Врачи московских поликлиник отправляются в Забайкальский край для помощи коллегам в организации лечения на дому пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает Департамент здравоохранения Москвы.
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В Сирии террористы подорвали автобус с военными
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Десятки щенков элитных пород погибли, «эмигрируя» из Украины в Канаду
Несколько десятков щенков французских бульдогов и шпицев не пережили «эмиграцию» из Украины в Канаду бортом национального украинского перевозчика МАУ.
Rusvesna.su 06:10
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В Японии научились опылять растения с помощью мыльных пузырей
Инженерам из Японии Си Янгу и Эйджиро Мияко удалось разработать технологию, благодаря которой растения опыляются мыльными пузырями.
Evo-rus.com вчера в 04:41
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Мясников назвал опасные симптомы при головной боли
Врач Александр Мясников призвал не откладывать поход к врачу, если головная боль сопровождается неврологическими симптомами.
Телеканал 360° 01:51
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Названы лучшие подержанные кроссоверы за 500 тыс. рублей
Правда за 500 тыс. рублей попадаются изжившие свой век экземпляры с пробегом около 200 тыс. км. А замыкает рейтинг Kia Sportage, о ненадежности которого почти слагают легенды.
SpeedMe вчера в 08:13
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Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы
Комиссия, введённая Сбербанком на переводы через банкоматы, затронет только 1% всех операция.
RT на русском вчера в 12:03
Общество
В трех штатах США отмечен всплеск заражений коронавирусом
После наметившегося в последние недели снижения коронавирусной статистики в США сразу в трех штатах - Аризоне, Техасе и Флориде - медики отметили резкий скачок числа заражений.
Российская газета вчера в 17:41
Футбол
«Чалов давно потерялся. Но кем его менять? Вагнером? Не живите прошлым». Экс-капитан ЦСКА — о разгроме от «Зенита»
ЦСКА — «Зенит»: все голы матча — Сегодня 38 лет исполнилось братьям Березуцким.
Спорт-Экспресс 15:45
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Польский генерал заметил уязвимость партнерства Дуды и Трампа
Польский генерал Вальдемар Скшипчак полагает, что встреча президента Польши Анджея Дуды с главой Белого дома Дональдом Трампом, хоть и играет на руку лидерам обеих стран, в дальнейшем может привести к неоднозначным результатам.
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Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
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Три человека погибли, еще трое получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения автомобилей "Нива" и ВАЗ-2107 в поселке Детчино Калужской области.
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Политика
Кандидату в президенты Белоруссии Бабарико предъявили обвинение
Претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико предъявлено обвинение.
Известия 13:10
Общество
Российские эскимосы оценили оскорбительность мороженого «эскимо»
Российские эскимосы не обижаются из-за названия мороженого «эскимо».
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У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
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NASA обнаружило возможный источник токсичного бензола на МКС
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Посол оценил безопасность России после выхода США из СНВ-3
Безопасность России не пострадает в случае выхода США из СНВ-3, заявил российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.
Взгляд.ру 12:49
Армия и оружие
Минобороны США уличили в подтасовке фактов по ядерному оружию
Минобороны США в своей инфографике подтасовало факты о ядерном оружии США, России и Китая для стимуляции финансовых вливаний в американский военно-промышленный комплекс, заявил военный корреспондент Семен Пегов.
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Как у растений вырастают шипы, рассказали ученые
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